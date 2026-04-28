अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' ने बॉक्स ऑफिस पर छाया जादू, 11 दिनों में 188.75 करोड़ का कलेक्शन

अक्षय कुमार और वामिका गब्बी की हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'भूत बंगला' बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। 11 दिनों में इस मूवी ने इंडिया में 117.05 करोड़ रुपये का दमदार कलेक्शन किया है, वहीं वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर भी यह मूवी तूफान लेकर आई है। फिल्म ने सोमवार को दुनियाभर में 188.75 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है और अब 200 करोड़ रुपये के जादुई आंकड़े की तरफ बढ़ रही है।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अक्षय कुमार और वामिका गब्बी की हॉरर-कॉमेडी फिल्म ' भूत बंगला ' बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। इस मूवी ने 11 दिनों में इंडिया में 117.05 करोड़ रुपये का दमदार कलेक्शन किया है, वहीं वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर भी यह मूवी तूफान लेकर आई है। 11 दिनों के कलेक्शन के बाद अब फिल्म दुनियाभर में बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर 2' की नाक में दम करते हुए एक नए रिकॉर्ड की तरफ बढ़ चुकी है। फिल्म ने सोमवार को दुनियाभर में कितनी कमाई की, नीचे पढ़ें डिटेल्स: ' भूत बंगला ' ने सोमवार को दुनियाभर में की इतनी कमाई ' भूत बंगला ' को भले ही रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' की तरह बहुत ग्रैंड ओपनिंग न मिली हो, लेकिन पहला हफ्ता खत्म होते-होते फिल्म ने सभी के दिलों में अपनी जगह बना ली। पहले हफ्ते में जहां अक्षय कुमार की इस कॉमेडी फिल्म ने 135.

45 करोड़ रुपये के आसपास का वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया, वहीं 9वें दिन तक मूवी की कमाई 161.60 करोड़ रुपये तक पहुंच गई। रविवार को भी फिल्म का सिक्का बोला और यह कलेक्शन 175 करोड़ रुपये से ज्यादा का हो गया। अब मूवी के सोमवार के वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस के आंकड़े भी सामने आ चुके हैं। सैकनिल्क डॉट कॉम की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रियदर्शन के निर्देशन में बनी 'भूत बंगला' ने सोमवार तक (11 दिनों के अंदर) 188.75 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड कलेक्शन कर लिया है और अब मूवी को 200 करोड़ रुपये का जादुई आंकड़ा छूने के लिए सिर्फ 12 करोड़ रुपये के आसपास की कमाई करनी है। 'भूत बंगला' बनी 'धुरंधर 2' के लिए मुसीबत पहले 'धुरंधर 2' वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर कहर बनकर बरस रही थी, लेकिन अब 'भूत बंगला' के आने से यह फिल्म बड़ा मुकाम छूने और 'दंगल' का रिकॉर्ड ब्रेक करने के लिए संघर्ष कर रही है। कहीं न कहीं विदेशी सिनेमाघरों में थिएटर्स बंट गए हैं और उसका असर 'धुरंधर 2' की कमाई पर भी पड़ रहा है। 'भूत बंगला' के ओवरसीज कलेक्शन की बात की जाए, तो मूवी ने अभी तक 49.50 करोड़ रुपये तक की कमाई कर ली है। प्रियदर्शन की इस मूवी में अक्षय कुमार और वामिका गब्बी के अलावा परेश रावल, राजपाल यादव और तब्बू जैसे सितारे भी अहम भूमिका में दिखाई दिए हैं। फिल्म की सफलता का एक बड़ा कारण है कि यह एक हॉरर-कॉमेडी का मिश्रण है, जो दर्शकों को एक साथ हंसाने और डराने में कामयाब हो रही है। अक्षय कुमार की एक्टिंग और वामिका गब्बी की परफॉर्मेंस ने फिल्म को और अधिक आकर्षक बनाया है। इसके अलावा, फिल्म की स्टोरी और डायलॉग्स भी दर्शकों को खूब पसंद आ रहे हैं। 'भूत बंगला' की सफलता ने बॉलीवुड में एक नया ट्रेंड सेट किया है, जहां हॉरर-कॉमेडी जैसी जान्र की फिल्में अब अधिक से अधिक दर्शकों को आकर्षित कर रही हैं। यह फिल्म न केवल बॉक्स ऑफिस पर सफल हो रही है, बल्कि सोशल मीडिया पर भी ट्रेंडिंग है। दर्शकों ने फिल्म की तारीफ करते हुए इसे इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक बताया है





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