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अंतस्तल: हृदय की गहराइयों में एक यात्रा

साहित्य और संस्कृति News

अंतस्तल: हृदय की गहराइयों में एक यात्रा
अंतस्तलकविताजगदीश चतुर्वेदी
📆23-04-2026 19:51:00
📰Amar Ujala
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‘हिंदी हैं हम’ श्रृंखला में आज का शब्द ‘अंतस्तल’ है। जगदीश चतुर्वेदी की कविता के माध्यम से हृदय और मन के भीतरी भाग की खोज, जहां अंधेरा, पीड़ा और शांति एक साथ मौजूद हैं।

आज ‘हिंदी हैं हम’ श्रृंखला में हम एक ऐसे शब्द पर विचार करेंगे जो हमारी आंतरिक भावनाओं और अस्तित्व से जुड़ा है – ‘ अंतस्तल ’। अंतस्तल का अर्थ है हृदय या मन का भीतरी भाग, वह गहरा स्थान जहाँ भावनाएं जन्म लेती हैं, विचार आकार लेते हैं और आत्मा निवास करती है। यह शब्द हमें भीतर की ओर देखने, आत्म-चिंतन करने और अपने अस्तित्व के मूल तक पहुंचने के लिए प्रेरित करता है। जगदीश चतुर्वेदी की कविता इस अंतस्तल की गहराइयों को उजागर करती है, एक ऐसी दुनिया को दर्शाती है जो अंधेरे, पीड़ा और खोज से भरी है, लेकिन फिर भी शांति और मुक्ति की संभावनाओं से परिपूर्ण है। कविता की शुरुआत ही एक निराशाजनक दृश्य से होती है – ‘गुम्बदों पर अन्धेरा ठहर गया है’। यह अन्धेरा केवल भौतिक नहीं है, बल्कि यह आंतरिक अंधकार का प्रतीक है, जो निराशा, अज्ञानता और पीड़ा से उत्पन्न होता है। ‘एक काली नदी बहती है अंतस्तल से निबिड़ अन्धकार में’ – यह काली नदी हमारी दबी हुई भावनाओं, अनसुलझे सवालों और आंतरिक संघर्षों का प्रतिनिधित्व करती है। यह नदी हमारे अंतर्मन में बहती है, हमें अंधेरे में डुबो देती है। ‘कगारों पर पड़े हैं कटे हुए परिन्दों के अनगिनत पंख और उन पगचिन्हों के निशान जो शान्ति की खोज में निर्वासित घूमते रहे’ – यह पंक्ति उन प्रयासों को दर्शाती है जो हमने शांति और मुक्ति की तलाश में किए हैं, लेकिन जो अक्सर विफल हो जाते हैं। कटे हुए पंख हमारी आकांक्षाओं की निराशा का प्रतीक हैं, और निर्वासित पगचिन्ह हमारी भटकती हुई यात्रा को दर्शाते हैं। समय बीतता जाता है, लेकिन इतिहास को पकड़ना मुश्किल है, क्योंकि अतीत की पीड़ाएं और गलतियां हमारे वर्तमान को प्रभावित करती रहती हैं। ‘इतना वक़्त नहीं रहा है अब कि इतिहास को मुट्ठी में क़ैद किया जाए’ – यह पंक्ति हमें अतीत से सीखने और उसे दोहराने से बचने की चेतावनी देती है। कविता में प्रकृति का चित्रण भी महत्वपूर्ण है। ‘चिनार के दरख़्तों से घायल संगीत की लहरें उठती हैं और तलहटी में फैल जाती हैं’ – यह पंक्ति प्रकृति की सुंदरता और पीड़ा को एक साथ दर्शाती है। घायल संगीत हमारी आंतरिक पीड़ा का प्रतीक है, जो प्रकृति के माध्यम से व्यक्त होती है। ‘कुछ अश्वारोही जो निकले थे दिग्विजय करने अपने अश्वों के नथुनों से लगातार निकलते फेन को देखकर मर्माहत हो गए हैं’ – यह पंक्ति महत्वाकांक्षा और निराशा के बीच के संघर्ष को दर्शाती है। दिग्विजय करने निकले योद्धा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल हो जाते हैं, और उनकी महत्वाकांक्षाएं धूल में मिल जाती हैं। कविता में नेपोलियन का उल्लेख एक शक्तिशाली प्रतीक है, जो शक्ति और कमजोरी के बीच के विरोधाभास को दर्शाता है। ‘एक समय जो विश्वजेता होता है वो दूसरे क्षण कितना निरीह हो जाता है जैसे घायल नेपोलियन जंग से टूटा हुआ लौटा हो और फ़ौजी डॉक्टर के हाथों में मासूम बच्चा बन गया हो’ – यह पंक्ति हमें याद दिलाती है कि शक्ति क्षणभंगुर है, और हर कोई अंततः कमजोर और निरीह है। कविता में ईर्ष्या और शत्रुता के घावों का भी उल्लेख किया गया है, जो हमारे अंतर्मन में गहरे बैठे होते हैं। ‘कितने ही युद्ध शरीर पर छो़ड़ देते हैं निशान और घाव भरने के साथ ईर्ष्या और शत्रुता के कई गहरे घाव अपने आप कुंद हो जाते हैं’ – यह पंक्ति हमें क्षमा करने और अतीत को भूलने की आवश्यकता पर जोर देती है। गौतम बुद्ध का उल्लेख हमें ईर्ष्या और अभिमान से मुक्ति पाने का मार्ग दिखाता है। अंत में, कविता शांति की तलाश को दर्शाती है, लेकिन यह शांति बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अंतर्मन में ही पाई जा सकती है। ‘शान्ति के वृक्षों को तलाशते हुए कई संत शरीर और नदियों के पाट दीमक और काई के शिकार हो गए पर शान्ति न मिली किसी प्रकृति वनखण्ड या वातावरण से परांगमुख होकर शान्ति खड़ी उसका इन्तज़ार करती रही एक अन्धेरी नदी के किनारे जहाँ कनेर के लाल फूलों पर कोयल कूक रही थी और चम्पा का लम्बा दरख़्त सिर पर गिरा रहा था गोल, चमकीले, श्वेत, चम्पई फूल’ – यह पंक्ति हमें बताती है कि शांति बाहरी साधनों से नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और आत्म-समर्पण से ही प्राप्त की जा सकती है.

आज ‘हिंदी हैं हम’ श्रृंखला में हम एक ऐसे शब्द पर विचार करेंगे जो हमारी आंतरिक भावनाओं और अस्तित्व से जुड़ा है – ‘अंतस्तल’। अंतस्तल का अर्थ है हृदय या मन का भीतरी भाग, वह गहरा स्थान जहाँ भावनाएं जन्म लेती हैं, विचार आकार लेते हैं और आत्मा निवास करती है। यह शब्द हमें भीतर की ओर देखने, आत्म-चिंतन करने और अपने अस्तित्व के मूल तक पहुंचने के लिए प्रेरित करता है। जगदीश चतुर्वेदी की कविता इस अंतस्तल की गहराइयों को उजागर करती है, एक ऐसी दुनिया को दर्शाती है जो अंधेरे, पीड़ा और खोज से भरी है, लेकिन फिर भी शांति और मुक्ति की संभावनाओं से परिपूर्ण है। कविता की शुरुआत ही एक निराशाजनक दृश्य से होती है – ‘गुम्बदों पर अन्धेरा ठहर गया है’। यह अन्धेरा केवल भौतिक नहीं है, बल्कि यह आंतरिक अंधकार का प्रतीक है, जो निराशा, अज्ञानता और पीड़ा से उत्पन्न होता है। ‘एक काली नदी बहती है अंतस्तल से निबिड़ अन्धकार में’ – यह काली नदी हमारी दबी हुई भावनाओं, अनसुलझे सवालों और आंतरिक संघर्षों का प्रतिनिधित्व करती है। यह नदी हमारे अंतर्मन में बहती है, हमें अंधेरे में डुबो देती है। ‘कगारों पर पड़े हैं कटे हुए परिन्दों के अनगिनत पंख और उन पगचिन्हों के निशान जो शान्ति की खोज में निर्वासित घूमते रहे’ – यह पंक्ति उन प्रयासों को दर्शाती है जो हमने शांति और मुक्ति की तलाश में किए हैं, लेकिन जो अक्सर विफल हो जाते हैं। कटे हुए पंख हमारी आकांक्षाओं की निराशा का प्रतीक हैं, और निर्वासित पगचिन्ह हमारी भटकती हुई यात्रा को दर्शाते हैं। समय बीतता जाता है, लेकिन इतिहास को पकड़ना मुश्किल है, क्योंकि अतीत की पीड़ाएं और गलतियां हमारे वर्तमान को प्रभावित करती रहती हैं। ‘इतना वक़्त नहीं रहा है अब कि इतिहास को मुट्ठी में क़ैद किया जाए’ – यह पंक्ति हमें अतीत से सीखने और उसे दोहराने से बचने की चेतावनी देती है। कविता में प्रकृति का चित्रण भी महत्वपूर्ण है। ‘चिनार के दरख़्तों से घायल संगीत की लहरें उठती हैं और तलहटी में फैल जाती हैं’ – यह पंक्ति प्रकृति की सुंदरता और पीड़ा को एक साथ दर्शाती है। घायल संगीत हमारी आंतरिक पीड़ा का प्रतीक है, जो प्रकृति के माध्यम से व्यक्त होती है। ‘कुछ अश्वारोही जो निकले थे दिग्विजय करने अपने अश्वों के नथुनों से लगातार निकलते फेन को देखकर मर्माहत हो गए हैं’ – यह पंक्ति महत्वाकांक्षा और निराशा के बीच के संघर्ष को दर्शाती है। दिग्विजय करने निकले योद्धा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल हो जाते हैं, और उनकी महत्वाकांक्षाएं धूल में मिल जाती हैं। कविता में नेपोलियन का उल्लेख एक शक्तिशाली प्रतीक है, जो शक्ति और कमजोरी के बीच के विरोधाभास को दर्शाता है। ‘एक समय जो विश्वजेता होता है वो दूसरे क्षण कितना निरीह हो जाता है जैसे घायल नेपोलियन जंग से टूटा हुआ लौटा हो और फ़ौजी डॉक्टर के हाथों में मासूम बच्चा बन गया हो’ – यह पंक्ति हमें याद दिलाती है कि शक्ति क्षणभंगुर है, और हर कोई अंततः कमजोर और निरीह है। कविता में ईर्ष्या और शत्रुता के घावों का भी उल्लेख किया गया है, जो हमारे अंतर्मन में गहरे बैठे होते हैं। ‘कितने ही युद्ध शरीर पर छो़ड़ देते हैं निशान और घाव भरने के साथ ईर्ष्या और शत्रुता के कई गहरे घाव अपने आप कुंद हो जाते हैं’ – यह पंक्ति हमें क्षमा करने और अतीत को भूलने की आवश्यकता पर जोर देती है। गौतम बुद्ध का उल्लेख हमें ईर्ष्या और अभिमान से मुक्ति पाने का मार्ग दिखाता है। अंत में, कविता शांति की तलाश को दर्शाती है, लेकिन यह शांति बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अंतर्मन में ही पाई जा सकती है। ‘शान्ति के वृक्षों को तलाशते हुए कई संत शरीर और नदियों के पाट दीमक और काई के शिकार हो गए पर शान्ति न मिली किसी प्रकृति वनखण्ड या वातावरण से परांगमुख होकर शान्ति खड़ी उसका इन्तज़ार करती रही एक अन्धेरी नदी के किनारे जहाँ कनेर के लाल फूलों पर कोयल कूक रही थी और चम्पा का लम्बा दरख़्त सिर पर गिरा रहा था गोल, चमकीले, श्वेत, चम्पई फूल’ – यह पंक्ति हमें बताती है कि शांति बाहरी साधनों से नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और आत्म-समर्पण से ही प्राप्त की जा सकती है

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अंतस्तल कविता जगदीश चतुर्वेदी हिंदी साहित्य आत्म-चिंतन शांति अंधेरा ईर्ष्या मुक्ति

 

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