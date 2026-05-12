قथित मीट पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है

सक्रिय गृह राज्य नासिक और गुरुग्राम में नीट परीक्षा में कथित पेपर लीक मामले की जांच अब सीबीआई को सौंप दी गई है। जांच में यह सामने आया है कि यह पूरा नेटवर्क कई राज्यों तक फैला हुआ था और परीक्षा से करीब एक महीने पहले ही बरसैल दस्तावेज की छपाई दो जगहों पर पर की गई थी। जांच में यह भी सामने आया है कि बरसैल दस्तावेज को एक डॉक्टर तक पहुंचाया गया और बाद में राजस्थान भेजा गया। यह बरसैल दस्तावेज धीरे-धीरे हरियाणा, राजस्थान, जूमवारामगढ़, सीकर, जम्मू-कश्मीर और बिहार तक पहुंच गया।
नासिक/गुरुग्राम: नीट परीक्षा में कथित पेपर लीक मामले की जांच अब सीबीआई को सौंप दी गई है। जांच में यह सामने आया है कि यह पूरा नेटवर्क कई राज्यों तक फैला हुआ था और परीक्षा से करीब एक महीने पहले ही कथित 'गेस पेप र' विभिन्न जगहों पर पहुंच चुका था। जानकारी के मुताबिक, नासिक के एक प्रिंटिंग प्रेस में इस गेस पेपर की छपाई की गई थी। इसके बाद पेपर हरियाणा के गुरुग्राम में एक डॉक्टर तक पहुंचा और वहां से राजस्थान भेजा गया। जांच एजेंसियों के अनुसार, गेस पेपर में बायोलॉजी के 90 और केमिस्ट्री के 42 सवाल हू-ब-हू परीक्षा में पूछे गए थे। अब तक देशभर में 45 से ज्यादा लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया जा चुका है। जांच में यह भी सामने आया है कि गेस पेपर लाखों रुपये में बेचे गए थे। मामले के सामने आने के बाद अभ्यर्थियों और अभिभावकों में भारी नाराजगी है। अब सीबीआई इस पूरे रैकेट की गहराई से जांच करेगी। NTCE ने कहा है कि प्रभावित छात्रों को दोबारा परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा.
नासिक/गुरुग्राम: नीट परीक्षा में कथित पेपर लीक मामले की जांच अब सीबीआई को सौंप दी गई है। जांच में यह सामने आया है कि यह पूरा नेटवर्क कई राज्यों तक फैला हुआ था और परीक्षा से करीब एक महीने पहले ही कथित 'गेस पेपर' विभिन्न जगहों पर पहुंच चुका था। जानकारी के मुताबिक, नासिक के एक प्रिंटिंग प्रेस में इस गेस पेपर की छपाई की गई थी। इसके बाद पेपर हरियाणा के गुरुग्राम में एक डॉक्टर तक पहुंचा और वहां से राजस्थान भेजा गया। जांच एजेंसियों के अनुसार, गेस पेपर में बायोलॉजी के 90 और केमिस्ट्री के 42 सवाल हू-ब-हू परीक्षा में पूछे गए थे। अब तक देशभर में 45 से ज्यादा लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया जा चुका है। जांच में यह भी सामने आया है कि गेस पेपर लाखों रुपये में बेचे गए थे। मामले के सामने आने के बाद अभ्यर्थियों और अभिभावकों में भारी नाराजगी है। अब सीबीआई इस पूरे रैकेट की गहराई से जांच करेगी। NTCE ने कहा है कि प्रभावित छात्रों को दोबारा परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा
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