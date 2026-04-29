अक्षय कुमार के शो में भूमि पेडनेकर का प्रैंक, फैंस को मजेदार अनुभव

अक्षय कुमार के रियलिटी शो 'व्हील ऑफ फॉर्च्यून' के फिनाले एपिसोड में भूमि पेडनेकर ने अक्षय कुमार संग रोमांटिक डांस करते हुए एक मजेदार प्रैंक किया, जो फैंस को काफी पसंद आया. शो में कई सेलेब्रिटीज ने अपनी प्रतिभा दिखाई.
हीरोइन संग अक्षय का डांस: अक्षय कुमार के रियलिटी शो ' व्हील ऑफ फॉर्च्यून ' के फिनाले एपिसोड में फराह खान, भूमि पेडनेकर और जैकलीन फर्नांडीस ने चार चांद लगाए.
शो में एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर ने अक्षय कुमार संग रोमांटिक कपल डांस किया. दोनों की सिजलिंग केमिस्ट्री ने फैंस की धड़कनों को तेज कर दिया. मगर अक्षय संग रोमांटिक डांस करते-करते भूमि चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ीं. फिर अक्षय ने उन्हें संभाला.
भूमि को चक्कर खाकर जमीन पर गिरता देखकर अक्षय हैरान-परेशान हो गए. वो क्रू पर चिल्लाने लगे- पानी लाओ पानी. भूमि को स्टेज पर बेहोशी की हालत में गिरा देखकर फराह खान के भी होश उड़ गए. फराह चिल्लाईं- क्या हो गया?
लेकिन भूमि को असल में चक्कर नहीं आए थे. वो बस अक्षय संग प्रैंक कर रही थीं. थोड़ी देर बाद भूमि हंसते हुए खड़ी हो गईं. भूमि ने कहा कि वो सिर्फ प्रैंक कर रही थीं.
भले ही वो अच्छी डांसर नहीं हैं, मगर एक्टिंग तो कर ही लेती हैं. भूमि को हंसते-खिलखिलाते देखकर सभी ने राहत की सांस ली. इस बीच, श्रेयस अय्यर की बहन संग नाचीं चहल की Ex वाइफ, फैन्स बोले- ननद-भाभी? बिकिनी पहन पूल में उतरी हसीना, हार्दिक की EX वाइफ ने फ्लॉन्ट किए एब्स.
इस शो में कई सेलेब्रिटीज ने अपने डांस और एक्टिंग स्किल्स का प्रदर्शन किया, जो फैंस को काफी पसंद आया. शो का फिनाले एपिसोड एक यादगार मंजिल पर समाप्त हुआ, जहां सभी कलाकारों ने अपने प्रतिभा को खुलासा किया और दर्शकों को मजेदार और रोमांचक अनुभव प्रदान किया. इस शो ने न केवल दर्शकों को मजेदार अनुभव प्रदान किया, बल्कि कई नए और पुराने कलाकारों को भी एक मंच प्रदान किया, जहां वे अपनी प्रतिभा दिखा सके
अक्षय कुमार भूमि पेडनेकर व्हील ऑफ फॉर्च्यून रियलिटी शो प्रैंक