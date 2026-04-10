अक्षय तृतीया 2026: पटना के सर्राफा बाजार में रौनक, 300 करोड़ रुपये के कारोबार की उम्मीद

अक्षय तृतीया के अवसर पर, पटना के सर्राफा बाजार में गहनों की खरीदारी में तेजी आई है, जिससे व्यापारियों को लगभग 300 करोड़ रुपये के कारोबार की उम्मीद है। ग्राहक हल्के वजन की डिजाइनर ज्वेलरी और सोने के सिक्कों को पसंद कर रहे हैं। कीमतें ऊंची होने के बावजूद, निवेश और परंपरा के कारण खरीदारी जारी है।

जागरण संवाददाता, पटना । अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर, पटना के सर्राफा बाजार में रौनक लौट आई है। इस साल कारोबार ियों को लगभग 300 करोड़ रुपये के व्यापार की उम्मीद है। त्योहार के आगमन से पहले ही बाजारों में ग्राहकों की भीड़ बढ़ रही है और एडवांस बुकिंग भी तेजी से हो रही है। पाटलिपुत्र सर्राफा संघ के अध्यक्ष विनोद कुमार ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से बाजार में ग्राहकों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, खासकर शाम के समय दुकानों में अच्छी-खासी भीड़ देखी जा रही है। कई ग्राहक त्योहार के दिन भीड़ से

बचने के लिए पहले से ही अपनी मनपसंद ज्वेलरी बुक करा रहे हैं।\अक्षय तृतीया 2026 पर ज्वेलरी बाजार में इस बार कई नए रुझान देखने को मिल रहे हैं। हल्के वजन और डिजाइनर ज्वेलरी की मांग सबसे अधिक है। फ्रेजर रोड स्थित तनिष्क के प्रबंधक उमेश टेकरीवाल ने बताया कि महंगे सोने के कारण, कम वजन में आकर्षक डिजाइन की मांग बढ़ी है। ग्राहक अब हल्के वजन की डिजाइनर ज्वेलरी को अधिक पसंद कर रहे हैं। युवाओं के बीच रोज गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी का भी क्रेज बढ़ रहा है। छोटे निवेश के विकल्प के रूप में सोने के सिक्के भी लोकप्रिय हो रहे हैं। इसके अलावा, ग्राहक अपनी पसंद के अनुसार कस्टमाइज्ड ज्वेलरी भी डिजाइन करवा रहे हैं। बाजार में गोल्ड कॉइन और बार, हल्के नेकलेस सेट, चेन और कंगन, डायमंड रिंग और इयररिंग, और शादी के मौसम को ध्यान में रखते हुए ब्राइडल ज्वेलरी की मांग भी बढ़ी है। विक्रेताओं ने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न ऑफ़र भी पेश किए हैं, जिनमें मेकिंग चार्ज में छूट, एक्सचेंज ऑफ़र और विशेष योजनाएं शामिल हैं। कई प्रतिष्ठानों ने ऑनलाइन बुकिंग और होम डिलीवरी की सुविधा भी शुरू की है। इसके अतिरिक्त, गोल्ड रेट लॉक स्कीम के माध्यम से ग्राहक एक निश्चित राशि का भुगतान करके अपनी पसंद की कीमत पर सोने के दाम को लॉक करा सकते हैं।\सोने-चांदी की कीमतें ऊंचे स्तर पर होने के बावजूद, खरीदारी पर कोई खास असर नहीं पड़ा है। लोग इसे शुभ निवेश के रूप में देखते हुए खरीदारी कर रहे हैं। कारोबारियों का कहना है कि निवेश और परंपरा दोनों कारणों से खरीदारी जारी है। व्यापारियों के अनुसार, इस बार पिछले साल की तुलना में 10 से 15 प्रतिशत तक की वृद्धि संभव है। अकेले पटना में ही 250 से 300 करोड़ रुपये के कारोबार का अनुमान है। ग्राहकों को लुभाने के लिए दुकानदार मेकिंग चार्ज में छूट, एक्सचेंज ऑफ़र और विशेष स्कीम चला रहे हैं। कई दुकानों ने ऑनलाइन बुकिंग और होम डिलीवरी की सुविधा भी शुरू कर दी है। इसके अलावा, गोल्ड रेट लॉक स्कीम के माध्यम से ग्राहक एक निश्चित राशि का भुगतान करके अपनी पसंद की कीमत पर सोने की दर को लॉक कर सकते हैं। कुल मिलाकर, अक्षय तृतीया 2026 के अवसर पर सर्राफा बाजार में उत्साह का माहौल है, और कारोबारी एक अच्छे व्यापार की उम्मीद कर रहे हैं





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