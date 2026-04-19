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अक्षय तृतीया से शुरू हुआ शादियों का सीजन: 3 लाख करोड़ रुपये के कारोबार और 50 लाख रोजगार की उम्मीद

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अक्षय तृतीया से शुरू हुआ शादियों का सीजन: 3 लाख करोड़ रुपये के कारोबार और 50 लाख रोजगार की उम्मीद
शादी सीजनअक्षय तृतीयाव्यापार
📆19-04-2026 00:00:00
📰Dainik Jagran
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अक्षय तृतीया के साथ दिल्ली और देश में शादियों का सीजन शुरू हो गया है, जिससे व्यापारियों को कारोबार में तेजी और रोजगार सृजन की उम्मीद है। इस सीजन में 35 लाख से अधिक विवाहों से 3 लाख करोड़ रुपये के कारोबार का अनुमान है।

अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर रविवार से दिल्ली और पूरे भारत में विवाह उत्सवों का सीजन शुरू हो गया है। 19 अप्रैल से 13 जुलाई तक शादियों के लिए 28 शुभ मुहूर्त हैं, जो इस मौसम को खास बनाते हैं। पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के कारण लगभग दो महीने से मंदी का सामना कर रहे व्यापार ी जगत के लिए यह उम्मीद की किरण लेकर आया है। व्यापार ियों को अब इस विवाह सीजन से अपने कारोबार में तेजी आने की पूरी आशा है। अनुमान है कि इस बार देशभर में 35 लाख से अधिक विवाह संपन्न होंगे, जिनसे करीब तीन लाख करोड़ रुपये के कारोबार का अनुमान है। चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआई) द्वारा जारी किए गए इस अनुमान के अनुसार, अकेले दिल्ली में लगभग तीन लाख शादियों से 50 हजार करोड़ रुपये के कारोबार की उम्मीद है।

इस विवाह सीजन से देश में 50 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है। चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआई) के चेयरमैन बृजेश गोयल ने बताया कि सजावट, कैटरिंग, फूल-माला विक्रेता, कलाकार, परिवहन सेवा प्रदाता और अन्य सेवा क्षेत्र के लोग सीधे तौर पर इस बूम से लाभान्वित होंगे। इसके अलावा, वस्त्र, आभूषण, हस्तशिल्प, पैकेजिंग और ढुलाई जैसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्रों को भी इस मौसमी उत्साह का लाभ मिलेगा। शादियों में होने वाले खर्च का एक बड़ा हिस्सा विभिन्न सामानों और सेवाओं पर खर्च होता है। सामान्य तौर पर, कुल खर्च का लगभग 10% परिधान, जैसे साड़ियां, लहंगे और अन्य कपड़ों पर, 15% आभूषणों पर, 5% इलेक्ट्रॉनिक्स और बिजली के उपकरणों पर, 5% सूखे मेवों, मिठाइयों और स्नैक्स पर, 5% किराना और सब्जियों पर, 4% उपहारों पर, और शेष 6% अन्य वस्तुओं पर खर्च होता है। सेवा क्षेत्र में, बैंक्वेट हॉल, होटल और विवाह स्थलों पर 5%, इवेंट प्रबंधन पर 3%, टेंट और सजावट पर 10%, कैटरिंग और संबंधित सेवाओं पर 10%, फूल सजावट पर 4%, परिवहन और कैब सेवाओं पर 3%, और फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी पर 2% खर्च होता है। संगीत और ऑर्केस्ट्रा जैसे मनोरंजन पर भी व्यय होता है।

शादियों के सीजन के आगमन के साथ ही दिल्ली के प्रमुख बाजारों में ग्राहकों की चहल-पहल लौट आई है। चांदनी चौक, सदर बाजार, कूचा महाजनी, किनारी बाजार, खारी बावली, नया बाजार, कमला नगर, करोल बाग, लाजपत नगर, सरोजिनी नगर, राजौरी गार्डन और साउथ एक्सटेंशन जैसे इलाकों में स्थित कपड़ों, लहंगों, साड़ियों, सूट, आभूषणों, उपहार सामग्री, सजावटी सामान, मिठाइयों, सूखे मेवों, शादी के निमंत्रण पत्रों, गोटा-जरी, फुटवियर और सौंदर्य प्रसाधनों की दुकानों पर रौनक देखी जा रही है। सीटीआई के वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक गर्ग और उपाध्यक्ष राहुल अदलखा ने बताया कि पिछले वर्ष वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरों में की गई कटौती के बाद से उपभोक्ताओं के खरीद व्यवहार में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है। अब उपभोक्ता विदेशी उत्पादों की तुलना में भारतीय उत्पादों को अधिक प्राथमिकता दे रहे हैं, जिससे घरेलू बाजार को बढ़ावा मिल रहा है। यह परिवर्तन शादी के सीजन में भारतीय हस्तशिल्प और उत्पादों की मांग को और बढ़ाएगा

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