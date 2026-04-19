अक्षय तृतीया पर 20,000 करोड़ का व्यापार, सोने-चांदी की मांग में उछाल

अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर सोने-चांदी की कीमतों में उछाल के बावजूद, 20,000 करोड़ रुपये के व्यापार का अनुमान है। लोग हल्के आभूषणों और वैकल्पिक निवेशों की ओर भी आकर्षित हो रहे हैं।

सोने- चांदी की कीमतों में भले ही पिछले कुछ समय से गिरावट आई हो, लेकिन यह आज भी काफी ऊंची बनी हुई हैं। सोना जहां 1.50 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के आंकड़े को पार कर चुका है, वहीं चांदी की कीमत भी 2.50 लाख रुपये प्रति किलोग्राम से ऊपर चल रही है। इन ऊंचे दामों के बावजूद, अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर सोना और चांदी की मांग में जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है। रिकॉर्डतोड़ तेजी के बावजूद, खरीदारी के तरीकों में कुछ बदलाव आए हैं, लेकिन फिर भी इस साल अक्षय तृतीया पर 20,000 करोड़ रुपये के व्यापार का अनुमान है, जो पिछले साल के मुकाबले काफी अधिक है।

समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माने जाने वाले अक्षय तृतीया पर भारत में सोना खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस साल यह पर्व विशेष उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और सर्राफा बाजारों में खूब गहमागहमी है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, पिछले वित्तीय वर्ष में अक्षय तृतीया के अवसर पर लगभग 16,000 करोड़ रुपये का सोना-चांदी का कारोबार हुआ था, जबकि इस वर्ष यह आंकड़ा 20,000 करोड़ रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है। अकेले दिल्ली में ही यह व्यापार करीब 6000 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।

सोने की खरीदारी का प्रमुख केंद्र माने जाने वाले चांदनी चौक से सांसद और कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने बताया कि अक्षय तृतीया को भारत में पारंपरिक रूप से सोना खरीदने के लिए सबसे पवित्र दिनों में से एक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन कीमती धातुओं में निवेश करने से स्थायी समृद्धि प्राप्त होती है। उन्होंने आगे कहा कि हालांकि सोना अभी भी खरीदारी का मुख्य आकर्षण बना हुआ है, लेकिन बढ़ती कीमतों के कारण लोगों के खरीदने के तरीके में स्पष्ट परिवर्तन दिखाई दे रहा है।

पिछले साल के मुकाबले 2023 में अक्षय तृतीया पर सोने की कीमत लगभग 1 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम से बढ़कर 1.58 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई है। इसी तरह, चांदी की कीमत भी बीते साल के 85,000 रुपये प्रति किलो से बढ़कर अब 2.55 लाख रुपये प्रति किलो के स्तर पर आ गई है। कीमतों में हुई इस भारी वृद्धि ने उपभोक्ताओं के व्यवहार को प्रभावित किया है, लेकिन ऊंची कीमतों के बावजूद मांग कम होती नजर नहीं आ रही है। हालांकि, अब लोग अधिक सोच-समझकर और वैल्यू-आधारित खरीदारी कर रहे हैं।

कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी सी भरतिया ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि वर्तमान में लोग हल्के वजन के आभूषणों, रोजमर्रा में पहनने लायक डिजाइनों और चांदी व हीरे की ज्वैलरी पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, मेकिंग चार्ज में छूट और छोटे सोने के सिक्कों पर ज्वैलर्स द्वारा दिए जा रहे विशेष ऑफर भी ग्राहकों को खरीदारी के लिए प्रेरित कर रहे हैं।

जहां एक ओर कुल व्यापार का मूल्य बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर वास्तविक मात्रा में गिरावट एक अलग ही परिदृश्य प्रस्तुत कर रही है। कैट के सहयोगी संगठन, ऑल इंडिया ज्वैलर्स एंड गोल्डस्मिथ फेडरेशन (AIJGF) के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज अरोड़ा द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, 16,000 करोड़ रुपये के अनुमानित सोने के व्यापार का मतलब वर्तमान कीमतों पर लगभग 10,000 किलोग्राम (10 टन) सोने की बिक्री है। यदि इसे देशभर के अनुमानित 2 से 4 लाख ज्वैलर्स में बांटा जाए, तो प्रति ज्वेलर औसतन केवल 25 से 50 ग्राम सोने की बिक्री होती है, जो मात्रा में स्पष्ट गिरावट को दर्शाता है। इसी प्रकार, 4,000 करोड़ रुपये के चांदी के व्यापार में लगभग 1,56,800 किलोग्राम (लगभग 157 टन) चांदी की बिक्री शामिल है, जिससे प्रति ज्वेलर औसतन केवल 400 से 800 ग्राम चांदी की बिक्री होती है।

अरोड़ा ने आगे कहा कि ये आंकड़े स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि कीमतों में बढ़ोतरी के कारण व्यापार का मूल्य तो बढ़ रहा है, लेकिन वास्तविक खपत घट रही है। यही कारण है कि इस वर्ष बाजार में हल्के आभूषणों और छोटे सिक्कों की मांग अधिक है। ज्वैलर्स के लिए स्टॉक का प्रबंधन एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, फिर भी अक्षय तृतीया की सकारात्मक भावना के चलते बाजारों में अच्छी ग्राहकी देखी जा रही है।

पंकज अरोड़ा ने यह भी बताया कि लोग अब डिजिटल गोल्ड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF) जैसे वैकल्पिक निवेश विकल्पों की ओर भी बढ़ रहे हैं, जो पारंपरिक सोने की खरीदारी के चलन में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है। यह नई पीढ़ी के निवेशकों के लिए एक सुलभ और विविध निवेश माध्यम प्रदान करता है।





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अक्षय तृतीया सोना चांदी व्यापार कीमतें

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