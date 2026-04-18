अक्षय तृतीया 2026: शुभ मुहूर्त, पौराणिक महत्व और धन प्राप्ति के सरल उपाय

अक्षय तृतीया 2026 का पर्व हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। इस दिन किए गए शुभ कार्यों का फल अक्षय रहता है। जानिए इस वर्ष की अक्षय तृतीया का शुभ मुहूर्त, इसके पौराणिक महत्व और धन-समृद्धि के लिए किए जाने वाले विशेष उपाय।

अक्षय तृतीया 2026 : हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया एक अत्यंत पवित्र त्योहार है।

यह प्रतिवर्ष वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन किए गए किसी भी शुभ कार्य का फल कभी समाप्त नहीं होता, इसी कारण इसे अक्षय तृतीया कहा जाता है।

इस पावन अवसर पर लोग सोने-चांदी की खरीदारी, नए कार्यों की शुरुआत, दान-पुण्य, विवाह जैसे मांगलिक कार्य और पूजा-पाठ आदि करते हैं।

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इसी दिन भगवान विष्णु के छठे अवतार, भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। यह भी माना जाता है कि महाभारत काल में इसी शुभ दिन पर पांडवों को अक्षय पात्र प्राप्त हुआ था, जो कभी रिक्त नहीं होता था।

इन पौराणिक संदर्भों के कारण अक्षय तृतीया का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है





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