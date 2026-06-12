अकेलापन: शहरी जीवन की भागदौड़ में ऑनलाइन जुड़ाव

शहरी जीवन की भागदौड़ में लोग ऑनलाइन जुड़ाव का सहारा ले रहे हैं, लेकिन इससे भरोसा और गहरे रिश्तों की जरूरत पूरी नहीं हो रही है. डिजिटल बातचीत के छोटे-छोटे पल होते हैं, लेकिन इनसे अकेलापन और मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है. दुनिया भर में युवा इस समस्या से ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं.
12 जून 2026सिंगापुर में अपने छोटे से घर में बैठे शशांक के फोन पर परिवार से जुड़े ग्रुप में 'हैप्पी दिवाली' के मैसेज लगातार आ रहे हैं.
कुछ ही देर बाद शशांक की मां वीडियो कॉल करती हैं. स्क्रीन पर स्वाइप करते ही शशांक जैसे खुद को मुंबई वाले घर में महसूस करते हैं. एक चहल-पहल भरा लिविंग रूम, जहां उनके रिश्तेदारों ने त्योहार वाले कपड़े पहन रखे हैं. साथ ही पटाखों की आवाज के बीच जोर-जोर से बात कर रहे हैं.
एक पल के लिए शशांक का सिंगापुर वाला कमरा भरा-भरा लगता है. लेकिन जैसे ही कॉल खत्म होती है, फिर से सन्नाटा छा जाता है. यह अनुभव शशांक के लिए नया नहीं है. वह बीते सात साल से पढ़ाई और काम के लिए सिंगापुर में अकेले रह रहे हैं.
इस दौरान वह कई त्योहारों पर घर नहीं जा पाए. मुंबई में दिवाली, होली या गणेश चतुर्थी का मतलब होता था, रिश्तेदारों का आना, अच्छा खाना, दोस्तों और पड़ोसियों के साथ खुशियां बांटना. वह कहते हैं,सिंगापुर में अपने शुरुआती दिनों में शशांक ने अकेलेपन से लड़ने के तरीके तलाशे. उन्होंने ऑफिस में ग्रुप लंच प्लान किए और अपने सहकर्मियों के खाने का खर्च भी उठाया, यह सोचकर कि जान-पहचान आगे चलकर अपना पन बन जाएगी.
लेकिन जल्द ही उन्हें समझ आया कि उम्र बढ़ने के बाद एक बड़े शहर में दोस्त बना पाना आसान नहीं होता. वह कहते हैं
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