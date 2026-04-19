अक्षय तृतीया पर सोने-चांदी की बहार: 20,000 करोड़ के व्यापार का अनुमान, हल्के आभूषणों की मांग बढ़ी

अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर भारत में सोने-चांदी की मांग में जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है। रिकॉर्ड कीमतों के बावजूद, इस वर्ष 20,000 करोड़ रुपये के व्यापार का अनुमान है, जो पिछले साल के 16,000 करोड़ रुपये के आंकड़े से काफी अधिक है। दिल्ली में अकेले 6,000 करोड़ रुपये के व्यापार की उम्मीद है। हालांकि, सोने की कीमत 1.50 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी की कीमत 2.50 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के पार है, जिससे खरीदारी के तरीकों में बदलाव आया है। लोग अब हल्के वजन के आभूषण, रोजमर्रा के डिजाइन और चांदी व हीरे की ज्वेलरी पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। मेकिंग चार्ज में छूट और छोटे गोल्ड कॉइन पर ऑफर भी ग्राहकों को आकर्षित कर रहे हैं। व्यापार मूल्य में वृद्धि के बावजूद, वास्तविक मात्रा में बिक्री में गिरावट देखी जा रही है। प्रति ज्वेलर औसतन सिर्फ 25-50 ग्राम सोने और 400-800 ग्राम चांदी की बिक्री हो रही है, जो कीमतों के कारण वास्तविक खपत में कमी का संकेत देता है। डिजिटल गोल्ड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड और ईटीएफ जैसे वैकल्पिक निवेशों का चलन भी बढ़ रहा है।

अक्षय तृतीया , जिसे धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, भारत में सोने और चांदी की खरीदारी के लिए सबसे शुभ दिनों में से एक है। इस वर्ष, इस पारंपरिक अवसर पर सोने और चांदी की मांग में असाधारण वृद्धि देखी जा रही है। भले ही कीमती धातुओं की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं, फिर भी बाजार में उत्साह का माहौल है। वर्तमान में सोना 1.50 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के पार बिक रहा है, जबकि चांदी की कीमत 2.50 लाख रुपये प्रति किलोग्राम से अधिक हो गई है। इन ऊंची कीमतों के बावजूद, अक्षय तृतीया के अवसर पर सोने- चांदी की मांग में तेज बढ़ोतरी देखी जा रही है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के अनुमानों के अनुसार, इस वर्ष अक्षय तृतीया पर सोने- चांदी का कुल व्यापार 20,000 करोड़ रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है, जो पिछले वर्ष के 16,000 करोड़ रुपये के व्यापार से काफी अधिक है। अकेले दिल्ली में ही इस व्यापार का आंकड़ा लगभग 6,000 करोड़ रुपये तक पहुंचने की संभावना है। यह वृद्धि न केवल बाजार में विश्वास को दर्शाती है, बल्कि भारतीय उपभोक्ताओं की परंपराओं और विश्वासों के प्रति गहरी प्रतिबद्धता को भी उजागर करती है।

अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना भारतीय संस्कृति में शुभता और स्थायी समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इस मान्यता के चलते, लोग इस दिन कीमती धातुओं में निवेश करना पसंद करते हैं। हालांकि, सोने और चांदी की कीमतों में आई अप्रत्याशित तेजी ने उपभोक्ताओं के खरीदारी के तरीकों में स्पष्ट बदलाव ला दिया है। पिछले साल जहां सोना लगभग 1 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम था, वहीं इस साल यह बढ़कर लगभग 1.58 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। इसी तरह, चांदी की कीमत पिछले साल के 85,000 रुपये प्रति किलो से बढ़कर अब 2.55 लाख रुपये प्रति किलो हो गई है। कीमतों में इस भारी उछाल के बावजूद, मांग में कोई कमी नहीं देखी जा रही है। उपभोक्ता अब अधिक सावधानी से और सोच-समझकर खरीदारी कर रहे हैं। कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.सी. भरतिया ने बताया कि लोग अब हल्के वजन के आभूषण, रोजमर्रा में पहने जाने वाले डिजाइन और चांदी व हीरे की ज्वेलरी पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इसके अलावा, सराफा व्यापारियों द्वारा मेकिंग चार्ज में छूट और छोटे गोल्ड कॉइन पर दिए जा रहे विशेष ऑफर ग्राहकों को खरीदारी के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। यह बदलाव दर्शाता है कि उपभोक्ता न केवल मूल्य को महत्व दे रहे हैं, बल्कि उत्पाद की उपयोगिता और सामर्थ्य को भी ध्यान में रख रहे हैं। यह नई खरीदारी की प्रवृत्ति बाजार को नए सिरे से परिभाषित कर रही है।

व्यापार मूल्य में वृद्धि के साथ-साथ, वास्तविक मात्रा में बिक्री में आई गिरावट एक अलग ही तस्वीर पेश कर रही है। ऑल इंडिया ज्वैलर्स एंड गोल्डस्मिथ फेडरेशन (AIJGF) के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज अरोड़ा द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, 16,000 करोड़ रुपये के अनुमानित सोने के व्यापार का मतलब वर्तमान कीमतों पर लगभग 10,000 किलोग्राम (10 टन) सोने की बिक्री है। यदि इसे देशभर के अनुमानित 2 से 4 लाख ज्वैलर्स में बांटा जाए, तो प्रति ज्वेलर औसतन केवल 25 से 50 ग्राम सोने की बिक्री होती है, जो मात्रा के हिसाब से एक महत्वपूर्ण गिरावट को दर्शाता है। इसी तरह, 4,000 करोड़ रुपये के चांदी के व्यापार से लगभग 1,56,800 किलोग्राम (करीब 157 टन) चांदी की बिक्री होती है, जिससे प्रति ज्वेलर औसतन केवल 400 से 800 ग्राम चांदी की बिक्री होती है। ये आंकड़े स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि कीमतों में बढ़ोतरी के कारण कुल व्यापार मूल्य तो बढ़ रहा है, लेकिन वास्तविक खपत में कमी आ रही है। इसी वजह से इस वर्ष बाजार में हल्के आभूषणों और छोटे सिक्कों की मांग अधिक है। ज्वैलर्स के लिए स्टॉक प्रबंधन एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, लेकिन अक्षय तृतीया की सकारात्मक भावना के कारण बाजारों में अच्छी ग्राहकी देखी जा रही है। इसके अतिरिक्त, डिजिटल गोल्ड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF) जैसे वैकल्पिक निवेश विकल्पों की ओर भी लोगों का रुझान बढ़ रहा है, जो सोने और चांदी में निवेश के बदलते परिदृश्य को दर्शाता है।





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