अक्टूबर में रेलवे ब्लॉक: मंडावरिया-किशनगढ़ के बीच ब्रिज बदलने का काम, कई ट्रेनों के रूट बदले

उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर मंडल में मंडावरिया-किशनगढ़ स्टेशनों के बीच ब्रिज नंबर 292 पर आरसीसी बॉक्स रिप्लेसमेंट के कारण अक्टूबर में ब्लॉक लिया जाएगा। इससे कई एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द होंगी और कुछ के मार्ग बदल दिए गए हैं।

उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर मंडल में मंडावरिया और किशनगढ़ स्टेशनों के बीच स्थित ब्रिज नंबर 292 पर आरसीसी बॉक्स रिप्लेसमेंट का कार्य किया जाएगा। इस तकनीकी कार्य के कारण रेलवे ने अक्टूबर महीने में ब्लॉक लेने का निर्णय लिया है। इससे रेल यातायात प्रभावित रहेगा और कई एक्सप्रेस ट्रेनों के मार्गों में बदलाव किया गया है, साथ ही कुछ ट्रेनों को रद्द भी किया गया है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि यह कार्य ब्रिज की मजबूती और सुरक्षा के लिए आवश्यक है, जिससे भविष्य में ट्रेनों का संचालन सुचारू रूप से हो सके। इस ब्लॉक के कारण रद्द होने वाली ट्रेनों में गाड़ी संख्या 19735 जयपुर-मारवाड़, 19736 मारवाड़-जयपुर, 19288 अजमेर-सियालदाह, 19603 दौराई-गोड्डा (25 अक्टूबर ), 19987 सियालदाह-अजमेर (26 अक्टूबर ), और 19604 गोड्डा-दौराई (27 अक्टूबर ) शामिल हैं। इसके अलावा, कई ट्रेनों के मार्ग बदल दिए गए हैं। उदाहरण के लिए, गाड़ी संख्या 12414 जम्मूतवी-अजमेर एक्सप्रेस 24 अक्टूबर को खातीपुरा-अजमेर के बीच, गाड़ी संख्या 12195 आगरा फोर्ट-अजमेर 25 अक्टूबर को खातीपुरा-अजमेर के बीच, और गाड़ी संख्या 12015 नई दिल्ली-दौराई 25 अक्टूबर को जयपुर-दौराई के बीच संचालित होंगी। इसी प्रकार, कई अन्य ट्रेनों जैसे 12991, 12181, 19618, और 17079 के मार्गों में भी बदलाव किया गया है। इसके अलावा, कुछ ट्रेनों को वैकल्पिक मार्गों से चलाया जाएगा। गाड़ी संख्या 14701 श्रीगंगानगर-बान्द्रा टर्मिनस एक्सप्रेस 24 अक्टूबर को फुलेरा-डेगाना-जोधपुर-मारवाड़ होकर जाएगी और नरैना, किशनगढ़, अजमेर, ब्यावर, सोजत रोड स्टेशनों पर नहीं रुकेगी। इसी तरह, गाड़ी संख्या 15014 काठगोदाम-जैसलमेर एक्सप्रेस 24 अक्टूबर को फुलेरा-डेगाना-जोधपुर होकर चलेगी और किशनगढ़, अजमेर, ब्यावर, मारवाड़, पाली मारवाड़, लूनी पर स्टॉपेज नहीं होगा। गाड़ी संख्या 20964 वाराणसी-साबरमती एक्सप्रेस, 20937 पोरबंदर-दिल्ली सराय एक्सप्रेस, 15013 जैसलमेर-काठगोदाम एक्सप्रेस, 22452 चंडीगढ़-बान्द्रा टर्मिनस एक्सप्रेस, 14702 बान्द्रा टर्मिनस-श्रीगंगानगर एक्सप्रेस, और 19411 गांधीनगर कैपिटल-दौलतपुर चौक एक्सप्रेस के मार्गों में भी परिवर्तन किया गया है, जिससे ये ट्रेनें कुछ स्टेशनों पर नहीं रुकेंगी या अलग रास्ते से चलेंगी। रेलवे ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे अपनी यात्रा से पहले ट्रेनों के समय और मार्गों की पुष्टि कर लें। अक्टूबर -नवंबर में दीपावली और अन्य त्योहारों के कारण यात्री दबाव अधिक रहेगा, इसलिए रेलवे ने अक्टूबर के अंत में ही यह ब्लॉक लेने का फैसला किया है ताकि त्योहारों के दौरान यात्रा में व्यवधान न हो। लंबी दूरी की ट्रेनों में टिकट पाना मुश्किल हो सकता है, हालांकि रेलवे कभी-कभी अतिरिक्त ट्रेनें भी चलाता है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे वैकल्पिक ट्रेनों या अन्य परिवहन साधनों का उपयोग करें.

उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर मंडल में मंडावरिया और किशनगढ़ स्टेशनों के बीच स्थित ब्रिज नंबर 292 पर आरसीसी बॉक्स रिप्लेसमेंट का कार्य किया जाएगा। इस तकनीकी कार्य के कारण रेलवे ने अक्टूबर महीने में ब्लॉक लेने का निर्णय लिया है। इससे रेल यातायात प्रभावित रहेगा और कई एक्सप्रेस ट्रेनों के मार्गों में बदलाव किया गया है, साथ ही कुछ ट्रेनों को रद्द भी किया गया है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि यह कार्य ब्रिज की मजबूती और सुरक्षा के लिए आवश्यक है, जिससे भविष्य में ट्रेनों का संचालन सुचारू रूप से हो सके। इस ब्लॉक के कारण रद्द होने वाली ट्रेनों में गाड़ी संख्या 19735 जयपुर-मारवाड़, 19736 मारवाड़-जयपुर, 19288 अजमेर-सियालदाह, 19603 दौराई-गोड्डा (25 अक्टूबर), 19987 सियालदाह-अजमेर (26 अक्टूबर), और 19604 गोड्डा-दौराई (27 अक्टूबर) शामिल हैं। इसके अलावा, कई ट्रेनों के मार्ग बदल दिए गए हैं। उदाहरण के लिए, गाड़ी संख्या 12414 जम्मूतवी-अजमेर एक्सप्रेस 24 अक्टूबर को खातीपुरा-अजमेर के बीच, गाड़ी संख्या 12195 आगरा फोर्ट-अजमेर 25 अक्टूबर को खातीपुरा-अजमेर के बीच, और गाड़ी संख्या 12015 नई दिल्ली-दौराई 25 अक्टूबर को जयपुर-दौराई के बीच संचालित होंगी। इसी प्रकार, कई अन्य ट्रेनों जैसे 12991, 12181, 19618, और 17079 के मार्गों में भी बदलाव किया गया है। इसके अलावा, कुछ ट्रेनों को वैकल्पिक मार्गों से चलाया जाएगा। गाड़ी संख्या 14701 श्रीगंगानगर-बान्द्रा टर्मिनस एक्सप्रेस 24 अक्टूबर को फुलेरा-डेगाना-जोधपुर-मारवाड़ होकर जाएगी और नरैना, किशनगढ़, अजमेर, ब्यावर, सोजत रोड स्टेशनों पर नहीं रुकेगी। इसी तरह, गाड़ी संख्या 15014 काठगोदाम-जैसलमेर एक्सप्रेस 24 अक्टूबर को फुलेरा-डेगाना-जोधपुर होकर चलेगी और किशनगढ़, अजमेर, ब्यावर, मारवाड़, पाली मारवाड़, लूनी पर स्टॉपेज नहीं होगा। गाड़ी संख्या 20964 वाराणसी-साबरमती एक्सप्रेस, 20937 पोरबंदर-दिल्ली सराय एक्सप्रेस, 15013 जैसलमेर-काठगोदाम एक्सप्रेस, 22452 चंडीगढ़-बान्द्रा टर्मिनस एक्सप्रेस, 14702 बान्द्रा टर्मिनस-श्रीगंगानगर एक्सप्रेस, और 19411 गांधीनगर कैपिटल-दौलतपुर चौक एक्सप्रेस के मार्गों में भी परिवर्तन किया गया है, जिससे ये ट्रेनें कुछ स्टेशनों पर नहीं रुकेंगी या अलग रास्ते से चलेंगी। रेलवे ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे अपनी यात्रा से पहले ट्रेनों के समय और मार्गों की पुष्टि कर लें। अक्टूबर-नवंबर में दीपावली और अन्य त्योहारों के कारण यात्री दबाव अधिक रहेगा, इसलिए रेलवे ने अक्टूबर के अंत में ही यह ब्लॉक लेने का फैसला किया है ताकि त्योहारों के दौरान यात्रा में व्यवधान न हो। लंबी दूरी की ट्रेनों में टिकट पाना मुश्किल हो सकता है, हालांकि रेलवे कभी-कभी अतिरिक्त ट्रेनें भी चलाता है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे वैकल्पिक ट्रेनों या अन्य परिवहन साधनों का उपयोग करें





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रेल ब्लॉक अक्टूबर मंडावरिया-किशनगढ़ ट्रेन रद्द उत्तर पश्चिम रेलवे

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