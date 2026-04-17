अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' का पहले दिन का कलेक्शन जारी, क्या बनी सबसे बड़ी ओपनर?

अक्षय कुमार की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘भूत बंगला’ सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। जानें फिल्म ने पहले दिन कितनी कमाई की और क्या यह अक्षय कुमार की अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म बन पाई।
अक्षय कुमार की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘ भूत बंगला ’ आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म के प्रीव्यू शोज कल रात 9 बजे से ही शुरू हो गए थे और आज से इसने दर्शकों के बीच अपनी जगह बना ली है। 14 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की यह जोड़ी एक बार फिर पर्दे पर लौटी है, और यह देखना रोमांचक है कि क्या यह दर्शकों की उम्मीदों पर खरा उतर पाएगी। फिल्म के पहले दिन के कलेक्शन के आंकड़े भी सामने आने लगे हैं। क्या ‘ भूत बंगला ’ अक्षय कुमार की अब तक की सबसे ज्यादा ओपनिंग करने वाली फिल्म साबित हो पाएगी? यह एक बड़ा सवाल है।
फैंस का इंतजार आखिरकार खत्म हुआ और अक्षय कुमार तथा प्रियदर्शन की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘भूत बंगला’ अब सिनेमाघरों में दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए तैयार है। फिल्म के रिलीज होते ही दर्शकों का उत्साह देखते ही बन रहा है, और कई लोग तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो का आनंद लेने भी पहुंचे। अब, खबर लिखे जाने तक ‘भूत बंगला’ के पहले दिन के कलेक्शन के आंकड़े सामने आ गए हैं। सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म ने पहले दिन अब तक लगभग 4.29 करोड़ रुपये की कमाई की है। इससे पहले, पेड प्रीव्यू शोज से फिल्म ने 3.50 करोड़ रुपये जुटा लिए थे, जिससे कुल कमाई अब तक 7.79 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है।
क्या ‘भूत बंगला’ अक्षय की सर्वश्रेष्ठ ओपनिंग डे कलेक्शन वाली फिल्म बन पाएगी? हालांकि, देर रात तक फिल्म के आंकड़ों में और वृद्धि की उम्मीद है, लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या ‘भूत बंगला’ अक्षय कुमार की ओपनिंग डे पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल कर पाती है। यदि अक्षय कुमार की ओपनिंग डे पर सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों पर नजर डालें, तो ‘मिशन मंगल’ 29.16 करोड़ रुपये के कलेक्शन के साथ पहले स्थान पर काबिज है। ऐसे में, यह देखना बाकी है कि क्या ‘भूत बंगला’ इस आंकड़े को पार कर पाएगी या कम से कम अक्षय की ओपनिंग डे कलेक्शन की टॉप-5 फिल्मों में अपनी जगह बना पाएगी।
फिल्म की कहानी अर्जुन (अक्षय कुमार) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपनी बहन मीरा (मिथिला पालकर) की शादी कराने के लिए लंदन से मंगलपुर के अपने पैतृक महल में आता है। यह वही महल है जिसके बारे में गांव वाले तरह-तरह की डरावनी कहानियां सुनाते हैं। बावजूद इसके, शादी इसी महल में तय होती है। इसके बाद, महल में अजीबोगरीब घटनाएं, अनचाहे हादसे होने लगते हैं, और फिल्म की कहानी आगे बढ़ते हुए नए-नए रहस्यों से पर्दा उठाती है।
‘भूत बंगला’ के साथ, अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की जोड़ी 14 साल बाद फिर से पर्दे पर नजर आई है, जिसने फैंस के उत्साह को और भी बढ़ा दिया है। फिल्म में अक्षय कुमार के अलावा वामिका गब्बी, तब्बू, परेश रावल, राजपाल यादव, मिथिला पालकर और असरानी जैसे दिग्गज कलाकार भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं। इस फिल्म का निर्माण एकता कपूर और शोभा कपूर के साथ मिलकर अक्षय कुमार ने किया है।
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