अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026: स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए 'Yoga for Healthy Ageing' थीम पर केंद्रित

21 जून को मनाए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026 की थीम 'Yoga for Healthy Ageing' है, जिसका उद्देश्य बुजुर्गों को फिट, सक्रिय और मानसिक रूप से सुदृढ़ बनाना है। इस लेख में थीम की पृष्ठभूमि, योग दिवस के इतिहास और विशेष कार्यक्रमों की जानकारी दी गई है।

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026 का उत्सव 21 जून को विश्व भर में धूमधाम से मनाया जाएगा, और इस वर्ष का मुख्य फोकस बुजुर्गों को फिट और सक्रिय रखने पर रहेगा। इस वर्ष की थीम "Yoga for Health y Ageing" अर्थात् स्वस्थ vieillesse के लिये योग, संयुक्त राष्ट्र ने 2014 में 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस घोषित करने के बाद हर साल एक नई थीम निर्धारित की है, जिससे योग को वैश्विक स्तर पर एक साधन के रूप में स्थापित किया जा सके। भारत में आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए स्थापित आयुष मंत्रालय ने 2 अप्रैल से 20 अप्रैल 2026 के बीच आम नागरिकों से इस थीम के लिए सुझाव माँगे और व्यापक सहभागिता को प्रोत्साहित किया। इस प्रक्रिया में कई विशेषज्ञों की राय को सम्मिलित किया गया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि वृद्धावस्था में योग के लाभ ों को उचित रूप से प्रकाश में लाया जाए। इस थीम के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम, कार्यशालाएँ और ऑनलाइन सत्र आयोजित किए जाएंगे, जहाँ वरिष्ठ नागरिकों को योग के विभिन्न आसनों, प्राणायाम और ध्यान तकनीकों से परिचित कराया जाएगा, जो शारीरिक शक्ति, संतुलन, लचीलेपन और मानसिक स्थिरता को बढ़ावा देते हैं। 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाने का चयन प्राचीन भारतीय खगोलीय गणनाओं पर आधारित है। इस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में साल का सबसे लंबा दिन माना जाता है, जिससे सूर्य की रोशनी का समय अधिक होता है और ऐसा माना जाता है कि यह शरीर व मन दोनों को जागरूक करने के लिए सबसे उपयुक्त समय है। भारतीय परम्परा के अनुसार, इस समय सूर्य दक्षिणायण शुरू करता है, जिससे ऊर्जा का प्रवाह सुधरता है और आध्यात्मिक साधना के लिए अनुकूल माहौल बनता है। इस कारण ही विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक आयोजन भी इस दिन पर आयोजित होते रहे हैं, और अब योग को भी इस विशेष तिथि पर वैश्विक स्तर पर मान्यता मिलने लगी है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य उद्देश्य दो पहलुओं पर केंद्रित हैं: पहला, विश्व भर में योग के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, और दूसरा, लोगों को नियमित अभ्यास के लिए प्रेरित करना ताकि वे अपनी दैनिक जीवनशैली में स्वास्थ्य और कल्याण को प्राथमिकता दें। 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विचार को प्रस्तुत किया था, और उनकी प्रस्तावना को अपनाते हुए संयुक्त राष्ट्र ने दिसंबर 2014 में 21 जून को आधिकारिक अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता दी। तब से लेकर अब तक इस दिन को हर साल विभिन्न देशों में बड़े पैमाने पर मनाया जाता है, जिसमें सार्वजनिक प्रदर्शन, योग संगोष्ठियां, स्कूल और कॉलेज में सत्र, तथा ऑनलाइन वेबिनार शामिल हैं। इस वर्ष की विशेष थिम के अंतर्गत, बुजुर्ग वर्ग के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए योग कार्यक्रमों में धीरे-धीरे चलने वाले वॉकिंग योग, संतुलन बढ़ाने वाले ताड़ासन, रीढ़ की हड्डी को लचीला करने वाले भुजंगासन, तथा श्वास नियंत्रण के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम जैसे अभ्यास शामिल हैं। इन अभ्यासों से हड्डियों की मजबूती, जोड़ों की गतिशीलता, रक्त संचार में सुधार और स्ट्रेस स्तर में कमी जैसी कई स्वास्थ्य लाभ मिल सकते हैं। साथ ही, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर विश्वभर के विशेषज्ञों द्वारा आयोजित लाइव सत्रों के माध्यम से वृद्धावस्था में योग के महत्व को समझाने के साथ-साथ व्यक्तिगत मार्गदर्शन भी प्रदान किया जाएगा। इस पहल के समर्थन में कई गैर-सरकारी संगठन और निजी संस्थाएँ भी सक्रिय हैं। वे न केवल वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे हैं, बल्कि वृद्धाश्रम, चाइल्ड केयर केंद्र और सामुदायिक केंद्रों में योग कक्षाओं की व्यवस्था कर रहे हैं। इन कार्यक्रमों का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक, सामाजिक या शारीरिक सीमाओं के कारण योग से वंचित न रहना पड़े। इस प्रकार, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026 न केवल एक समारोह है, बल्कि एक सामाजिक मिशन बन गया है, जो सभी आयु वर्ग के लोगों को स्वस्थ, सक्रिय और सशक्त बनाकर एक बेहतर भविष्य की दिशा में प्रेरित करता है.

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026 का उत्सव 21 जून को विश्व भर में धूमधाम से मनाया जाएगा, और इस वर्ष का मुख्य फोकस बुजुर्गों को फिट और सक्रिय रखने पर रहेगा। इस वर्ष की थीम "Yoga for Healthy Ageing" अर्थात् स्वस्थ vieillesse के लिये योग, संयुक्त राष्ट्र ने 2014 में 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस घोषित करने के बाद हर साल एक नई थीम निर्धारित की है, जिससे योग को वैश्विक स्तर पर एक साधन के रूप में स्थापित किया जा सके। भारत में आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए स्थापित आयुष मंत्रालय ने 2 अप्रैल से 20 अप्रैल 2026 के बीच आम नागरिकों से इस थीम के लिए सुझाव माँगे और व्यापक सहभागिता को प्रोत्साहित किया। इस प्रक्रिया में कई विशेषज्ञों की राय को सम्मिलित किया गया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि वृद्धावस्था में योग के लाभों को उचित रूप से प्रकाश में लाया जाए। इस थीम के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम, कार्यशालाएँ और ऑनलाइन सत्र आयोजित किए जाएंगे, जहाँ वरिष्ठ नागरिकों को योग के विभिन्न आसनों, प्राणायाम और ध्यान तकनीकों से परिचित कराया जाएगा, जो शारीरिक शक्ति, संतुलन, लचीलेपन और मानसिक स्थिरता को बढ़ावा देते हैं। 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाने का चयन प्राचीन भारतीय खगोलीय गणनाओं पर आधारित है। इस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में साल का सबसे लंबा दिन माना जाता है, जिससे सूर्य की रोशनी का समय अधिक होता है और ऐसा माना जाता है कि यह शरीर व मन दोनों को जागरूक करने के लिए सबसे उपयुक्त समय है। भारतीय परम्परा के अनुसार, इस समय सूर्य दक्षिणायण शुरू करता है, जिससे ऊर्जा का प्रवाह सुधरता है और आध्यात्मिक साधना के लिए अनुकूल माहौल बनता है। इस कारण ही विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक आयोजन भी इस दिन पर आयोजित होते रहे हैं, और अब योग को भी इस विशेष तिथि पर वैश्विक स्तर पर मान्यता मिलने लगी है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य उद्देश्य दो पहलुओं पर केंद्रित हैं: पहला, विश्व भर में योग के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, और दूसरा, लोगों को नियमित अभ्यास के लिए प्रेरित करना ताकि वे अपनी दैनिक जीवनशैली में स्वास्थ्य और कल्याण को प्राथमिकता दें। 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विचार को प्रस्तुत किया था, और उनकी प्रस्तावना को अपनाते हुए संयुक्त राष्ट्र ने दिसंबर 2014 में 21 जून को आधिकारिक अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता दी। तब से लेकर अब तक इस दिन को हर साल विभिन्न देशों में बड़े पैमाने पर मनाया जाता है, जिसमें सार्वजनिक प्रदर्शन, योग संगोष्ठियां, स्कूल और कॉलेज में सत्र, तथा ऑनलाइन वेबिनार शामिल हैं। इस वर्ष की विशेष थिम के अंतर्गत, बुजुर्ग वर्ग के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए योग कार्यक्रमों में धीरे-धीरे चलने वाले वॉकिंग योग, संतुलन बढ़ाने वाले ताड़ासन, रीढ़ की हड्डी को लचीला करने वाले भुजंगासन, तथा श्वास नियंत्रण के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम जैसे अभ्यास शामिल हैं। इन अभ्यासों से हड्डियों की मजबूती, जोड़ों की गतिशीलता, रक्त संचार में सुधार और स्ट्रेस स्तर में कमी जैसी कई स्वास्थ्य लाभ मिल सकते हैं। साथ ही, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर विश्वभर के विशेषज्ञों द्वारा आयोजित लाइव सत्रों के माध्यम से वृद्धावस्था में योग के महत्व को समझाने के साथ-साथ व्यक्तिगत मार्गदर्शन भी प्रदान किया जाएगा। इस पहल के समर्थन में कई गैर-सरकारी संगठन और निजी संस्थाएँ भी सक्रिय हैं। वे न केवल वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे हैं, बल्कि वृद्धाश्रम, चाइल्ड केयर केंद्र और सामुदायिक केंद्रों में योग कक्षाओं की व्यवस्था कर रहे हैं। इन कार्यक्रमों का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक, सामाजिक या शारीरिक सीमाओं के कारण योग से वंचित न रहना पड़े। इस प्रकार, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026 न केवल एक समारोह है, बल्कि एक सामाजिक मिशन बन गया है, जो सभी आयु वर्ग के लोगों को स्वस्थ, सक्रिय और सशक्त बनाकर एक बेहतर भविष्य की दिशा में प्रेरित करता है





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