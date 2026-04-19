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अक्षय तृतीया पर सोना हुआ सस्ता! ₹1 से करें डिजिटल गोल्ड में निवेश, पाएं खास ऑफर

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अक्षय तृतीया पर सोना हुआ सस्ता! ₹1 से करें डिजिटल गोल्ड में निवेश, पाएं खास ऑफर
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📆19-04-2026 00:46:00
📰NBT Hindi News
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अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर सोने की बढ़ती कीमतों के बीच, अब आप ₹1 से डिजिटल गोल्ड में निवेश कर सकते हैं। पेटीएम, फोनपे, जियो फाइनेंस जैसे प्लेटफॉर्म पर पाएं शानदार ऑफर और अपनी बचत को सुरक्षित करें।

आज अक्षय तृतीया का पावन पर्व है, जो पारंपरिक रूप से सोने की खरीदारी के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। हालांकि, वर्तमान समय में सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम डेढ़ लाख रुपये के पार जा चुकी है, जिससे आम आदमी के लिए सोना खरीदना एक दूर का सपना बन गया है। पर आज के डिजिटल युग में, आप बेहद कम लागत में भी अक्षय तृतीया का उत्सव मना सकते हैं। विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे पेटीएम , फोनपे , जियो फाइनेंस आदि के माध्यम से आप मात्र 1 रुपये में भी 24 कैरेट शुद्ध सोना खरीद सकते हैं। यह डिजिटल सोना न केवल आपकी पहुंच

में है, बल्कि ये प्लेटफॉर्म इस अवसर पर कई आकर्षक ऑफर भी पेश कर रहे हैं। डिजिटल गोल्ड की अवधारणा को समझना आज अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। डिजिटल गोल्ड में आप 24 कैरेट (99.99%) शुद्ध सोना पूरी तरह से ऑनलाइन खरीद सकते हैं। इसे खरीदने के बाद आपको इसे घर पर सुरक्षित रखने की चिंता नहीं होती, क्योंकि यह सुरक्षित और बीमित तिजोरियों में संग्रहीत रहता है। इस प्रकार, चोरी का कोई जोखिम नहीं रहता। डिजिटल गोल्ड को आप कभी भी खरीद सकते हैं और भुगतान तुरंत ऑनलाइन हो जाता है। इसी तरह, आप इसे कभी भी बेच भी सकते हैं, और बिक्री की राशि कुछ ही समय में आपके बैंक खाते में जमा हो जाती है। इसकी एक और बड़ी खासियत यह है कि आप छोटे-छोटे हिस्सों में भी निवेश कर सकते हैं; आप मात्र 1 रुपये का सोना भी खरीद सकते हैं। यदि आपकी आवश्यकता हो, तो आप इसे सोने के सिक्कों या बार के रूप में भौतिक रूप से भी प्राप्त कर सकते हैं। यह सुविधा उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जो सोने में निवेश करना चाहते हैं लेकिन पूरी सोने की ईंट या बार खरीदने में सक्षम नहीं हैं। डिजिटल गोल्ड ने सोने में निवेश को सभी के लिए सुलभ बना दिया है, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। यह एक आधुनिक और सुविधाजनक तरीका है अपने धन को मूल्यवान धातुओं में निवेश करने का, जो समय के साथ मूल्य में वृद्धि की क्षमता रखता है। विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म इस अक्षय तृतीया पर सोने की खरीद को और भी रोमांचक बना रहे हैं। जियो फाइनेंस 19 अप्रैल से 21 अप्रैल 2026 के बीच 2000 रुपये या उससे अधिक की डिजिटल गोल्ड खरीद पर 1% अतिरिक्त सोना (अधिकतम 1000 रुपये तक) का विशेष ऑफर दे रहा है। इसके अलावा, 5000 रुपये से अधिक की खरीद पर आपको दोगुने जियो पॉइंट्स मिलेंगे और 10,000 रुपये से अधिक के निवेश पर आप एक मेगा ड्रॉ में शामिल हो सकते हैं, जिसमें 5 भाग्यशाली विजेता 1 ग्राम सोना जीत सकते हैं। फोनपे अपने प्लेटफॉर्म पर MMTC-PAMP और SafeGold जैसे प्रतिष्ठित साझेदारों के माध्यम से 99.99% शुद्धता वाला 24 कैरेट सोना बेचता है। यहां आप एकमुश्त खरीदारी के अलावा, अपनी सुविधा के अनुसार दैनिक या मासिक एसआईपी (सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान) भी शुरू कर सकते हैं, जिससे आप नियमित रूप से सोने में निवेश कर सकें। पेटीएम ने डिजिटल गोल्ड की पहुंच को और बढ़ाते हुए फिजिकल डिलीवरी की सुविधा भी प्रदान की है। पेटीएम गोल्ड पर आप 1 रुपये से भी निवेश शुरू कर सकते हैं। इतना ही नहीं, पेटीएम 12,000 से अधिक पिन कोड पर सोने के सिक्कों की होम डिलीवरी की सुविधा भी दे रहा है, जिससे सोना खरीदना और भी आसान हो गया है। ये ऑफर न केवल लागत को कम करते हैं बल्कि सोने में निवेश को एक आकर्षक अवसर भी बनाते हैं, जो अक्षय तृतीया के महत्व को डिजिटल माध्यम से भी बनाए रखता है

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