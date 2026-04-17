अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' जल्द देगी दस्तक नेटफ्लिक्स पर, सिनेमाघरों के बाद होगी डिजिटल स्ट्रीमिंग

प्रियदर्शन निर्देशित हॉरर-कॉमेडी 'भूत बंगला' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और अब दर्शक बेसब्री से इसके ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आने का इंतजार कर रहे हैं। फिल्म के डिजिटल पार्टनर नेटफ्लिक्स ने घोषणा की है कि सिनेमाघरों में अपना जलवा दिखाने के बाद यह फिल्म इसी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होगी। हालांकि, अभी रिलीज की निश्चित तारीख का खुलासा नहीं हुआ है, पर उम्मीद है कि यह जून या जुलाई तक दर्शकों के मनोरंजन के लिए उपलब्ध हो जाएगी। फिल्म की रिलीज को लेकर पहले भी काफी सस्पेंस रहा है, जिसकी मूल रिलीज तारीख 10 अप्रैल थी, जिसे बदलकर 16 अप्रैल कर दिया गया था। यह फिल्म 'धुरंधर 2' के साथ प्रतिस्पर्धा में है, और देखना दिलचस्प होगा कि 'भूत बंगला' बॉक्स ऑफिस पर कैसा प्रदर्शन करती है।

नई दिल्ली: मनोरंजन की दुनिया में जहाँ हर तरफ नई फिल्मों और वेब सीरीज की चर्चा है, वहीं अक्षय कुमार की बहुप्रतीक्षित हॉरर-कॉमेडी फिल्म ' भूत बंगला ' ने सिनेमाघरों में अपनी दस्तक दे दी है। इस फिल्म को लेकर दर्शकों में पहले से ही काफी उत्साह देखा जा रहा था, और अब यह बड़े पर्दे पर देखने के लिए उपलब्ध है। फिल्म के निर्देशक प्रियदर्शन हैं, जो अपनी हास्य और थ्रिलर फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। ' भूत बंगला ' की कहानी में हॉरर और कॉमेडी का अनूठा मिश्रण होने की उम्मीद है, जिसने दर्शकों की उत्सुकता को और

बढ़ा दिया है। यह फिल्म न केवल अक्षय कुमार के प्रशंसकों के लिए बल्कि हॉरर-कॉमेडी शैली के प्रेमियों के लिए भी एक खास पेशकश है। फिल्म के ट्रेलर और प्रोमो ने पहले ही दर्शकों के मन में एक उत्सुकता का माहौल बना दिया था, और अब इसे सिनेमाघरों में देखने का अनुभव दर्शकों के लिए कैसा रहेगा, यह वक्त ही बताएगा। फिल्म को लेकर यह भी कयास लगाए जा रहे थे कि क्या यह दर्शकों को उतनी ही पसंद आएगी जितनी कि 'धुरंधर 2' जैसी अन्य फिल्में। इसके शुरुआती कलेक्शन के आंकड़े भी सामने आ रहे हैं, और पहले दिन फिल्म ने लगभग 7 करोड़ रुपये की कमाई का अनुमान लगाया है, जो इसके बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन की एक झलक पेश करता है। हालांकि, यह शुरुआती आंकड़ा है और फिल्म को लंबी दौड़ के लिए दर्शकों का भरपूर प्यार और समर्थन चाहिए होगा। 'भूत बंगला' की कहानी का मुख्य आधार एक बंगला है जो भूतों से घिरा हुआ है, और किस तरह अक्षय कुमार का किरदार इस स्थिति से निपटता है, यही फिल्म का मुख्य आकर्षण है। प्रियदर्शन का निर्देशन हमेशा से ही अपनी छाप छोड़ता रहा है, और इस बार हॉरर-कॉमेडी के क्षेत्र में उनका प्रयोग कितना सफल होता है, यह देखना दिलचस्प होगा। फिल्म की स्क्रिप्ट और अक्षय कुमार की कॉमिक टाइमिंग का मेल दर्शकों को हंसाने और डराने दोनों में कामयाब होगा या नहीं, यह तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा





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