अक्षय कुमार से मिलने 700 KM पैदल चले फैन: एक महीने के इंतजार के बाद हुई मुलाकात

अक्षय कुमार से मिलने की चाहत में, राजकोट के एक फैन ने 700 किलोमीटर पैदल यात्रा की, और एक महीने के इंतजार के बाद आखिरकार उनकी मुलाकात अक्षय कुमार से हुई। इस खबर में अन्य बॉलीवुड अपडेट और मौसम संबंधी जानकारी भी शामिल है।

अक्षय कुमार से मिलने की चाहत में, गुजरात के राजकोट से मुंबई तक 700 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने वाले अशोक कंजारिया की कहानी, समर्पण और दृढ़ संकल्प की एक मिसाल है। उन्होंने 17 फरवरी 2026 को तिरंगा लेकर राजकोट से अपनी यात्रा शुरू की और 18 दिनों में मुंबई पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जूते नहीं पहने, अक्षय कुमार से मिलने की अपनी प्रबल इच्छा को दर्शाते हुए। मुंबई पहुंचने के बाद, उन्हें अक्षय कुमार से मिलने के लिए लगभग एक महीने तक इंतजार करना पड़ा। इस दौरान, उन्होंने शहर में ही रहकर कोशिश जारी रखी और

कई बार अक्षय कुमार के घर के बाहर गए, लेकिन शुरुआती प्रयासों में उन्हें सफलता नहीं मिली। अशोक कंजारिया ने हार नहीं मानी और फुटपाथों और रेलवे स्टेशनों पर रहकर इंतजार जारी रखा, जबकि उनके परिवार, पत्नी और दो बेटे राजकोट में उनका इंतजार कर रहे थे। इस अविश्वसनीय यात्रा में उन्होंने लगभग 14,000 रुपये खर्च किए।\अशोक कंजारिया की दृढ़ता का फल आखिरकार 8 अप्रैल को मिला, जब उनकी अक्षय कुमार से मुलाकात हुई। 6 मार्च को मुंबई पहुंचने के बाद, उन्होंने एक महीने तक इंतजार किया, लेकिन उनकी लगन रंग लाई। अक्षय कुमार ने अपनी सुरक्षा टीम को उन्हें बुलाने के निर्देश दिए। सुबह 7 बजे जुहू पहुंचने के बाद, अशोक ने सुबह 8:30 बजे अक्षय कुमार से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान, अक्षय कुमार ने अशोक को आशीर्वाद दिया और उनके साथ एक तस्वीर भी खिंचवाई। अक्षय कुमार ने अशोक को नंगे पैर चलने के लिए हतोत्साहित किया और इसे सही नहीं बताया। यह कहानी एक प्रशंसक के अपने पसंदीदा सितारे के प्रति अटूट प्रेम और समर्पण को दर्शाती है, जो प्रेरणादायक है। यह उन सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित रहते हैं, चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों न हों।\इस खबर में, अन्य अपडेट भी शामिल हैं। अभिनेता रणदीप हुड्डा ने अपनी बेटी की पहली तस्वीर साझा की है, और उनकी पत्नी लिन दुलारती भी तस्वीर में दिखाई दे रही हैं। बेटी का नाम 'न्योमिका' रखा गया है, जिसका अर्थ भी बताया गया है। इसके अलावा, एक घटना में, एक व्यक्ति ने सलमान खान के कंधे पर अचानक हाथ रख दिया, जिसके बाद सुरक्षा सतर्क हो गई, हालांकि सलमान खान ने शांत रहने का इशारा किया। मूवी रिव्यू में ‘डकैत एक प्रेम कथा’ पर चर्चा की गई है, जिसमें मृणाल ठाकुर की दमदार एक्टिंग की प्रशंसा की गई है, लेकिन स्क्रीनप्ले को कमजोर बताया गया है। अभिनेता साकिब सलीम ने बताया कि रिजेक्शन एक अभिनेता के डीएनए में होता है, और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में रिजेक्शन का अनुभव किया। इसके अतिरिक्त, मौसम संबंधी अपडेट भी हैं, जिनमें हरियाणा, गाजियाबाद, आगरा, रायपुर-दुर्ग, बिलासपुर, हिमाचल, जालोर, पंजाब-चंडीगढ़, और मध्य प्रदेश में मौसम की स्थिति शामिल है। सिरसा में 7 गांवों के लिए क्षतिपूर्ति-पोर्टल खुलने और श्रीगंगानगर, बीकानेर, टोंक और उत्तर प्रदेश में मौसम की स्थितियों का भी उल्लेख किया गया है





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अक्षय कुमार फैन पैदल यात्रा बॉलीवुड मुलाकात

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