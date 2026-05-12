अंशुमान कुमार सिंह ने यूपीएससी के भारतीय वन सेवा (आईएफएस) परीक्षा 2025 में ऑल इंडिया रैंक 2 हासिल की

अंशुमान कुमार सिंह ने झुमरी तिलैया से अपनी शुरुआती पढ़ाई शुरू की और आगे पढ़ाई में अव्वल रहे। उन्होंने झुमरीतिलैया डीएवी से कक्षा दसवीं और फिर ग्रिजली विद्यालय से 12वीं की परीक्षा पास की। उसके बाद दिल्ली के रामजस कालेज के ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। 2015 में इंडियन कोस्ट गार्ड में असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में जॉइन किया। असफलता से घबराने के बजाय सीख लेकर आगे बढ़ने की बात कही।

कोडरमा: झारखंड के कोडरमा जिले के अंशुमान कुमार सिंह ने यूपीएससी की ओर से आयोजित भारतीय वन सेवा ( आईएफएस ) परीक्षा 2025 में ऑल इंडिया रैंक 2 हासिल की। उन्होंने कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपने लक्ष्य से समझौता नहीं किया और सफलता हासिल की। उनकी शुरुआती पढ़ाई झुमरी तिलैया से हुई, और स्कूल के दिनों से ही वे पढ़ाई में अव्वल रहे। 2009 में उन्होंने झुमरीतिलैया डीएवी से कक्षा दसवीं की परीक्षा पास की थी, फिर 2011 में ग्रिजली विद्यालय से 12वीं की परीक्षा में जिला टॉप किया था। बाद में दिल्ली के रामजस कालेज के ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। अनुपम ने वर्ष 2015 में इंडियन कोस्ट गार्ड में असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में जॉइन किया, लेकिन उनका सपना सिविल सेवा में जाना था। वे नौकरी के साथ-साथ यूपीएससी की तैयारी जारी रखी। असफलता से घबराने के बजाय सीख लेकर आगे बढ़ने की बात कही.

कोडरमा: झारखंड के कोडरमा जिले के अंशुमान कुमार सिंह ने यूपीएससी की ओर से आयोजित भारतीय वन सेवा (आईएफएस) परीक्षा 2025 में ऑल इंडिया रैंक 2 हासिल की। उन्होंने कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपने लक्ष्य से समझौता नहीं किया और सफलता हासिल की। उनकी शुरुआती पढ़ाई झुमरी तिलैया से हुई, और स्कूल के दिनों से ही वे पढ़ाई में अव्वल रहे। 2009 में उन्होंने झुमरीतिलैया डीएवी से कक्षा दसवीं की परीक्षा पास की थी, फिर 2011 में ग्रिजली विद्यालय से 12वीं की परीक्षा में जिला टॉप किया था। बाद में दिल्ली के रामजस कालेज के ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। अनुपम ने वर्ष 2015 में इंडियन कोस्ट गार्ड में असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में जॉइन किया, लेकिन उनका सपना सिविल सेवा में जाना था। वे नौकरी के साथ-साथ यूपीएससी की तैयारी जारी रखी। असफलता से घबराने के बजाय सीख लेकर आगे बढ़ने की बात कही





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अंशुमान सिंह आईएफएस

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