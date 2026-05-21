अंतिम समय में आत्मा शरीर के सात सूत्रों में से किसी एक से निकलेगी

भविष्य से देखा जाए, तो दैनिक जागरण इस घटनाक्रम में आexposicióर्ट डिस्कसंस नहीं करता है। हालांकि, इस परिदृश्य के बारे में किताबों में, धर्मग्रंथों में, आध्यात्मिक सूत्रों में और नैदानिक धारणाओं में चर्चा हुई है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, आत्मा जीवन में किए गए अच्छे और बुरे कर्मों के फल की पूरी चीजों का सामना करती है, जबकि शरीर की आंखें बंद होती हैं। कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, आत्मा के शरीर की किसी एक विशेष द्वार से निकलने के दौरान, जैसे शरीर की बाईं Sinnarshakti की बड़ी मृगद्वारी के निकट ngã होती है, जो शरीर का मुख्य द्वार है।%

मृत्यु के आखिरी 5 मिनट में आत्मा को क्या दिखता है?

ये जानने के लिए पढ़ें हमारे इस आर्टिकल। इंसान की मौत के अंतिम क्षणों में, उसे अपने पूर्वजों की विविध रूपों से घिरा देखना शुरू हो जाता है। मृत व्यक्ति की सांसें भारी होने लगती हैं, जिससे उसे अपनी परिवार के सदस्यों से बोलना मुश्किल हो जाता है। आत्मा को जीवनभर प्रगतिशील कर्मों के रूप में या ईश्वर की पूजा करने में व्यतीत किए गए समय के रूप में दिखाया जाता है। ये क्षण पश्चाताप की भावनाओं से भी भरा होता है। शरीर के ज्ञानी कर्मियों में से कोई एक द्वार उसे शरीर छोड़ने के लिए तैयार होता है, जिसके बाद पश्चात्कार शरीर से निस्फट होकर आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है।





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धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अन्तकाल मृत्यु के दौरान वे पूर्वज अtphन्य जीवन में किए गए अच्छे और बुरे कर्मों ताजा आर्टिकल

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