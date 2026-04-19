अक्षय तृतीया: सोना खरीदें या ज्वैलरी स्टॉक्स में निवेश करें?

अक्षय तृतीया पर सोने में निवेश का शुभ अवसर है, लेकिन क्या ज्वैलरी स्टॉक्स सोने से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं? जानें टाइटन, कल्याण जूलर्स जैसी कंपनियों का हाल और निवेश के अवसर।

नई दिल्ली: आज अक्षय तृतीया का पावन पर्व है, जिसे सोने में निवेश के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस अवसर पर, कई निवेशक पारंपरिक भौतिक सोने के अलावा डिजिटल सोना या गोल्ड स्टॉक्स में अपनी पूंजी लगाना पसंद करते हैं। यदि आप शेयर बाजार में सक्रिय हैं, तो इस अक्षय तृतीया पर गोल्ड स्टॉक्स, विशेष रूप से ज्वैलरी सेक्टर के शेयरों में निवेश करना एक आकर्षक विकल्प साबित हो सकता है। हाल के दिनों में, गोल्ड स्टॉक्स ने सोने की कीमतों में आई अस्थिरता के बावजूद, सोने की तुलना में अधिक मजबूत प्रदर्शन किया

है। वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव, जैसे कि ईरान युद्ध की आशंकाएं, कच्चे तेल की कीमतों में लगातार वृद्धि, और भारतीय शेयर बाजार में जारी उतार-चढ़ाव के बावजूद, भारतीय ज्वैलरी क्षेत्र ने इस वित्तीय वर्ष में असाधारण प्रदर्शन किया है। कल्याण जूलर्स, टाइटन कंपनी, पीसी ज्वैलर और सेन्को गोल्ड जैसी प्रमुख कंपनियों के शेयरों में पिछले एक महीने में लगभग 25% तक की वृद्धि देखी गई है, जबकि इसी अवधि में निफ्टी में मात्र 3.5% की बढ़ोतरी हुई है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि ज्वैलरी कंपनियां निवेशकों के लिए एक मजबूत आकर्षण का केंद्र बन गई हैं। हालांकि, अगर हम स्वयं सोने की कीमत की बात करें, तो इसमें पिछले एक महीने में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है। एमसीएक्स पर, एक महीने पहले सोने का भाव प्रति 10 ग्राम लगभग 1.61 लाख रुपये था, जो अब घटकर लगभग 1.55 लाख रुपये हो गया है। इस प्रकार, सोने की कीमत में लगभग 3.73% की गिरावट आई है। यह गिरावट ज्वैलरी शेयरों में तेजी के विपरीत है, जो बाजार की गतिशीलता को समझने में मदद करती है। ज्वैलरी शेयरों में इस अप्रत्याशित तेजी के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण हैं। शादी-ब्याह और त्यौहारों के सीजन के कारण ज्वैलरी की मांग में जबरदस्त उछाल आया है। सोने की कीमतों में रिकॉर्ड वृद्धि के बावजूद, ग्राहकों ने खरीदारी जारी रखी है, जो भारतीय उपभोक्ता की सोने के प्रति प्राथमिकता को दर्शाता है। इसके अलावा, पुराने सोने को नए गहनों से बदलने की प्रवृत्ति में भी वृद्धि हुई है, जिससे ज्वैलरी कंपनियों को अधिक बिक्री करने का अवसर मिला है। स्टोर सेल्स ग्रोथ में भी उल्लेखनीय सुधार देखा गया है, जो कंपनियों के लिए एक सकारात्मक संकेत है। अक्षय तृतीया (19 अप्रैल) जैसे प्रमुख त्योहारों से पहले, ग्राहकों द्वारा एडवांस बुकिंग में भी काफी वृद्धि हुई है, जो आने वाले दिनों में बिक्री को और बढ़ावा दे सकती है। विभिन्न ज्वैलरी कंपनियों ने इस अवधि में शानदार प्रदर्शन किया है। देश की सबसे बड़ी सूचीबद्ध ज्वैलरी कंपनी, टाइटन कंपनी ने मार्च 2026 की तिमाही में 46% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की, जो पिछले साल की इसी तिमाही में 25% थी। कल्याण जूलर्स के राजस्व में 65% का उछाल आया, जबकि समान स्टोर बिक्री (SSSG) 45% से अधिक रही। पीएन गड़गिल जूलर्स ने शादी-ब्याह की भारी मांग के कारण राजस्व में 124% की रिकॉर्ड वृद्धि देखी, और 86% SSSG दर्ज किया। पीसी ज्वैलर के स्टैंडअलोन राजस्व में 32% की बढ़ोतरी हुई। सेन्को गोल्ड ने 46% की वृद्धि दर्ज की, जिसमें हल्के वजन की ज्वैलरी और गिफ्टिंग सेगमेंट में अच्छी मांग देखी गई। इतनी अधिक कीमतों के बावजूद ज्वैलरी की मांग में तेजी के पीछे तीन मुख्य कारण हैं। सबसे पहले, पुराने सोने का एक्सचेंज। तनिष्क के सीईओ अरुण नारायण के अनुसार, अब 50% से अधिक बिक्री पुराने सोने को नए से बदलने (Exchange) के माध्यम से हो रही है। दूसरा, लाइटवेट और डिजिटल गोल्ड। युवा पीढ़ी अब भारी गहनों के बजाय हल्के वजन वाली ज्वैलरी और डिजिटल गोल्ड में निवेश को प्राथमिकता दे रही है, जो ज्वैलरी कंपनियों के लिए एक नया बाजार खोल रहा है। तीसरा, शादियों का सीजन। अप्रैल से जुलाई के बीच शादी-ब्याह का भारी सीजन होने के कारण, ग्राहकों ने अक्षय तृतीया पर ही एडवांस बुकिंग शुरू कर दी है, जो मांग को और बढ़ा रहा है। निवेशकों के लिए यह सवाल उठता है कि क्या यह खरीदारी का सही समय है? चॉइस ब्रोकिंग की कावेरी मोरे का कहना है कि हल्के वजन की ज्वैलरी और डिजिटल गोल्ड की मांग मजबूत बनी हुई है। उन्होंने मौजूदा गिरावट पर धीरे-धीरे खरीदारी की सलाह दी है। वहीं, टाटा म्यूचुअल फंड के अनुसार, यदि डॉलर के मजबूत होने या जियोपॉलिटिकल तनाव कम होने से कीमतों में गिरावट आती है, तो इसे खरीदारी का एक अच्छा अवसर समझना चाहिए। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है, और निवेशकों को अपना शोध करना चाहिए और वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए। इस अक्षय तृतीया पर, जहां सोने की कीमतों में मामूली गिरावट आई है, वहीं ज्वैलरी कंपनियों के शेयरों ने निवेशकों को मालामाल कर दिया है। यह भारतीय बाजार की अनोखी गतिशीलता को दर्शाता है, जहां उपभोक्ता मांग और कॉर्पोरेट प्रदर्शन अक्सर व्यापक आर्थिक प्रवृत्तियों से भिन्न हो सकते हैं। निवेशकों के लिए यह एक विचारणीय अवसर है कि वे सोने की प्रत्यक्ष खरीद के बजाय, मजबूत प्रदर्शन करने वाले ज्वैलरी शेयरों में निवेश करके अक्षय तृतीया के शुभ अवसर का लाभ उठाएं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि किसी भी निवेश निर्णय से पहले उचित शोध और जोखिम मूल्यांकन आवश्यक है। अक्षय तृतीया, जिसे 'अक्षय' यानी कभी खत्म न होने वाली समृद्धि के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है, भारत में सोने की खरीद के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। यह पर्व न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देता है। इस वर्ष, अक्षय तृतीया पर, सोने की कीमतों में आई नरमी ने कई लोगों को सोने में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया है। हालांकि, शेयर बाजार में निवेशकों के लिए, ज्वैलरी सेक्टर के शेयरों ने सोने की तुलना में कहीं अधिक आकर्षक रिटर्न प्रदान किया है। यह दर्शाता है कि सोने के प्रति प्रेम और निवेश की प्रवृत्ति अब केवल भौतिक सोने तक सीमित नहीं रही है, बल्कि वित्तीय साधनों के माध्यम से भी व्यक्त हो रही है। कई लोग अक्षय तृतीया को नए कीमती सामान, विशेषकर सोने के आभूषण खरीदने के लिए एक शुभ दिन मानते हैं। परंपरा के अनुसार, इस दिन खरीदा गया सोना परिवार में धन और समृद्धि लाता है। इस वर्ष, सोने की कीमतों में आई गिरावट ने इस पारंपरिक खरीदारी को और अधिक सुलभ बना दिया है। हालांकि, बाजार के विश्लेषकों का मानना है कि ज्वैलरी कंपनियों के शेयरों ने इस दौरान एक मजबूत और टिकाऊ वृद्धि दिखाई है, जो उन्हें एक अधिक आकर्षक निवेश विकल्प बनाती है। टाइटन, कल्याण जूलर्स, पीसी ज्वैलर और सेन्को गोल्ड जैसी कंपनियों का प्रदर्शन इस बात का प्रमाण है कि भारतीय उपभोक्ता मांग और कंपनी प्रबंधन की रणनीतियों का संयोजन कैसे शेयर बाजार में उत्कृष्ट परिणाम दे सकता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि ज्वैलरी शेयरों में तेजी के पीछे केवल अक्षय तृतीया का त्योहार ही कारण नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक प्रवृत्ति का हिस्सा है। शादी के सीजन की शुरुआत, त्योहारों का मौसम, और भारतीय उपभोक्ताओं की स्वर्ण आभूषणों के प्रति स्थायी आकर्षण, इन सभी ने मिलकर ज्वैलरी उद्योग को बढ़ावा दिया है। इसके अतिरिक्त, कंपनियों ने हल्के वजन के आभूषणों, कस्टम-निर्मित डिजाइनों और डिजिटल गोल्ड जैसे नवीन उत्पादों के माध्यम से भी बाजार में अपनी पैठ मजबूत की है। यह विविधीकरण उन्हें विभिन्न ग्राहक वर्गों को आकर्षित करने में मदद करता है और राजस्व वृद्धि को बनाए रखता है





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