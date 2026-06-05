अक्षय कुमार ने राजपाल यादव के साथ किया मजेदार प्रैंक, 'वेलकम टू द जंगल' के सेट से वायरल वीडियो

अक्षय कुमार ने फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' के सेट पर राजपाल यादव के साथ एक हँसाने वाला प्रैंक किया, जिसका वीडियो वायरल हुआ। अक्षय ने इंस्टाग्राम पर शेयर की क्लिप में राजपाल की प्रतिक्रिया देखकर सबकी हंसी खा गई।

अक्षय कुमार ने फिल्म ' वेलकम टू द जंगल ' के सेट पर अपने को-स्टार राजपाल यादव के साथ एक मजेदार प्रैंक किया जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक्टर ने इंस्टाग्राम पर एक बिहाइंड द सीन क्लिप शेयर की जिसमें राजपाल यादव एक बाड़ के पास खड़े दिखाई देते हैं और अचानक अक्षय एक घोड़ा लेकर उनके पीछे से आ जाते हैं। घोड़ा राजपाल की विग से लिपटने का प्रयास करता है और अक्षय की प्रतिक्रिया उनकी अप्रत्याशित है, जिससे सेट पर सभी हंसने लगते हैं। यह वीडियो दिखाता है कि फिल्म के माहोल में भी क्या मज़ा आता है। अक्षय ने लिखा कि राजपाल यादव को अपनी हॉर्सपावर दिखाना एक मजेदार पल था और फिल्म ' वेलकम टू द जंगल ' दृश्य से कहीं ज्यादा जंगली होने वाली है। यह कमेंट फिल्म की बेहतरीन कॉमेडी और ऐक्शन के लिए एक झलक है। फिल्म में अतिथि भी शामिल हैं जैसे परेश रावल दृश्य में दिखाई देते हैं। लंबे समय बाद अक्षय कुमार और राजपाल यादव की जोड़ी देखने के फिल्ममयों का इंतजार खत्म हुआ है।फिल्म ' वेलकम टू द जंगल ' अहमद खान द्वारा निर्देशित है और यह एक बहु-सितारा फिल्म है। इसमें अक्षय कुमार के साथ-साफ सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ, रवीना टंडन, दिशा पटानी, जैकलीन फर्नांडीज, अरशद वारसी, परेश रावल, राजपाल यादव , जॉनी लीवर, आफताब शिवदासानी, लारा दत्ता, श्रेयस तलपड़े, तुषार कपूर, दलेर मेहंदी, फरीदा जलाल, कृष्णा अभिषेक, कीकू शारदा, किरण कुमार, मुकेश तिवारी, यशपाल शर्मा, विंदू दारा सिंह, नवाब शाह, उर्वशी रौतेला, पुनीत इस्सर, अर्जुन फिरोज खान, दिवंगत पंकज धीर, सुदेश बेरी, हेमंत पांडे, जाकिर हुसैन, सयाजी शिंदे और कई अन्य कलाकार शामिल हैं। फिल्म बार-बार ऐक्शन और कॉमेडी के मिश्रण के लिए जानी जाती है। अक्सर इस तरीके की फिल्मों में दोस्ती और ऐक्शन का मजा आता है। इस बार ऐसा ही म दोस्ती च前来矣। फिल्म का म्यूजिक भी लोगों द्वारा ज्यादा पसंद किया जा रहा है। वар最新的 सोंग 'ऊंचा लंबा कद' का नया वर्जन रिलीज हुआ है जिसमें अक्षय कुमार और दिशा पटानी का जोड़ी दिखाई देता है, कटरीना कैप के बाद दिशा अक्षय के साथ ठुमके लगा रही हैं। यह गाना फिल्म के म्यूजिक अलबम का हिस्सा है। यह जोड़ी दिखाई देती हैं फैंस का कह रहा है कि यह गाना फिल्म को और भी मजेदार बना देगा। अक्षय कुमार की तरह दिशा पटानी भी एक बेहतरीन डांसर हैं और इसी लिहाज से गाने में उनकी खूबसूरत जोड़ी बन रही है। यह नया वर्जन कटरीना कैप के साथ अक्षय के पिछले गानों की याद दिलाता है।म्यूजिक अलबम में और भी गाने शामिल हैं जिन्हें फैंस बहुत पसंद कर रहे हैं। ' वेलकम टू द जंगल ' एक बहुत ही मुस्कुराने वाली और ऐक्शन युक्त फिल्म लग रही है जिसमें कहानी के साथ-साथ म्यूजिक और डांस भी महत्वपूर्ण है। अक्षय कुमार शGRAPHICS प्रैंक से फिल्म का माहोल पेश करते हुए सोशल मीडिया पर हंसाने वाली क्लिप शेयर की। यह साक्षात्कार सेट पर घोड़े का इस्तेमाल करके किया गया था। फिल्म में राजपाल यादव की कॉमेडी अभिनय भी देखने लायक होगी.

अक्षय कुमार ने फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' के सेट पर अपने को-स्टार राजपाल यादव के साथ एक मजेदार प्रैंक किया जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक्टर ने इंस्टाग्राम पर एक बिहाइंड द सीन क्लिप शेयर की जिसमें राजपाल यादव एक बाड़ के पास खड़े दिखाई देते हैं और अचानक अक्षय एक घोड़ा लेकर उनके पीछे से आ जाते हैं। घोड़ा राजपाल की विग से लिपटने का प्रयास करता है और अक्षय की प्रतिक्रिया उनकी अप्रत्याशित है, जिससे सेट पर सभी हंसने लगते हैं। यह वीडियो दिखाता है कि फिल्म के माहोल में भी क्या मज़ा आता है। अक्षय ने लिखा कि राजपाल यादव को अपनी हॉर्सपावर दिखाना एक मजेदार पल था और फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' दृश्य से कहीं ज्यादा जंगली होने वाली है। यह कमेंट फिल्म की बेहतरीन कॉमेडी और ऐक्शन के लिए एक झलक है। फिल्म में अतिथि भी शामिल हैं जैसे परेश रावल दृश्य में दिखाई देते हैं। लंबे समय बाद अक्षय कुमार और राजपाल यादव की जोड़ी देखने के फिल्ममयों का इंतजार खत्म हुआ है।फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' अहमद खान द्वारा निर्देशित है और यह एक बहु-सितारा फिल्म है। इसमें अक्षय कुमार के साथ-साफ सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ, रवीना टंडन, दिशा पटानी, जैकलीन फर्नांडीज, अरशद वारसी, परेश रावल, राजपाल यादव, जॉनी लीवर, आफताब शिवदासानी, लारा दत्ता, श्रेयस तलपड़े, तुषार कपूर, दलेर मेहंदी, फरीदा जलाल, कृष्णा अभिषेक, कीकू शारदा, किरण कुमार, मुकेश तिवारी, यशपाल शर्मा, विंदू दारा सिंह, नवाब शाह, उर्वशी रौतेला, पुनीत इस्सर, अर्जुन फिरोज खान, दिवंगत पंकज धीर, सुदेश बेरी, हेमंत पांडे, जाकिर हुसैन, सयाजी शिंदे और कई अन्य कलाकार शामिल हैं। फिल्म बार-बार ऐक्शन और कॉमेडी के मिश्रण के लिए जानी जाती है। अक्सर इस तरीके की फिल्मों में दोस्ती और ऐक्शन का मजा आता है। इस बार ऐसा ही म दोस्ती च前来矣। फिल्म का म्यूजिक भी लोगों द्वारा ज्यादा पसंद किया जा रहा है। वар最新的 सोंग 'ऊंचा लंबा कद' का नया वर्जन रिलीज हुआ है जिसमें अक्षय कुमार और दिशा पटानी का जोड़ी दिखाई देता है, कटरीना कैप के बाद दिशा अक्षय के साथ ठुमके लगा रही हैं। यह गाना फिल्म के म्यूजिक अलबम का हिस्सा है। यह जोड़ी दिखाई देती हैं फैंस का कह रहा है कि यह गाना फिल्म को और भी मजेदार बना देगा। अक्षय कुमार की तरह दिशा पटानी भी एक बेहतरीन डांसर हैं और इसी लिहाज से गाने में उनकी खूबसूरत जोड़ी बन रही है। यह नया वर्जन कटरीना कैप के साथ अक्षय के पिछले गानों की याद दिलाता है।म्यूजिक अलबम में और भी गाने शामिल हैं जिन्हें फैंस बहुत पसंद कर रहे हैं। 'वेलकम टू द जंगल' एक बहुत ही मुस्कुराने वाली और ऐक्शन युक्त फिल्म लग रही है जिसमें कहानी के साथ-साथ म्यूजिक और डांस भी महत्वपूर्ण है। अक्षय कुमार शGRAPHICS प्रैंक से फिल्म का माहोल पेश करते हुए सोशल मीडिया पर हंसाने वाली क्लिप शेयर की। यह साक्षात्कार सेट पर घोड़े का इस्तेमाल करके किया गया था। फिल्म में राजपाल यादव की कॉमेडी अभिनय भी देखने लायक होगी





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