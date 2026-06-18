अखिलेश यादव का ओपी राजभर पर तीखा हमला: 'अफवाही मंत्री' और 'काली कमाई' पर नया तंज

सपा मुखिया अखिलेश यादव ने ओपी राजभर पर बिना नाम लिए बड़ा हमला किया। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में टिकट वसूली और 'काली कमाई' के आरोप किए। अखिलेश ने कहा कि वे लोग जिनसे एडवांस लिया गया, वही अफवाही मंत्री को ढूंढ रहे हैं और बड़े-बड़े दावे कर रहे हैं। यह तंज सपा में टूट के दावे पर दिया गया है। इसके बाद यूपी की सियासत में नया क到रिया आया है।

उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ( सपा ) में संभावित टूट को लेकर सियासी माहौल गर्म है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए ओपी राजभर पर तीखा हमला बोला है। अखिलेश ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि टिकट, ट्रांसफर और ठेका दिलाने के नाम पर कथित वसूली और ' काली कमाई ' पर पंचायत बैठी है। उन्होंने आरोप किया कि वे लोग जिनसे एडवांस वसूले गए, वही अफवाह ी मंत्री को ढूंढ रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि पहले केवल भविष्य के प्रत्याशी ढूंढ रहे थे, लेकिन अब बात 30 सीटों की महज अफवाह साबित हो रही है। न तो उन्हें कोई सीट मिलती दिख रही है और न ही जीत सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अब एई, जेई और एएमए स्तर के अधिकारी और ठेकेदार भी मिलकर तलाश रहे हैं। इस बयान के बाद यूपी की सियासत में आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हुआ है.

उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी (सपा) में संभावित टूट को लेकर सियासी माहौल गर्म है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए ओपी राजभर पर तीखा हमला बोला है। अखिलेश ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि टिकट, ट्रांसफर और ठेका दिलाने के नाम पर कथित वसूली और 'काली कमाई' पर पंचायत बैठी है। उन्होंने आरोप किया कि वे लोग जिनसे एडवांस वसूले गए, वही अफवाही मंत्री को ढूंढ रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि पहले केवल भविष्य के प्रत्याशी ढूंढ रहे थे, लेकिन अब बात 30 सीटों की महज अफवाह साबित हो रही है। न तो उन्हें कोई सीट मिलती दिख रही है और न ही जीत सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अब एई, जेई और एएमए स्तर के अधिकारी और ठेकेदार भी मिलकर तलाश रहे हैं। इस बयान के बाद यूपी की सियासत में आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हुआ है





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