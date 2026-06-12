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अक्षय कुमार और रवीना टंडन की पहली फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' ट्रेलर रिलीज, 22 साल बाद दोबारा साथ आए

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अक्षय कुमार और रवीना टंडन की पहली फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' ट्रेलर रिलीज, 22 साल बाद दोबारा साथ आए
अक्षय कुमाररवीना टंडनवेलकम टू द जंगल
📆12-06-2026 05:22:00
📰News Nation
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अभिनेत्री अक्षय कुमार की आधिकारिक त्वरित प्रेम कहानी 'वेलकम टू द जंगल' का ट्रेलर रिलीज हो गया है. ट्रेलर में अक्षय कुमार और रवीना टंडन की जोड़ी लगभग 22 वर्षों के बाद दिखाई दे रही है, जिसने दर्शकों का दिल जीत लिया है. अक्षय ने रवीना की तारीफ करते हुए कहा कि वह आज भी वैसी ही प्रोफेशनल हैं और उनके पश्चात्ताप के अनुभव पeshawar करती हैं. फिल्म में 30 से अधिक कलाकार शामिल हैं और यह 26 जून 2026 को रिलीज होने वाली एक बहुत चर्चित कॉमेडी फिल्म है.

बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेत्री अक्षय कुमार की मच अवेटेड मल्टी-स्टारर कॉमेडी फिल्म ' वेलकम टू द जंगल ' का ट्रेलर रिलीज हो चुका है. ट्रेलर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस का रिस्पॉन्स बहुत ही उत्साहपूर्वक है.

ट्रेलर में अक्षय कुमार और रवीना टंडन की जोड़ी लगभग 22 वर्षों के बाद दोबारा दिखाई दे रही है, जिसने दर्शकों को खूब मनोरंजित किया. फिल्म में 30 से अधिक कलाकार शामिल हैं और मनोरंजन से भरपूर कहानी के साथ आकर्षक विजुअल्स प्रदर्शित किए गए हैं. ट्रेलर लॉन्च इवेंट में अक्षय कुमार ने रवीना टंडन के साथ काम करने के अपने अनुभव साझा किए और एक पुराना यादगार कहानी सुनाई. उन्होंने रवीना की पेशेवरता और समर्पण की बहुत तारीफ की.

उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि पहले वह हीरोइन थीं और अब हीरोइन की मां बन गई हैं. ट्रेलर में एक मजेदार सीन बहुत पसंद किया गया है जहां रवीना अक्षय से पूछती हैं कि 20 साल तक कहां थे तुम? अक्षय उसका जवाब देते हैं, अपने घर. यह हल्का-फुल्का डायलॉग दर्शकों के दिल जीत लिया है.

दोनों की ओल्ड-स्कूल जोड़ी 90 के दशक में बहुत लोकप्रिय थी और लोग उनकी वापसी का इंतजार कर रहे थे. अक्षय और रवीना ने 1990 के दशक में कई हिट फिल्मों में साथ काम किया था. उनकी आखिरी फिल्म 'पुलिस फोर्स: एन इनसाइड स्टोरी' 2004 में रिलीज हुई थी. लगभग 24 वर्षों के बाद वे दोबारा 'वेलकम टू द जंगल' में साथ आ रहे हैं.

निजी जिंदगी में दोनों के रिश्ते के बारे में भी बहुत चर्चा रही है. 90 के दशक में दोनों एक-दूसरे से डेट करते थे और सगाई की खबरें भी सामने आईं, लेकिन बाद में दोनों अलग हो गए. अक्षय की रेखा मनोत्रे कobe के साथ नजदीकियों को इस अलगाव की एक वजह बताया गया। रवीना ने बाद में इन बातों पर कहा कि वे पुरानी बातों पर नहीं चर्चा करना चाहतीं.

'वेलकम टू द जंगल' अहमद खान द्वारा निर्देशित है और यह 26 जून 2026 को रिलीज होने वाली एक बहुत चर्चित कॉमेडी फिल्म है. शूटिंग के दौरान अनेक मजेदार अनुभव भी साझे किए गए हैं. अक्षय ने एक इंस्टेंस याद की कहानी सुनाई जहां रवीना ने जेनरेटर वैन से सीधे कॉस्ट्यूम बदलकर तुरंत शूट पर लौटने का दृश्य दिखाया, जिससे उनकी पेशेवरता साफ मelian गई

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अक्षय कुमार रवीना टंडन वेलकम टू द जंगल ट्रेलर रिलीज बॉलीवुड फिल्म

 

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