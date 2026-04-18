अक्षय तृतीया 2026: अंक ज्योतिष और शुक्र का संगम, 6 अंक वालों के लिए विशेष शुभ

19 अप्रैल 2026 को मनाई जाने वाली अक्षय तृतीया इस वर्ष अंक ज्योतिष के अनुसार बेहद खास है। इस दिन का कुल जोड़ 6 आता है, जो शुक्र ग्रह का अंक है। यह संयोग अंक 6 वालों के लिए धन, सुख-समृद्धि और सौभाग्य लेकर आ रहा है।

19 अप्रैल 2026 को मनाई जाने वाली अक्षय तृतीया इस वर्ष ज्योतिष और अंक ज्योतिष के दृष्टिकोण से एक अत्यंत महत्वपूर्ण और शुभ संयोग लेकर आई है।

इस वर्ष अक्षय तृतीया के दिन की तारीखों का कुल जोड़ 6 आता है (1+9+0+4+2+0+2+6 = 24, जिसे सरल करने पर 2+4 = 6 होता है)। अंक ज्योतिष के अनुसार, 6 अंक शुक्र ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है, जो धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, आकर्षण, सुंदरता और भौतिक सुख-सुविधाओं का कारक माना जाता है।

यह शुभ संयोग विशेष रूप से उन लोगों के लिए खुशखबरी लेकर आया है जिनका मूलांक (जन्म की तारीख का जोड़) या भाग्यांक (जन्म की तारीख, महीना और वर्ष का संपूर्ण जोड़) 6 है। इन जातकों के लिए यह अक्षय तृतीया मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करने का एक सुनहरा अवसर साबित हो सकती है, जिससे उनके जीवन में धन-धान्य, सुख-समृद्धि और सौभाग्य में वृद्धि होने की प्रबल संभावना है।

इसके अतिरिक्त, जिन व्यक्तियों की जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत स्थिति में है या मित्र राशियों में स्थित है, उनके लिए भी यह अक्षय तृतीया अत्यंत फलदायी सिद्ध हो सकती है





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