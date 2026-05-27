अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के लिए गृह मंत्री अमित शाह का फरमान: 15 किलोमीटर के दायरे में सारे अवैध ढांचे गिरा दें

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने निर्देश दिए हैं कि देश में जितनी भी अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं, उनके आसपास मौजूद सारे अवैध निर्माण गिरा दिए जाएं। गृह मंत्रालय ने सीमावर्ती जिलों के जिलाधिकारियों को भी खास निर्देश दिए हैं।

भारतीय सीमा: 15 किलोमीटर के दायरे में सारे अवैध ढांचे गिरा दें, अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के लिए गृह मंत्री अमित शाह का फरमान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने निर्देश दिए हैं कि देश में जितनी भी अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं, उनके आसपास मौजूद सारे अवैध निर्माण गिरा दिए जाएं। गृह मंत्रालय ने सीमावर्ती जिलों के जिलाधिकारियों को भी खास निर्देश दिए हैं। मोदी सरकार ने अंतरराष्ट्रीय सीमा के अंदर 15 किलोमीटर के दायरे में जीरो टॉलरेंस की नीति पर सख्ती से अमल शुरू करना शुरू कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इस नीति का कड़ाई से पालन करें और देश भर में जितनी भी अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं, वहां से 15 किलोमीटर भीतर जितने भी अवैध निर्माण हुए हैं, उन्हें गिरा दिया जाए। केंद्र सरकार का फोकस अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के आसपास पिछले कुछ वर्षों में बने अवैध निर्माण पर है। भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमाएं 9 देशों से जुड़ती हैं, जिसमें करीब 15,107 किलोमीटर का जमीनी बॉर्डर है और लगभग 7,517 में फैली विशाल तटरेखा है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार अधिकारियों ने बताया है कि गृह मंत्रालय ने जिलाधिकारियों (DM) को जिलाधिकारियों से कहा गया है कि सीमा क्षेत्र के बैंकों से होने वाले सभी तरह के लेन-देन की कानूनी और वित्तीय नियमों की तामील सुनिश्चित करवाएं। अवैध लेन-देन के लिए इस्तेमाल होने वाले खातों (mule accounts) और फर्जी कंपनियों की जांच करें। अमित शाह ने बीकानेर में की सुरक्षा बैठक स्थित सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर एक रिव्यू मीटिंग की अध्यक्षता की थी। इस बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अलावा बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर और फलोदी जैसे पांच सीमावर्ती जिलों के जिलाधिकारी और एसपी के अलावा राज्य सरकार के बड़े अधिकारी भी शामिल हुए थे। गृह मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि सीमावर्ती जिलों को उन इलाकों में अपराधों के नेटवर्क, स्रोत और पैटर्न की गहराई से पड़ताल करने का निर्देश दिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों को नागरिकों, राज्य सरकार की मशीनरी और सुरक्षा एजेंसियों से तालमेल में 360 डिग्री सिक्योरिटी कवर वाला ढांचा तैयार करने पर जोर दिया है.

भारतीय सीमा: 15 किलोमीटर के दायरे में सारे अवैध ढांचे गिरा दें, अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के लिए गृह मंत्री अमित शाह का फरमान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने निर्देश दिए हैं कि देश में जितनी भी अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं, उनके आसपास मौजूद सारे अवैध निर्माण गिरा दिए जाएं। गृह मंत्रालय ने सीमावर्ती जिलों के जिलाधिकारियों को भी खास निर्देश दिए हैं। मोदी सरकार ने अंतरराष्ट्रीय सीमा के अंदर 15 किलोमीटर के दायरे में जीरो टॉलरेंस की नीति पर सख्ती से अमल शुरू करना शुरू कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इस नीति का कड़ाई से पालन करें और देश भर में जितनी भी अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं, वहां से 15 किलोमीटर भीतर जितने भी अवैध निर्माण हुए हैं, उन्हें गिरा दिया जाए। केंद्र सरकार का फोकस अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के आसपास पिछले कुछ वर्षों में बने अवैध निर्माण पर है। भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमाएं 9 देशों से जुड़ती हैं, जिसमें करीब 15,107 किलोमीटर का जमीनी बॉर्डर है और लगभग 7,517 में फैली विशाल तटरेखा है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार अधिकारियों ने बताया है कि गृह मंत्रालय ने जिलाधिकारियों (DM) को जिलाधिकारियों से कहा गया है कि सीमा क्षेत्र के बैंकों से होने वाले सभी तरह के लेन-देन की कानूनी और वित्तीय नियमों की तामील सुनिश्चित करवाएं। अवैध लेन-देन के लिए इस्तेमाल होने वाले खातों (mule accounts) और फर्जी कंपनियों की जांच करें। अमित शाह ने बीकानेर में की सुरक्षा बैठक स्थित सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर एक रिव्यू मीटिंग की अध्यक्षता की थी। इस बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अलावा बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर और फलोदी जैसे पांच सीमावर्ती जिलों के जिलाधिकारी और एसपी के अलावा राज्य सरकार के बड़े अधिकारी भी शामिल हुए थे। गृह मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि सीमावर्ती जिलों को उन इलाकों में अपराधों के नेटवर्क, स्रोत और पैटर्न की गहराई से पड़ताल करने का निर्देश दिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों को नागरिकों, राज्य सरकार की मशीनरी और सुरक्षा एजेंसियों से तालमेल में 360 डिग्री सिक्योरिटी कवर वाला ढांचा तैयार करने पर जोर दिया है





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