अभिनेता अक्षय कुमार ने अपनी आने वाली फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' की रिलीज से पहले पवित्र माता वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन कर आशीर्वाद लिया। मंदिर में फैंस ने उन्हें घेरा और सेल्फी लेने का मौका दिया। अक्षय ने रिटायरमेंट की खबरों को खारिज करते हुए कहा कि वे मरने से पांच मिनट पहले तक काम करना चाहते हैं। फिल्म में लगभग 34 बड़े कलाकार शामिल हैं और यह 26 जून 2026 को रिलीज होने वाली है।

अभिनेता अक्षय कुमार ने अपनी आने वाली फिल्म ' वेलकम टू द जंगल ' की रिलीज से पहले हindu deities माता वैष्णो देवी मंदिर पहुंचकर आशीर्वाद लिया। गुरुवार को उन्होंने त्रिकुटा पहाड़ियों पर स्थित इस पवित्र स्थल पर दर्शन किया। मंदिर परिसर में उनका आगमन देखते ही फैंस ने उन्हें घेर लिया और सेल्फी लेने का मौका मिला। अक्षय कुमार पारंपरिक सफेद कुर्ता पहने थे। सोशल मीडिया पर उनके साथ फैंस के इनसानी विविधता से भरे सेल्फी वीडियो वाइरल हो रहे हैं। यह एक बार फिर दिखाता है कि कしょうか कैसे सिनेमाघर से पहले धार्मिक स्थलों पर जाकर आशीर्वाद लेने की आदत हैं। यह उनकी पहली बार नहीं है; पहले भी कई फिल्मों के लिए ऐसा किया गया है। अक्षय कुमार की फिल्म ' वेलकम टू द जंगल ' का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और दर्शकों से संबंधित संदेश मिले हैं। फिल्म के संगीत पर सराहना हो रही है और गुरुवार को नया गाना 'दीवाने हैं' जारी किया गया, जिसे अक्षय कुमार ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया। उन्होंने लिखा, 'जंगल में केओस है, केओस में सेलिब्रेशन है और इस सेलिब्रेशन में सारे दीवाने हैं।' अहमद खान द्वारा निर्देशित यह फिल्म 26 जून 2026 को रिलीज होने के लिए है। फिल्म का सफर साल 2023 से शुरू हुआ था, लेकिन शूटिंग के दौरान आई कई दिक्कतों के कारान रिलीज डेट बार-बार आगे बढ़ाया गया। फिल्म की सबसे बड़ी खासियत इसकी विशाल स्टार कास्ट है, जिसमें लगभग 34 बड़े कलाकार शामिल हैं। इनमें अक्षय कुमार , सुनील शेट्टी , दिशा पाटनी , जैकलीन फर्नांडिस , रवीना टंडन, लारा दत्ता, अरशद वारसी, तुषार कपूर, श्रेयस तलपडे, आफताब शिवदासानी और जैकी श्रॉफ सहित कई अन्य नाम शामिल हैं। इस गुणवत्ता वाले स्टार कस्त के कारण फिल्म की अपेक्षा बहुत है। एक समय में अक्षय कुमार के संबंधित शनidebar कहा जा रहा था कि वह अभी रिटायर हो रहे हैं, लेकिन ने मुंबई में ट्रेलर लॉन्च इवेंट में इन खबरों को खारिज कर दिया। मजाकिया अंदाज में कहा कि वे कभी रिटायर नहीं होना चाहते क्योंकि घर बैठने पर घरेलू काम जैसे बिजली का कार्य या कुत्ता घुमाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इंसान को मरने से पांच मिनट पहले रिटायर होना चाहिए। यह बातांतर से भरा हुआ इवेंट था। गैर-वाणिज्यिक समाचार के तहत, श्रीगंगानगर जिले में तेज बारिश हुई जिससे सड़कें और गलियां पानी से भर गईं। यूपी में पारा 45°C तापमान पहुंचा और 26 जिलों में हीटवेव अलर्ट जारी किया गया। पंजाब और चंडीगढ़ में बारिश और आंधी के मौसम के लिए पांच दिनों का अलर्ट जारी है। IH mr khanna ने इवेंट के दौरान कहा कि वे नेटफ्लिक्स पर रिलीज के लिए तैयार हैं और यह फिल्म आने वाले समय में बड़ी सफलता हासिल करेगी। शिल्पकारों की टीम ने कहा कि फिल्म में दर्शन के लिए विजुअल एक्सटेंसन और क्रिएटिव साउंड डिजिटल कंटेंट शामिल है। फिल्म की रिलीज और पंजाब की मौसमी स्थिति दोनों ही दर्शकों की रुचि का विषय हैं.

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