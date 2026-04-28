अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्कर सलीम डोला को NCB ने तुर्की से वापस लाया

नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने 'ऑपरेशन ग्लोबल-हंट' के तहत कुख्यात ड्रग तस्कर मोहम्मद सलीम डोला को तुर्की से भारत वापस लाकर एक बड़ी सफलता हासिल की है। डोला पर अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी नेटवर्क चलाने का आरोप है।

नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ( NCB ) ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त करते हुए कुख्यात अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्कर मोहम्मद सलीम डोला को तुर्की से भारत वापस लाने में सफलता प्राप्त की है। यह कार्रवाई ' ऑपरेशन ग्लोबल-हंट ' के तहत की गई, जिसमें अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों और भारतीय खुफिया तंत्र के बीच अभूतपूर्व समन्वय देखने को मिला। आज सुबह, नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (IGI) पर सलीम डोला के आगमन के साथ ही NCB ने उसे तुरंत हिरासत में ले लिया। 59 वर्षीय डोला, जो मुंबई का निवासी है, पिछले कई वर्षों से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ड्रग तस्करी के नेटवर्क का संचालन कर रहा था। डोला का नेटवर्क भारत के भीतर ही नहीं, बल्कि मध्य पूर्व, अफ्रीका और यूरोप तक फैला हुआ था, जिससे उसकी आपराधिक गतिविधियों की व्यापकता का अंदाजा लगाया जा सकता है। उसके खिलाफ महाराष्ट्र और गुजरात में हेरोइन, चरस, मेफेड्रोन, मैंड्रेक्स और मेथामफेटामाइन जैसी नशीली दवाओं की बड़ी खेपों की तस्करी में शामिल होने के आरोप हैं। डोला, भारत में ड्रग्स के निचले स्तर के वितरण नेटवर्क के लिए एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता के रूप में कार्य करता था, और लंबे समय से गुजरात ATS और मुंबई पुलिस दोनों ही उसकी तलाश में लगी हुई थीं। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इस कार्रवाई की सराहना करते हुए इसे मोदी सरकार की 'जीरो टॉलरेंस' नीति का प्रत्यक्ष परिणाम बताया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सरकार ड्रग सिंडिकेट्स के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई लड़ रही है और अब ड्रग माफियाओं के लिए दुनिया का कोई भी कोना सुरक्षित नहीं रहेगा। अमित शाह ने इस सफलता को भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की क्षमता और दृढ़ संकल्प का प्रमाण बताया। उन्होंने यह भी जोर दिया कि भारत सरकार नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने और देश को ड्रग मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह गिरफ्तारी, सरकार की इस प्रतिबद्धता को दर्शाती है। डोला के खिलाफ मार्च 2024 में इंटरपोल द्वारा रेड नोटिस जारी किया गया था, जिसके बाद NCB ने उसे पकड़ने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अभियान तेज कर दिया था। डोला भारत में कई गंभीर ड्रग तस्करी मामलों में वांछित था और कानून प्रवर्तन एजेंसियों से लगातार बचता रहा। उसकी गिरफ्तारी से न केवल भारत में बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी ड्रग तस्करी नेटवर्क को कमजोर करने में मदद मिलेगी। इस ऑपरेशन में तुर्की के अधिकारियों, इंटरपोल और भारतीय एजेंसियों के बीच उत्कृष्ट सहयोग देखने को मिला, जो संगठित अपराध के खिलाफ वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती क्षमता को दर्शाता है। इससे पहले, 2025 में डोला के बेटे, ताहिल सलीम डोला और उसके अन्य सहयोगियों को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) से वापस लाकर गिरफ्तार किया गया था। एजेंसियों का मानना है कि सलीम डोला की गिरफ्तारी इस अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट को एक बड़ा झटका देगी और इसके परिणामस्वरूप ड्रग तस्करी के नेटवर्क में महत्वपूर्ण बदलाव आएंगे। यह ऑपरेशन न केवल एक सफल गिरफ्तारी है, बल्कि यह एक संदेश भी है कि भारत संगठित अपराध के खिलाफ अपनी लड़ाई में दृढ़ है और अपराध ियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। NCB और अन्य जांच एजेंसियां अब डोला से गहन पूछताछ कर रही हैं ताकि उसके नेटवर्क के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त की जा सके और उसके सभी सहयोगियों को गिरफ्तार किया जा सके। इस मामले में आगे की जांच जारी है और उम्मीद है कि यह ड्रग तस्करी के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगी। डोला की गिरफ्तारी से ड्रग्स की अवैध आपूर्ति को रोकने और युवाओं को नशे की लत से बचाने में मदद मिलेगी। यह कार्रवाई भारत की सुरक्षा और सामाजिक कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। NCB ने इस सफलता के लिए सभी संबंधित एजेंसियों और अधिकारियों को धन्यवाद दिया है और भविष्य में भी इस तरह के ऑपरेशन जारी रखने का संकल्प लिया है.

नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त करते हुए कुख्यात अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्कर मोहम्मद सलीम डोला को तुर्की से भारत वापस लाने में सफलता प्राप्त की है। यह कार्रवाई 'ऑपरेशन ग्लोबल-हंट' के तहत की गई, जिसमें अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों और भारतीय खुफिया तंत्र के बीच अभूतपूर्व समन्वय देखने को मिला। आज सुबह, नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (IGI) पर सलीम डोला के आगमन के साथ ही NCB ने उसे तुरंत हिरासत में ले लिया। 59 वर्षीय डोला, जो मुंबई का निवासी है, पिछले कई वर्षों से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ड्रग तस्करी के नेटवर्क का संचालन कर रहा था। डोला का नेटवर्क भारत के भीतर ही नहीं, बल्कि मध्य पूर्व, अफ्रीका और यूरोप तक फैला हुआ था, जिससे उसकी आपराधिक गतिविधियों की व्यापकता का अंदाजा लगाया जा सकता है। उसके खिलाफ महाराष्ट्र और गुजरात में हेरोइन, चरस, मेफेड्रोन, मैंड्रेक्स और मेथामफेटामाइन जैसी नशीली दवाओं की बड़ी खेपों की तस्करी में शामिल होने के आरोप हैं। डोला, भारत में ड्रग्स के निचले स्तर के वितरण नेटवर्क के लिए एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता के रूप में कार्य करता था, और लंबे समय से गुजरात ATS और मुंबई पुलिस दोनों ही उसकी तलाश में लगी हुई थीं। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इस कार्रवाई की सराहना करते हुए इसे मोदी सरकार की 'जीरो टॉलरेंस' नीति का प्रत्यक्ष परिणाम बताया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सरकार ड्रग सिंडिकेट्स के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई लड़ रही है और अब ड्रग माफियाओं के लिए दुनिया का कोई भी कोना सुरक्षित नहीं रहेगा। अमित शाह ने इस सफलता को भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की क्षमता और दृढ़ संकल्प का प्रमाण बताया। उन्होंने यह भी जोर दिया कि भारत सरकार नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने और देश को ड्रग मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह गिरफ्तारी, सरकार की इस प्रतिबद्धता को दर्शाती है। डोला के खिलाफ मार्च 2024 में इंटरपोल द्वारा रेड नोटिस जारी किया गया था, जिसके बाद NCB ने उसे पकड़ने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अभियान तेज कर दिया था। डोला भारत में कई गंभीर ड्रग तस्करी मामलों में वांछित था और कानून प्रवर्तन एजेंसियों से लगातार बचता रहा। उसकी गिरफ्तारी से न केवल भारत में बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी ड्रग तस्करी नेटवर्क को कमजोर करने में मदद मिलेगी। इस ऑपरेशन में तुर्की के अधिकारियों, इंटरपोल और भारतीय एजेंसियों के बीच उत्कृष्ट सहयोग देखने को मिला, जो संगठित अपराध के खिलाफ वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती क्षमता को दर्शाता है। इससे पहले, 2025 में डोला के बेटे, ताहिल सलीम डोला और उसके अन्य सहयोगियों को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) से वापस लाकर गिरफ्तार किया गया था। एजेंसियों का मानना है कि सलीम डोला की गिरफ्तारी इस अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट को एक बड़ा झटका देगी और इसके परिणामस्वरूप ड्रग तस्करी के नेटवर्क में महत्वपूर्ण बदलाव आएंगे। यह ऑपरेशन न केवल एक सफल गिरफ्तारी है, बल्कि यह एक संदेश भी है कि भारत संगठित अपराध के खिलाफ अपनी लड़ाई में दृढ़ है और अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। NCB और अन्य जांच एजेंसियां अब डोला से गहन पूछताछ कर रही हैं ताकि उसके नेटवर्क के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त की जा सके और उसके सभी सहयोगियों को गिरफ्तार किया जा सके। इस मामले में आगे की जांच जारी है और उम्मीद है कि यह ड्रग तस्करी के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगी। डोला की गिरफ्तारी से ड्रग्स की अवैध आपूर्ति को रोकने और युवाओं को नशे की लत से बचाने में मदद मिलेगी। यह कार्रवाई भारत की सुरक्षा और सामाजिक कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। NCB ने इस सफलता के लिए सभी संबंधित एजेंसियों और अधिकारियों को धन्यवाद दिया है और भविष्य में भी इस तरह के ऑपरेशन जारी रखने का संकल्प लिया है





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