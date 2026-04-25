अक्षय कुमार की ‘भूत बंगला’ 100 करोड़ की ओर, नौवें दिन की कमाई 8.52 करोड़

अक्षय कुमार की फिल्म ‘भूत बंगला’ बॉक्स ऑफिस पर धीमी गति से आगे बढ़ रही है। नौवें दिन फिल्म ने 8.52 करोड़ रुपए की कमाई की है, जिससे कुल कमाई 98.67 करोड़ रुपए हो गई है। फिल्म जल्द ही 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर सकती है। नई फिल्मों के रिलीज के बावजूद फिल्म अच्छा प्रदर्शन कर रही है।

अक्षय कुमार अभिनीत ‘ भूत बंगला ’ वर्तमान में सिनेमा घरों में प्रदर्शित है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपेक्षाकृत धीमी गति से आगे बढ़ रही है। फिल्म ने एक सप्ताह पूरा कर लिया है और अब नौवें दिन का कलेक्शन सामने आया है। आइए जानते हैं कि फिल्म ने नौवें दिन कैसा प्रदर्शन किया। ‘ भूत बंगला ’ ने अपने नौवें दिन 8.

52 करोड़ रुपए की कमाई की है, यह जानकारी सैकनिल्क के अनुसार है। हालांकि, यह आंकड़ा देर रात तक बदल सकता है। इस प्रकार, फिल्म की कुल कमाई नौ दिनों में 98.67 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। ‘भूत बंगला’ अब 100 करोड़ के महत्वपूर्ण पड़ाव से बस कुछ ही कदम दूर है। ‘भूत बंगला’ के कलेक्शन पर नई फिल्मों की रिलीज का असर पड़ना स्वाभाविक है। फिल्म के सामने ‘गिन्नी वेड्स सनी 2’ और ‘माइकल’ जैसी नई फिल्में रिलीज हुई हैं। इसके अतिरिक्त, ‘धुरंधर 2’ भी अभी भी सिनेमाघरों में मौजूद है। ‘गिन्नी वेड्स सनी 2’ ने शनिवार को अपने दूसरे दिन 44 लाख रुपए का संग्रह किया, जबकि ‘माइकल’ ने दूसरे दिन शनिवार को 4.43 करोड़ रुपए जुटा लिए। ‘धुरंधर 2’ भी अभी भी दर्शकों को आकर्षित कर रही है। इन नई और पुरानी फिल्मों के बावजूद, ‘भूत बंगला’ ने आज शनिवार को अच्छी कमाई दर्ज की है। फिल्म की सफलता अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की जोड़ी के पुनर्मिलन का भी परिणाम है, जो 14 साल बाद एक साथ काम कर रहे हैं। ‘भूत बंगला’ की कहानी अर्जुन (अक्षय कुमार) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो लंदन से अपने पुश्तैनी महल, मंगलपुर में अपनी बहन मीरा (मिथिला पालकर) की शादी कराने के लिए लौटता है। यह महल गांव वालों के बीच कई पुरानी कहानियों और किंवदंतियों का विषय रहा है। महल में अजीबोगरीब घटनाएं, अप्रत्याशित हादसे और नए रहस्य सामने आने लगते हैं। फिल्म में अक्षय कुमार के साथ वामिका गब्बी, तब्बू, परेश रावल, राजपाल यादव, मिथिला पालकर और असरानी जैसे प्रतिभाशाली कलाकारों ने भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। प्रियदर्शन के निर्देशन में बनी यह फिल्म एक हॉरर कॉमेडी है, जो दर्शकों को मनोरंजक अनुभव प्रदान करने का प्रयास करती है। फिल्म की कहानी में रहस्य, रोमांच और हास्य का मिश्रण है, जो इसे एक अलग पहचान दिलाता है। फिल्म के संगीत और छायांकन ने भी इसकी सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ‘भूत बंगला’ निश्चित रूप से अक्षय कुमार के प्रशंसकों और प्रियदर्शन की फिल्मों के प्रेमियों के लिए एक मनोरंजक फिल्म है। फिल्म की कहानी दर्शकों को बांधे रखती है और उन्हें अंत तक उत्सुक बनाए रखती है





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