अक्षय ओबेरॉय की पत्नी ने 'फ्लैश' देख साथ सोने से किया इनकार

अभिनेता अक्षय ओबेरॉय ने बताया कि उनकी वेब सीरीज 'फ्लैश' देखकर उनकी पत्नी इतनी डर गईं कि उन्होंने कई हफ्तों तक उनके साथ बिस्तर शेयर करने से मना कर दिया। सीरीज मानव तस्करी पर आधारित है और अक्षय ने इसमें एक खूंखार किरदार निभाया है।
बॉलीवुड अभिनेता अक्षय ओबेरॉय ने हाल ही में एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि उनकी 2020 में आई वेब सीरीज 'फ्लैश' ने उनकी पत्नी को इतना डरा दिया था कि वह कई हफ्तों तक उनके साथ एक ही बिस्तर पर सोने से कतराती रहीं। यह 8 एपिसोड की क्राइम ड्रामा सीरीज है, जिसमें अक्षय ने एक खूंखार मानव तस्कर और साइकोपैथ किरदार निभाया है। अक्षय ने बताया कि उनकी पत्नी ने सीरीज देखने के बाद उन्हें अजीब नजरों से देखना शुरू कर दिया था और वह उनके साथ बिस्तर शेयर करने से इनकार कर गई थीं। अभिनेता ने मजाक में कहा कि यह उनके लिए एक तारीफ थी कि उनका किरदार इतना प्रभावी था कि उसने उनकी पत्नी को भी प्रभावित किया। लेकिन वास्तव में यह एक गंभीर विषय पर आधारित कहानी है, जो मानव तस्करी और सेक्स रैकेट के काले कारोबार को उजागर करती है। सीरीज 'फ्लैश' की कहानी एक युवा लड़की जोया के अपहरण से शुरू होती है। मुंबई से गायब हुई जोया के माता-पिता पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हैं, और मामला एसीपी राधा नौटियाल को सौंपा जाता है। जांच के दौरान राधा को पता चलता है कि यह कोई साधारण अपहरण नहीं, बल्कि एक बड़े अंतरराष्ट्रीय सेक्स रैकेट का हिस्सा है। जोया को मानव तस्करी के जाल में फंसाया गया है। इस जाल के मास्टरमाइंड तजेंद्र सिंह उर्फ ताजी हैं, जो अक्षय ओबेरॉय ने निभाया है। ताजी एक क्रूर और बेरहम साइकोपैथ है, जो अपने धंधे को बड़े पैमाने पर चलाता है। राधा की जिद और उसके साथियों के प्रयासों से इस गैंग को पकड़ने की कहानी रोमांचक तरीके से बुनी गई है। यह सीरीज सिद्धार्थ आनंद के प्रोडक्शन में बनी है, जिसे उन्होंने लिखा और प्रोड्यूस किया है। अक्षय ओबेरॉय के अलावा इसमें स्वरा भास्कर, विद्या मालवड़े और महिमा मकवाना ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं। सीरीज को अमेजन प्राइम वीडियो पर देखा जा सकता है। अक्षय ने कहा कि यह शो बहुत अच्छा है, लेकिन देखना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इसमें क्रूरता और वास्तविकता को दिखाया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी पत्नी की प्रतिक्रिया ने उन्हें बताया कि वह अपने किरदार में कितनी गहराई से उतरे थे। अक्षय जल्द ही शाह रुख खान की फिल्म 'किंग' में दिखाई देंगे। इस मजेदार किस्से के बावजूद, 'फ्लैश' एक गंभीर मुद्दे पर आधारित है और इसे देखने के बाद दर्शकों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सीरीज में मानव तस्करी के काले पक्ष को बेबाकी से दर्शाया गया है, जो समाज के लिए एक चेतावनी है। अगर आपने अब तक यह सीरीज नहीं देखी है, तो इसे जरूर देखें, लेकिन ध्यान रखें कि यह संवेदनशील विषय पर है.
बॉलीवुड अभिनेता अक्षय ओबेरॉय ने हाल ही में एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि उनकी 2020 में आई वेब सीरीज 'फ्लैश' ने उनकी पत्नी को इतना डरा दिया था कि वह कई हफ्तों तक उनके साथ एक ही बिस्तर पर सोने से कतराती रहीं। यह 8 एपिसोड की क्राइम ड्रामा सीरीज है, जिसमें अक्षय ने एक खूंखार मानव तस्कर और साइकोपैथ किरदार निभाया है। अक्षय ने बताया कि उनकी पत्नी ने सीरीज देखने के बाद उन्हें अजीब नजरों से देखना शुरू कर दिया था और वह उनके साथ बिस्तर शेयर करने से इनकार कर गई थीं। अभिनेता ने मजाक में कहा कि यह उनके लिए एक तारीफ थी कि उनका किरदार इतना प्रभावी था कि उसने उनकी पत्नी को भी प्रभावित किया। लेकिन वास्तव में यह एक गंभीर विषय पर आधारित कहानी है, जो मानव तस्करी और सेक्स रैकेट के काले कारोबार को उजागर करती है। सीरीज 'फ्लैश' की कहानी एक युवा लड़की जोया के अपहरण से शुरू होती है। मुंबई से गायब हुई जोया के माता-पिता पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हैं, और मामला एसीपी राधा नौटियाल को सौंपा जाता है। जांच के दौरान राधा को पता चलता है कि यह कोई साधारण अपहरण नहीं, बल्कि एक बड़े अंतरराष्ट्रीय सेक्स रैकेट का हिस्सा है। जोया को मानव तस्करी के जाल में फंसाया गया है। इस जाल के मास्टरमाइंड तजेंद्र सिंह उर्फ ताजी हैं, जो अक्षय ओबेरॉय ने निभाया है। ताजी एक क्रूर और बेरहम साइकोपैथ है, जो अपने धंधे को बड़े पैमाने पर चलाता है। राधा की जिद और उसके साथियों के प्रयासों से इस गैंग को पकड़ने की कहानी रोमांचक तरीके से बुनी गई है। यह सीरीज सिद्धार्थ आनंद के प्रोडक्शन में बनी है, जिसे उन्होंने लिखा और प्रोड्यूस किया है। अक्षय ओबेरॉय के अलावा इसमें स्वरा भास्कर, विद्या मालवड़े और महिमा मकवाना ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं। सीरीज को अमेजन प्राइम वीडियो पर देखा जा सकता है। अक्षय ने कहा कि यह शो बहुत अच्छा है, लेकिन देखना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इसमें क्रूरता और वास्तविकता को दिखाया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी पत्नी की प्रतिक्रिया ने उन्हें बताया कि वह अपने किरदार में कितनी गहराई से उतरे थे। अक्षय जल्द ही शाह रुख खान की फिल्म 'किंग' में दिखाई देंगे। इस मजेदार किस्से के बावजूद, 'फ्लैश' एक गंभीर मुद्दे पर आधारित है और इसे देखने के बाद दर्शकों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सीरीज में मानव तस्करी के काले पक्ष को बेबाकी से दर्शाया गया है, जो समाज के लिए एक चेतावनी है। अगर आपने अब तक यह सीरीज नहीं देखी है, तो इसे जरूर देखें, लेकिन ध्यान रखें कि यह संवेदनशील विषय पर है
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