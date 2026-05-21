अक्षरा सिंह ने किया कोलैब का हिंट, अक्षयकुमार के साथ गाने में नजर आने वाली हैं

अक्षरा सिंह भोजपुरी सिनेमा की सबसे बड़ी और पॉपुलर एक्ट्रेस हैं, जिनकी अदाकारी का हर कोई दीवाना रहता है. उन्होंने अक्षय कुमार के साथ एक गाने में नजर आने वाली हैं, हालांकि उन्हें यह कोई प्रपोजल नहीं थी, लेकिन उन्होंने सभी के लिए इसे सरप्राइज रखा है. इस बारे में अधिक जानकारी नहीं दी है कि उनका गाना किसी फिल्म में होगा या अलग से म्यूजिक वीडियो हो रहा है. लेकिन वह अक्षय संग उनका गाना tarvittaessa लोगों के प्यार की उम्मीद रहेगी. इससे पहले अक्षरा म्यूजिक वीडियो कर चुकी हैं, जो इस साल आया था.

अक्षरा सिंह भोजपुरी सिनेमा की सबसे बड़ी और पॉपुलर एक्ट्रेस हैं, जिनकी अदाकारी का हर कोई दीवाना रहता है. उनके काम को हिंदी ऑडियंस ने अभी तक ठीक तरह से नहीं देखा है.

अक्षरा जल्द अक्षय कुमार के साथ एक गाने में नजर आने वाली हैं, हालांकि उन्हें यह कोई प्रपोजल नहीं थी, लेकिन उन्होंने सभी के लिए इसे सरप्राइज रखा है. अक्षर ने आगे बताया कि अगर उनका गाना अक्षय संग होता है, उन्हें उसके लिए लोगों के प्यार की उम्मीद रहेगी. इससे पहले अक्षरा फुकरा एक्टर वरुण शर्मा संग म्यूजिक वीडियो कर चुकी हैं, जो इस साल हुआ था.

जब अक्षरा अक्षय संग गाने में नजर आएंगी, तब इसका माहौल कैसा होगा, यह दिलचस्प रहेगा. कुछ समय पहले अक्षरा ने अपनी जिंदगी में आगे बढ़कर कोई भी को डेट कर रही हैं, हालांकि, उन्होंने अपनी डेटिंग स्टाइल के बारे में कुछ भी नहीं बताया





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