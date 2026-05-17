अंबिकापुर में गर्भवती पत्नी की नृशंस हत्या: पति की हैवानियत से कांप उठी रूह, आरोपी गिरफ्तार

छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में एक पति ने अपनी तीन माह की गर्भवती पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी ने पत्नी को बुरी तरह पीटा और उसके प्राइवेट पार्ट में लोहे की रेती डाल दी, जिसके बाद वह शव को अस्पताल छोड़कर फरार हो गया था।
छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले से एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया है। यह मामला अंबिकापुर-बिलासपुर नेशनल हाईवे पर स्थित ग्राम भिट्ठीकला के सेमरघाट का है, जहाँ एक पति ने अपनी ही गर्भवती पत्नी के साथ ऐसी दरिंदगी की जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। आरोपी प्रदीप अगरिया ने अपनी पत्नी हीरा बाई को इतनी निर्ममता से मौत के घाट उतारा कि पोस्टमार्टम करने वाले अनुभवी डॉक्टरों की भी रूह कांप गई। यह पूरी घटना न केवल एक आपराधिक कृत्य है बल्कि समाज में व्याप्त घरेलू हिंसा और महिलाओं के प्रति बढ़ती क्रूरता का एक वीभत्स उदाहरण है। घटना की गहराई में जाएं तो पता चलता है कि प्रदीप अगरिया और हीरा बाई का विवाह लगभग आठ साल पहले प्रेम विवाह के रूप में हुआ था। उस समय हीरा बाई की उम्र मात्र 15 वर्ष थी। समय के साथ उनके चार बच्चे हुए और वर्तमान में हीरा बाई तीन माह की गर्भवती थी। लेकिन इस परिवार की खुशियों के पीछे एक भयानक सच छिपा था। प्रदीप शराब का आदी था और अक्सर अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था। 14 मई की दोपहर को जब प्रदीप शराब के नशे में धुत होकर घर पहुँचा तो उसने किसी मामूली बात को लेकर अपनी पत्नी पर हमला कर दिया। घर में मौजूद तीन मासूम बच्चे अपनी माँ को तड़पता देख सहमे हुए थे। बड़ी बेटी ने अपने पिता के पैर पकड़ लिए और उनसे मिन्नतें की कि वे उसकी माँ को छोड़ दें, लेकिन शराब के नशे में चूर प्रदीप पर कोई असर नहीं हुआ। उसने अपनी पत्नी को बेरहमी से घसीटा और डंडे तथा पत्थरों से तब तक पीटा जब तक कि वह लहूलुहान होकर बेहोश नहीं हो गई। क्रूरता की हद यहीं खत्म नहीं हुई। प्रदीप ने अपनी पत्नी के साथ ऐसी हैवानियत की जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उसने हीरा बाई के प्राइवेट पार्ट में करीब 10 इंच लंबी लोहे की रेती डाल दी। इस अमानवीय कृत्य के बाद जब पत्नी बेहोश हो गई, तो वह उसे अपने कमर से गमछे के सहारे बांधकर बाइक पर बैठाया और मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले गया। अस्पताल पहुँचकर उसने डॉक्टरों से झूठ बोला कि उसकी पत्नी एक सड़क हादसे का शिकार हुई है। हालांकि, डॉक्टरों ने जाँच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। जैसे ही प्रदीप को पता चला कि उसकी पत्नी की मौत हो गई है, वह बिना कुछ सोचे-समझे शव को वहीं छोड़कर मौके से फरार हो गया। अगले दिन जब मामला पुलिस के संज्ञान में आया और पुलिस टीम आरोपी के घर पहुँची, तो वहाँ का मंजर खौफनाक था। घर की दीवारों और फर्श पर खून के धब्बे और घसीटे जाने के निशान स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। मृतका के पिता ने पुलिस को बताया कि प्रदीप अक्सर शराब पीकर हीरा बाई को प्रताड़ित करता था। जब मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने शव का पोस्टमार्टम किया, तो वे दंग रह गए। शरीर पर चोट के 16 गहरे निशान मिले थे और प्राइवेट पार्ट में वह लोहे की रेती बरामद हुई, जिसने इस हत्या की क्रूरता को साबित कर दिया। डॉक्टरों के अनुसार, महिला को तड़पा-तड़पा कर मारा गया था। इस जघन्य अपराध के बाद पुलिस अधीक्षक ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए एक विशेष टीम का गठन किया। पुलिस और साइबर सेल की टीम ने संदिग्ध ठिकानों पर लगातार छापेमारी की। आखिरकार रविवार को आरोपी प्रदीप अगरिया को शहर के पास स्थित ग्राम खैरबार के गंझाडांड़ डेम के पास से धर दबोचा गया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और उसे न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस घटना ने पूरे इलाके में शोक और गुस्से की लहर पैदा कर दी है। लोग इस बात से हैरान हैं कि एक इंसान अपनी ही पत्नी और अजन्मे बच्चे के प्रति इतना क्रूर कैसे हो सकता है। यह मामला एक बार फिर हमें सोचने पर मजबूर करता है कि घरेलू हिंसा के खिलाफ समाज और कानून को और अधिक सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि किसी और महिला को अपनी जान न गंवानी पड़े.
छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले से एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया है। यह मामला अंबिकापुर-बिलासपुर नेशनल हाईवे पर स्थित ग्राम भिट्ठीकला के सेमरघाट का है, जहाँ एक पति ने अपनी ही गर्भवती पत्नी के साथ ऐसी दरिंदगी की जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। आरोपी प्रदीप अगरिया ने अपनी पत्नी हीरा बाई को इतनी निर्ममता से मौत के घाट उतारा कि पोस्टमार्टम करने वाले अनुभवी डॉक्टरों की भी रूह कांप गई। यह पूरी घटना न केवल एक आपराधिक कृत्य है बल्कि समाज में व्याप्त घरेलू हिंसा और महिलाओं के प्रति बढ़ती क्रूरता का एक वीभत्स उदाहरण है। घटना की गहराई में जाएं तो पता चलता है कि प्रदीप अगरिया और हीरा बाई का विवाह लगभग आठ साल पहले प्रेम विवाह के रूप में हुआ था। उस समय हीरा बाई की उम्र मात्र 15 वर्ष थी। समय के साथ उनके चार बच्चे हुए और वर्तमान में हीरा बाई तीन माह की गर्भवती थी। लेकिन इस परिवार की खुशियों के पीछे एक भयानक सच छिपा था। प्रदीप शराब का आदी था और अक्सर अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था। 14 मई की दोपहर को जब प्रदीप शराब के नशे में धुत होकर घर पहुँचा तो उसने किसी मामूली बात को लेकर अपनी पत्नी पर हमला कर दिया। घर में मौजूद तीन मासूम बच्चे अपनी माँ को तड़पता देख सहमे हुए थे। बड़ी बेटी ने अपने पिता के पैर पकड़ लिए और उनसे मिन्नतें की कि वे उसकी माँ को छोड़ दें, लेकिन शराब के नशे में चूर प्रदीप पर कोई असर नहीं हुआ। उसने अपनी पत्नी को बेरहमी से घसीटा और डंडे तथा पत्थरों से तब तक पीटा जब तक कि वह लहूलुहान होकर बेहोश नहीं हो गई। क्रूरता की हद यहीं खत्म नहीं हुई। प्रदीप ने अपनी पत्नी के साथ ऐसी हैवानियत की जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उसने हीरा बाई के प्राइवेट पार्ट में करीब 10 इंच लंबी लोहे की रेती डाल दी। इस अमानवीय कृत्य के बाद जब पत्नी बेहोश हो गई, तो वह उसे अपने कमर से गमछे के सहारे बांधकर बाइक पर बैठाया और मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले गया। अस्पताल पहुँचकर उसने डॉक्टरों से झूठ बोला कि उसकी पत्नी एक सड़क हादसे का शिकार हुई है। हालांकि, डॉक्टरों ने जाँच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। जैसे ही प्रदीप को पता चला कि उसकी पत्नी की मौत हो गई है, वह बिना कुछ सोचे-समझे शव को वहीं छोड़कर मौके से फरार हो गया। अगले दिन जब मामला पुलिस के संज्ञान में आया और पुलिस टीम आरोपी के घर पहुँची, तो वहाँ का मंजर खौफनाक था। घर की दीवारों और फर्श पर खून के धब्बे और घसीटे जाने के निशान स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। मृतका के पिता ने पुलिस को बताया कि प्रदीप अक्सर शराब पीकर हीरा बाई को प्रताड़ित करता था। जब मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने शव का पोस्टमार्टम किया, तो वे दंग रह गए। शरीर पर चोट के 16 गहरे निशान मिले थे और प्राइवेट पार्ट में वह लोहे की रेती बरामद हुई, जिसने इस हत्या की क्रूरता को साबित कर दिया। डॉक्टरों के अनुसार, महिला को तड़पा-तड़पा कर मारा गया था। इस जघन्य अपराध के बाद पुलिस अधीक्षक ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए एक विशेष टीम का गठन किया। पुलिस और साइबर सेल की टीम ने संदिग्ध ठिकानों पर लगातार छापेमारी की। आखिरकार रविवार को आरोपी प्रदीप अगरिया को शहर के पास स्थित ग्राम खैरबार के गंझाडांड़ डेम के पास से धर दबोचा गया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और उसे न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस घटना ने पूरे इलाके में शोक और गुस्से की लहर पैदा कर दी है। लोग इस बात से हैरान हैं कि एक इंसान अपनी ही पत्नी और अजन्मे बच्चे के प्रति इतना क्रूर कैसे हो सकता है। यह मामला एक बार फिर हमें सोचने पर मजबूर करता है कि घरेलू हिंसा के खिलाफ समाज और कानून को और अधिक सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि किसी और महिला को अपनी जान न गंवानी पड़े
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