अक्षरा सिंह ने खुलासा किया, अब प्यार में हैं, पवन सिंह से अब कोई संबंध नहीं

भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने अपने निजी जीवन के बारे में खुलासा किया है और कहा कि वह अब प्यार में हैं। उन्होंने पवन सिंह से अपने रिश्ते के बारे में भी बात की है और कहा कि वह अब अपने भविष्य के लिए नए रिश्ते की दिशा में बढ़ रही हैं।

भोजपुरी फिल्म उद्योग की लोकप्रिय एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने हाल ही में अपने निजी जीवन के बारे में खुलासा किया है, जिसमें उन्होंने अपने पूर्व रिश्ते और वर्तमान प्यार की कहानी साझा की है। अक्षरा सिंह , जिन्होंने पवन सिंह के साथ एक ट्विस्टेड रिश्ते का अनुभव किया था, अब अपने भविष्य पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं और अपने नाम को पवन सिंह से अलग करने की इच्छा व्यक्त कर रही हैं। एक नए इंटरव्यू में, अक्षरा ने स्पष्ट किया कि वह अब अपने पुराने रिश्ते के बारे में सोचना नहीं चाहती हैं और अपने भविष्य के लिए नए रिश्ते की दिशा में बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि प्यार एक नया चरण है और वह अभी भी इस प्रक्रिया में हैं। उन्होंने यह भी बताया कि वह शादी के बारे में अभी कुछ नहीं कह सकती हैं, लेकिन प्यार के बिना कोई जी नहीं सकता है। अक्षरा सिंह ने पवन सिंह के साथ अपने रिश्ते के बारे में भी बात की है, जिसमें उन्होंने शारीरिक शोषण और नियंत्रणकारी व्यवहार का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि उनका रिश्ता पारंपरिक नहीं था और पवन सिंह ने उन्हें एक समझौते पर साइन करवाने का प्रयास किया था। अक्षरा ने यह भी कहा कि पवन सिंह किसी एक रिश्ते में लंबे समय तक टिक नहीं पाते थे। 2019 में, अक्षरा ने पवन सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने उन पर धमकी देने और सोशल मीडिया पर अश्लील और मानहानिकारक कंटेंट शेयर करने का आरोप लगाया था। पवन सिंह का निजी जीवन भी अक्सर सुर्खियों में रहा है। उनकी पहली पत्नी ने शादी के कुछ महीनों बाद ही आत्महत्या कर ली थी, और उसके बाद उनका नाम कई हीरोइनों के साथ जोड़ा गया, जिनमें ज्योति सिंह से दूसरी शादी से पहले अक्षरा भी शामिल हैं। फिलहाल ज्योति के साथ भी तलाक का मामला चल रहा है। अक्षरा सिंह ने अपने नए प्यार के बारे में बात करते हुए कहा कि वह अभी भी इस रिश्ते की प्रक्रिया में हैं और इसे फिगर आउट कर रही हैं। उन्होंने कहा कि प्यार के बिना कोई जी नहीं सकता है और वह अभी तक शादी के बारे में कुछ नहीं कह सकती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वह अपने भविष्य के लिए नए रिश्ते की दिशा में बढ़ रही हैं और पुराने रिश्ते के बारे में सोचना नहीं चाहती हैं। अक्षरा सिंह ने अपने नए प्यार के बारे में बात करते हुए कहा कि वह अभी भी इस रिश्ते की प्रक्रिया में हैं और इसे फिगर आउट कर रही हैं। उन्होंने कहा कि प्यार के बिना कोई जी नहीं सकता है और वह अभी तक शादी के बारे में कुछ नहीं कह सकती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वह अपने भविष्य के लिए नए रिश्ते की दिशा में बढ़ रही हैं और पुराने रिश्ते के बारे में सोचना नहीं चाहती हैं.

भोजपुरी फिल्म उद्योग की लोकप्रिय एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने हाल ही में अपने निजी जीवन के बारे में खुलासा किया है, जिसमें उन्होंने अपने पूर्व रिश्ते और वर्तमान प्यार की कहानी साझा की है। अक्षरा सिंह, जिन्होंने पवन सिंह के साथ एक ट्विस्टेड रिश्ते का अनुभव किया था, अब अपने भविष्य पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं और अपने नाम को पवन सिंह से अलग करने की इच्छा व्यक्त कर रही हैं। एक नए इंटरव्यू में, अक्षरा ने स्पष्ट किया कि वह अब अपने पुराने रिश्ते के बारे में सोचना नहीं चाहती हैं और अपने भविष्य के लिए नए रिश्ते की दिशा में बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि प्यार एक नया चरण है और वह अभी भी इस प्रक्रिया में हैं। उन्होंने यह भी बताया कि वह शादी के बारे में अभी कुछ नहीं कह सकती हैं, लेकिन प्यार के बिना कोई जी नहीं सकता है। अक्षरा सिंह ने पवन सिंह के साथ अपने रिश्ते के बारे में भी बात की है, जिसमें उन्होंने शारीरिक शोषण और नियंत्रणकारी व्यवहार का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि उनका रिश्ता पारंपरिक नहीं था और पवन सिंह ने उन्हें एक समझौते पर साइन करवाने का प्रयास किया था। अक्षरा ने यह भी कहा कि पवन सिंह किसी एक रिश्ते में लंबे समय तक टिक नहीं पाते थे। 2019 में, अक्षरा ने पवन सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने उन पर धमकी देने और सोशल मीडिया पर अश्लील और मानहानिकारक कंटेंट शेयर करने का आरोप लगाया था। पवन सिंह का निजी जीवन भी अक्सर सुर्खियों में रहा है। उनकी पहली पत्नी ने शादी के कुछ महीनों बाद ही आत्महत्या कर ली थी, और उसके बाद उनका नाम कई हीरोइनों के साथ जोड़ा गया, जिनमें ज्योति सिंह से दूसरी शादी से पहले अक्षरा भी शामिल हैं। फिलहाल ज्योति के साथ भी तलाक का मामला चल रहा है। अक्षरा सिंह ने अपने नए प्यार के बारे में बात करते हुए कहा कि वह अभी भी इस रिश्ते की प्रक्रिया में हैं और इसे फिगर आउट कर रही हैं। उन्होंने कहा कि प्यार के बिना कोई जी नहीं सकता है और वह अभी तक शादी के बारे में कुछ नहीं कह सकती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वह अपने भविष्य के लिए नए रिश्ते की दिशा में बढ़ रही हैं और पुराने रिश्ते के बारे में सोचना नहीं चाहती हैं। अक्षरा सिंह ने अपने नए प्यार के बारे में बात करते हुए कहा कि वह अभी भी इस रिश्ते की प्रक्रिया में हैं और इसे फिगर आउट कर रही हैं। उन्होंने कहा कि प्यार के बिना कोई जी नहीं सकता है और वह अभी तक शादी के बारे में कुछ नहीं कह सकती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वह अपने भविष्य के लिए नए रिश्ते की दिशा में बढ़ रही हैं और पुराने रिश्ते के बारे में सोचना नहीं चाहती हैं





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