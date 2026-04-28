अक्षय कुमार ने हाई हील्स पहनकर किया डांस, महिलाओं को किया सलाम

अक्षय कुमार के गेम शो 'व्हील ऑफ फॉर्च्यून' के ग्रैंड फिनाले में उन्होंने हाई हील्स पहनकर डांस किया। उन्होंने महिलाओं के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें हील्स पहनकर चलने में बहुत डर लगता है।

अक्षय कुमार के लोकप्रिय गेम शो ' व्हील ऑफ फॉर्च्यून ' का ग्रैंड फिनाले सोमवार रात धूमधाम से संपन्न हुआ। इस विशेष एपिसोड में अक्षय कुमार ने दर्शकों और सह-कलाकारों को आश्चर्यचकित करते हुए हाई हील्स पहनकर नृत्य किया। शो में जैकलीन फर्नांडिस , भूमि पेडनेकर और फराह खान जैसी जानी-मानी हस्तियां भी शामिल हुईं, जिन्होंने कार्यक्रम को और भी मनोरंजक बना दिया। यह सब जैकलीन फर्नांडिस के एक मजेदार अनुरोध के बाद शुरू हुआ, जिन्होंने अक्षय कुमार को उनके प्रसिद्ध गाने 'लाल परी' पर नृत्य करने के लिए उकसाया। शो के दौरान, जैकलीन फर्नांडिस और भूमि पेडनेकर ने अक्षय कुमार पर सेट पर उनके साथ किए जाने वाले डरावने प्रैंक (मजाक) के बारे में शिकायत की। उन्होंने बताया कि अक्षय अक्सर उन्हें डराने के लिए अचानक से कुछ करते हैं, जिससे वे असहज हो जाती हैं। इस शिकायत का जवाब देने और बदला लेने के लिए जैकलीन फर्नांडिस ने अक्षय कुमार को एक अनोखा टास्क दिया। उन्होंने अक्षय को एक मिनट तक हाई हील्स पहनकर डांस करने की चुनौती दी। जैकलीन ने एक शर्त भी रखी कि यदि अक्षय बीच में रुक जाते हैं, तो उन्हें उनके खाते में एक लाख रुपये ट्रांसफर करने होंगे। शुरुआत में, अक्षय कुमार इस चुनौती से थोड़ा डर गए और उन्होंने कहा कि उन्हें मोच आ सकती है, क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसा नहीं किया था। उन्होंने मजाक में कहा कि यह उनके लिए बहुत मुश्किल काम है। हालांकि, फराह खान के प्रोत्साहन और आग्रह के बाद, अक्षय कुमार आखिरकार हील्स पहनने के लिए सहमत हो गए। उन्होंने अपनी फिल्म 'हाउसफुल 4' के लोकप्रिय गाने 'लाल परी' पर हील्स पहनकर शानदार नृत्य किया। उनका यह प्रदर्शन देखकर फराह खान और भूमि पेडनेकर भी उत्साहित हो गईं और उनके साथ शामिल हो गईं। पूरा सेट हंसी और मनोरंजन से भर गया। टास्क को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद, फराह खान ने अक्षय कुमार को उनकी हिम्मत और प्रदर्शन के लिए सलाम किया। अक्षय कुमार ने भी इस अनुभव को साझा करते हुए कहा कि उन्हें महिलाओं का बहुत सम्मान है, क्योंकि वे आसानी से हाई हील्स पहनकर चलती हैं। उन्होंने हंसते हुए कहा कि उन्हें हील्स पहनकर चलने में बहुत डर लग रहा था और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि महिलाएं इसे कैसे पहन लेती हैं। डांस के दौरान, हील्स टूट गई, जिस पर अक्षय कुमार ने मजाकिया अंदाज में टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्हें सभी महिलाओं को सलाम है। अक्षय कुमार की हालिया फिल्म ' भूत बंगला ' ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया है, जिसने भारत में 100 करोड़ रुपये और विश्व स्तर पर 150 करोड़ रुपये की कमाई की है। अब अक्षय कुमार अपनी अगली बड़ी फिल्म ' वेलकम टू द जंगल ' के लिए तैयार हैं, जो 26 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस फिल्म को लेकर दर्शकों में काफी उत्साह है। इसके अतिरिक्त, चित्तौड़गढ़ में गर्मी बढ़ने के कारण स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। छात्रों को गर्मी से बचाने के लिए स्कूल जल्दी बंद होने लगेंगे। वहीं, एसएमएस-हॉस्पिटल में आग से बचाव के लिए कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए वे तैयार रहें। छिंदवाड़ा में भी भीषण गर्मी का असर देखा जा रहा है, जिससे लोगों के जीवन पर काफी प्रभाव पड़ रहा है। गर्मी से बचने के लिए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

अक्षय कुमार के लोकप्रिय गेम शो 'व्हील ऑफ फॉर्च्यून' का ग्रैंड फिनाले सोमवार रात धूमधाम से संपन्न हुआ। इस विशेष एपिसोड में अक्षय कुमार ने दर्शकों और सह-कलाकारों को आश्चर्यचकित करते हुए हाई हील्स पहनकर नृत्य किया। शो में जैकलीन फर्नांडिस, भूमि पेडनेकर और फराह खान जैसी जानी-मानी हस्तियां भी शामिल हुईं, जिन्होंने कार्यक्रम को और भी मनोरंजक बना दिया। यह सब जैकलीन फर्नांडिस के एक मजेदार अनुरोध के बाद शुरू हुआ, जिन्होंने अक्षय कुमार को उनके प्रसिद्ध गाने 'लाल परी' पर नृत्य करने के लिए उकसाया। शो के दौरान, जैकलीन फर्नांडिस और भूमि पेडनेकर ने अक्षय कुमार पर सेट पर उनके साथ किए जाने वाले डरावने प्रैंक (मजाक) के बारे में शिकायत की। उन्होंने बताया कि अक्षय अक्सर उन्हें डराने के लिए अचानक से कुछ करते हैं, जिससे वे असहज हो जाती हैं। इस शिकायत का जवाब देने और बदला लेने के लिए जैकलीन फर्नांडिस ने अक्षय कुमार को एक अनोखा टास्क दिया। उन्होंने अक्षय को एक मिनट तक हाई हील्स पहनकर डांस करने की चुनौती दी। जैकलीन ने एक शर्त भी रखी कि यदि अक्षय बीच में रुक जाते हैं, तो उन्हें उनके खाते में एक लाख रुपये ट्रांसफर करने होंगे। शुरुआत में, अक्षय कुमार इस चुनौती से थोड़ा डर गए और उन्होंने कहा कि उन्हें मोच आ सकती है, क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसा नहीं किया था। उन्होंने मजाक में कहा कि यह उनके लिए बहुत मुश्किल काम है। हालांकि, फराह खान के प्रोत्साहन और आग्रह के बाद, अक्षय कुमार आखिरकार हील्स पहनने के लिए सहमत हो गए। उन्होंने अपनी फिल्म 'हाउसफुल 4' के लोकप्रिय गाने 'लाल परी' पर हील्स पहनकर शानदार नृत्य किया। उनका यह प्रदर्शन देखकर फराह खान और भूमि पेडनेकर भी उत्साहित हो गईं और उनके साथ शामिल हो गईं। पूरा सेट हंसी और मनोरंजन से भर गया। टास्क को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद, फराह खान ने अक्षय कुमार को उनकी हिम्मत और प्रदर्शन के लिए सलाम किया। अक्षय कुमार ने भी इस अनुभव को साझा करते हुए कहा कि उन्हें महिलाओं का बहुत सम्मान है, क्योंकि वे आसानी से हाई हील्स पहनकर चलती हैं। उन्होंने हंसते हुए कहा कि उन्हें हील्स पहनकर चलने में बहुत डर लग रहा था और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि महिलाएं इसे कैसे पहन लेती हैं। डांस के दौरान, हील्स टूट गई, जिस पर अक्षय कुमार ने मजाकिया अंदाज में टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्हें सभी महिलाओं को सलाम है। अक्षय कुमार की हालिया फिल्म 'भूत बंगला' ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया है, जिसने भारत में 100 करोड़ रुपये और विश्व स्तर पर 150 करोड़ रुपये की कमाई की है। अब अक्षय कुमार अपनी अगली बड़ी फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' के लिए तैयार हैं, जो 26 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस फिल्म को लेकर दर्शकों में काफी उत्साह है। इसके अतिरिक्त, चित्तौड़गढ़ में गर्मी बढ़ने के कारण स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। छात्रों को गर्मी से बचाने के लिए स्कूल जल्दी बंद होने लगेंगे। वहीं, एसएमएस-हॉस्पिटल में आग से बचाव के लिए कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए वे तैयार रहें। छिंदवाड़ा में भी भीषण गर्मी का असर देखा जा रहा है, जिससे लोगों के जीवन पर काफी प्रभाव पड़ रहा है। गर्मी से बचने के लिए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है





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