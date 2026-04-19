अक्षय तृतीया 2026: शुभ योगों का संगम, इन राशियों पर बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा

19 अप्रैल, 2026 को मनाई जाने वाली अक्षय तृतीया इस बार कई शुभ योगों का संगम लेकर आ रही है, जिससे कुछ खास राशियों के लिए धन-धान्य और सौभाग्य में वृद्धि के योग बन रहे हैं। इस दिन बिना मुहूर्त देखे किसी भी शुभ कार्य को किया जा सकता है, जो इसे और भी विशेष बनाता है।

अक्षय तृतीया , जिसे वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है, इस वर्ष 19 अप्रैल, रविवार को पड़ रही है। यह पर्व विशेष रूप से अपने शुभता के लिए जाना जाता है, क्योंकि इस दिन बिना किसी विशेष मुहूर्त के सभी प्रकार के मांगलिक और शुभ कार्यों को संपन्न किया जा सकता है। इसी कारण अक्षय तृतीया पर की गई खरीदारी और अन्य शुभ कार्यों का महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। इस वर्ष की अक्षय तृतीया को ग्रहों के विशेष संयोग से कई राजयोगों का निर्माण हो रहा है, जो इसे और भी फलदायी बना रहा है। मिथुन राशि में

गुरु और चंद्रमा की युति से जहां गजकेसरी राजयोग का निर्माण हो रहा है, वहीं मीन राशि में त्रिग्रही योग भी बन रहा है। इसके अतिरिक्त, शुक्र अपनी प्रिय राशि वृषभ में मालव्य राजयोग का निर्माण करेगा। इन सभी शुभ योगों के सम्मिलित प्रभाव से यह दिन अत्यंत शुभ फल देने वाला साबित हो सकता है। इन विशेष योगों के चलते, कुछ राशि के जातकों पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा दृष्टि पड़ने की संभावना है, जिससे उनके जीवन में धन, सुख और समृद्धि का आगमन हो सकता है। मेष राशि के जातकों के लिए यह अक्षय तृतीया अत्यंत शुभ और लाभकारी सिद्ध होगी। उनके लंबे समय से अटके हुए महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण हो सकते हैं और रुका हुआ धन वापस मिलने की प्रबल संभावना है। आर्थिक पक्ष में सुधार के साथ-साथ निवेश से भी बेहतर लाभ प्राप्त होने के योग हैं। धनु राशि के जातकों के लिए भी यह दिन विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। अटके हुए कार्य जल्द ही गति पकड़ेंगे और उनमें सफलता मिलेगी। अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त करने के साथ-साथ पारिवारिक सुख-सुविधाओं में भी वृद्धि होगी। जो लोग नए व्यवसाय या व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं, उनके लिए यह समय अत्यंत अनुकूल है। सिंह राशि के जातकों को इस अक्षय तृतीया पर आर्थिक रूप से भरपूर लाभ मिलने की उम्मीद है। उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी। विशेष रूप से नौकरीपेशा जातकों को लाभ के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। जो लोग भूमि या घर जैसी संपत्ति खरीदने की योजना बना रहे हैं, उन्हें इसमें सफलता मिलने की प्रबल संभावना है। कुंभ राशि के जातकों के लिए भी अक्षय तृतीया बहुत ही शुभ और प्रभावी साबित होगी। मां लक्ष्मी की कृपा के साथ-साथ धन के देवता भगवान कुबेर भी उनके जीवन में अपार सफलता के द्वार खोलेंगे। आय के नए स्रोत विकसित होने के योग हैं, जिससे धन लाभ में वृद्धि हो सकती है। नौकरीपेशा लोगों के कार्यों की सराहना की जाएगी, जिससे पदोन्नति और वेतन वृद्धि के अवसर बन सकते हैं। यह अक्षय तृतीया इन राशियों के लिए धन-धान्य और खुशियों का भंडार लेकर आ सकती है। अक्षय तृतीया को धन-संपदा और सौभाग्य की वृद्धि के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन दान-पुण्य और शुभ कार्य करने का विशेष महत्व है। ग्रहों के अनुकूल संयोगों के चलते इस बार की अक्षय तृतीया का महत्व और भी बढ़ गया है। गजकेसरी राजयोग, त्रिग्रही योग और मालव्य राजयोग जैसे राजयोगों का एक साथ बनना बहुत दुर्लभ होता है। इन योगों के प्रभाव से मेष, धनु, सिंह और कुंभ राशि के जातकों को विशेष लाभ मिलने की उम्मीद है। यह अवसर उनके लिए आर्थिक समृद्धि, व्यक्तिगत विकास और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाला हो सकता है। इस दिन किए गए सत्कर्म और शुभ कार्य अक्षय फल प्रदान करते हैं, जिसका अर्थ है कि उनका पुण्य कभी भी समाप्त नहीं होता। इसलिए, इस दिन जितना हो सके दान-धर्म करें और सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर रहें। अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर मां लक्ष्मी की पूजा विधि-विधान से करने से घर में धन-धान्य की कमी नहीं रहती और सुख-समृद्धि बनी रहती है। इस दिन विशेष रूप से लक्ष्मी पूजन करने की सलाह दी जाती है, जिससे धन-दौलत में वृद्धि होती है और घर में सकारात्मकता का संचार होता है। यह पर्व उन सभी के लिए आशा की किरण लेकर आता है जो अपने जीवन में आर्थिक स्थिरता और खुशहाली की कामना करते हैं





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