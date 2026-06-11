Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट मामले में एफआईआर दर्ज, सपा ने लगाया भाजपा पर आरोप

राजनीति News

अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट मामले में एफआईआर दर्ज, सपा ने लगाया भाजपा पर आरोप
अदिति यादवअखिलेश यादवकानपुर साइबर क्राइम
📆11-06-2026 18:24:00
📰Dainik Bhaskar
219 sec. here / 10 min. at publisher
📊News: 108% · Publisher: 51%

समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की पुत्री अदिति यादव के विरुद्ध सोशल मीडिया पर फर्जी और आपत्तिजनक पोस्ट साझा करने के आरोप में कानपुर पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पुत्री अदिति यादव के विरुद्ध सोशल मीडिया पर अभद्र और आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित करने के मामले में गंभीर कानूनी कार्रवाई शुरू हुई है। कानपुर के साइबर क्राइम थाने में इस संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें पुलिस ने तीन विशिष्ट व्यक्तियों को नामजद किया है। इस मामले की शिकायत अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय सचिव प्रवीण यादव द्वारा की गई थी। शिकायत के अनुसार, 9 जून को भारत कुमार पटेल नामक व्यक्ति की सोशल मीडिया आईडी से अदिति यादव के बारे में अत्यंत भ्रामक, झूठी और अपमानजनक पोस्ट साझा की गई थी। इस पोस्ट में न केवल उनके चरित्र पर हमला किया गया, बल्कि चोरी और अन्य आपराधिक गतिविधियों से जुड़ी फर्जी बातें भी लिखी गई थीं। इतना ही नहीं, उनकी एक तस्वीर को डिजिटल रूप से एडिट करके उसे सोशल मीडिया पर वायरल किया गया, जिसका उद्देश्य उनकी सार्वजनिक छवि को धूमिल करना और उनके सम्मान को ठेस पहुँचाना था। अदिति यादव वर्तमान में लंदन स्थित प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से राजनीति और अंतरराष्ट्रीय संबंधों की उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। प्रवीण यादव ने अपनी शिकायत में स्पष्ट किया कि ये सभी आरोप पूरी तरह से निराधार और मनगढ़ंत थे, जिनका एकमात्र उद्देश्य उनके परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा को चोट पहुँचाना था। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारत कुमार पटेल, नागेश्वर सिंह बघेल और विनोद कुमार यादव के विरुद्ध महिला की गरिमा को ठेस पहुँचाने, धोखाधड़ी, जालसाजी और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है। डीसीपी क्राइम श्रवण कुमार सिंह ने पुष्टि की है कि पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश जारी है। इस घटना के बाद समाजवादी पार्टी के भीतर भारी आक्रोश देखा जा रहा है। सपा नेताओं ने इस कृत्य को राजनीति का सबसे निचला स्तर बताया है। मऊ की घोसी सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय ने इस मामले पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसी नेता की बेटी के बारे में इस तरह की भद्दी और गंदी बातें लिखना मानसिक विक्षिप्तता की पराकाष्ठा है। राजीव राय ने पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या पुलिस केवल इसलिए कार्रवाई में देरी कर रही है क्योंकि पीड़ित व्यक्ति किसी भाजपा नेता की बेटी नहीं है। वहीं, अयोध्या के वरिष्ठ सपा नेता और पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडेय, जिन्हें पवन पांडेय के नाम से जाना जाता है, ने इस पूरे षड्यंत्र के पीछे भाजपा का हाथ होने का दावा किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो जारी कर कहा कि जब अखिलेश यादव ने राम मंदिर के चढ़ावे में हुई कथित चोरी को लेकर सवाल उठाए, तो भाजपा के नेताओं के पास उन सवालों का कोई तथ्यात्मक जवाब नहीं था। जवाब देने के बजाय उन्होंने व्यक्तिगत हमलों का रास्ता चुना और अखिलेश यादव के परिवार को निशाना बनाना शुरू कर दिया। पवन पांडेय ने जोर देकर कहा कि यह हमला केवल एक राजनीति क परिवार पर नहीं है, बल्कि यह उत्तर प्रदेश की हर बेटी, बहन और माँ के सम्मान पर प्रहार है। उन्होंने आरोप लगाया कि जो लोग स्वयं को सनातन संस्कृति का रक्षक बताते हैं, वे ही राजनीति क प्रतिशोध में महिलाओं की गरिमा को तार-तार करने का कार्य कर रहे हैं। सपा कार्यकर्ताओं ने इस संबंध में लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में भी शिकायत दर्ज कराई है और दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की मांग की है। इस विवाद पर समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता नाहिद लारी खान ने भी अपना पक्ष रखा और सोशल मीडिया पोस्ट करने वालों को कड़ा जवाब दिया। उन्होंने अदिति यादव की शैक्षणिक योग्यता और उनकी समझ की सराहना करते हुए कहा कि अदिति एक अत्यंत होनहार और उच्च शिक्षित युवती हैं, जिन्हें सही और गलत के बीच का अंतर भली-भांति ज्ञात है। नाहिद लारी खान ने कहा कि चूंकि अदिति यादव उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े नेता और पीडीए के योद्धा अखिलेश यादव की पुत्री हैं, इसलिए कुछ ईर्ष्यालु और घटिया मानसिकता वाले लोग उनके विरुद्ध अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि शायद उन लोगों के अपने घरों में ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई होंगी, जिसकी खुन्नस वे एक प्रतिष्ठित परिवार पर निकाल रहे हैं। उन्होंने समाज को याद दिलाया कि हर घर में बेटियां और बहनें होती हैं और महिलाओं का सम्मान करना हर नागरिक का प्राथमिक कर्तव्य होना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि अदिति का अपमान वास्तव में देश की हर एक बेटी का अपमान है। इस पूरे प्रकरण ने एक बार फिर राजनीति क चर्चाओं में महिलाओं के सम्मान और सोशल मीडिया के दुरुपयोग के मुद्दे को गरमा दिया है। सपा नेताओं का मानना है कि जब राजनीति क विमर्श तथ्यों और मुद्दों से हटकर व्यक्तिगत चरित्रहनन की ओर मुड़ जाता है, तो यह लोकतंत्र के लिए एक खतरनाक संकेत है। उन्होंने मांग की है कि इस तरह के कृत्यों को रोकने के लिए कड़े कानून बनाए जाएं ताकि भविष्य में किसी भी महिला की गरिमा के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ न हो सके.

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पुत्री अदिति यादव के विरुद्ध सोशल मीडिया पर अभद्र और आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित करने के मामले में गंभीर कानूनी कार्रवाई शुरू हुई है। कानपुर के साइबर क्राइम थाने में इस संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें पुलिस ने तीन विशिष्ट व्यक्तियों को नामजद किया है। इस मामले की शिकायत अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय सचिव प्रवीण यादव द्वारा की गई थी। शिकायत के अनुसार, 9 जून को भारत कुमार पटेल नामक व्यक्ति की सोशल मीडिया आईडी से अदिति यादव के बारे में अत्यंत भ्रामक, झूठी और अपमानजनक पोस्ट साझा की गई थी। इस पोस्ट में न केवल उनके चरित्र पर हमला किया गया, बल्कि चोरी और अन्य आपराधिक गतिविधियों से जुड़ी फर्जी बातें भी लिखी गई थीं। इतना ही नहीं, उनकी एक तस्वीर को डिजिटल रूप से एडिट करके उसे सोशल मीडिया पर वायरल किया गया, जिसका उद्देश्य उनकी सार्वजनिक छवि को धूमिल करना और उनके सम्मान को ठेस पहुँचाना था। अदिति यादव वर्तमान में लंदन स्थित प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से राजनीति और अंतरराष्ट्रीय संबंधों की उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। प्रवीण यादव ने अपनी शिकायत में स्पष्ट किया कि ये सभी आरोप पूरी तरह से निराधार और मनगढ़ंत थे, जिनका एकमात्र उद्देश्य उनके परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा को चोट पहुँचाना था। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारत कुमार पटेल, नागेश्वर सिंह बघेल और विनोद कुमार यादव के विरुद्ध महिला की गरिमा को ठेस पहुँचाने, धोखाधड़ी, जालसाजी और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है। डीसीपी क्राइम श्रवण कुमार सिंह ने पुष्टि की है कि पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश जारी है। इस घटना के बाद समाजवादी पार्टी के भीतर भारी आक्रोश देखा जा रहा है। सपा नेताओं ने इस कृत्य को राजनीति का सबसे निचला स्तर बताया है। मऊ की घोसी सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय ने इस मामले पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसी नेता की बेटी के बारे में इस तरह की भद्दी और गंदी बातें लिखना मानसिक विक्षिप्तता की पराकाष्ठा है। राजीव राय ने पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या पुलिस केवल इसलिए कार्रवाई में देरी कर रही है क्योंकि पीड़ित व्यक्ति किसी भाजपा नेता की बेटी नहीं है। वहीं, अयोध्या के वरिष्ठ सपा नेता और पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडेय, जिन्हें पवन पांडेय के नाम से जाना जाता है, ने इस पूरे षड्यंत्र के पीछे भाजपा का हाथ होने का दावा किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो जारी कर कहा कि जब अखिलेश यादव ने राम मंदिर के चढ़ावे में हुई कथित चोरी को लेकर सवाल उठाए, तो भाजपा के नेताओं के पास उन सवालों का कोई तथ्यात्मक जवाब नहीं था। जवाब देने के बजाय उन्होंने व्यक्तिगत हमलों का रास्ता चुना और अखिलेश यादव के परिवार को निशाना बनाना शुरू कर दिया। पवन पांडेय ने जोर देकर कहा कि यह हमला केवल एक राजनीतिक परिवार पर नहीं है, बल्कि यह उत्तर प्रदेश की हर बेटी, बहन और माँ के सम्मान पर प्रहार है। उन्होंने आरोप लगाया कि जो लोग स्वयं को सनातन संस्कृति का रक्षक बताते हैं, वे ही राजनीतिक प्रतिशोध में महिलाओं की गरिमा को तार-तार करने का कार्य कर रहे हैं। सपा कार्यकर्ताओं ने इस संबंध में लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में भी शिकायत दर्ज कराई है और दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की मांग की है। इस विवाद पर समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता नाहिद लारी खान ने भी अपना पक्ष रखा और सोशल मीडिया पोस्ट करने वालों को कड़ा जवाब दिया। उन्होंने अदिति यादव की शैक्षणिक योग्यता और उनकी समझ की सराहना करते हुए कहा कि अदिति एक अत्यंत होनहार और उच्च शिक्षित युवती हैं, जिन्हें सही और गलत के बीच का अंतर भली-भांति ज्ञात है। नाहिद लारी खान ने कहा कि चूंकि अदिति यादव उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े नेता और पीडीए के योद्धा अखिलेश यादव की पुत्री हैं, इसलिए कुछ ईर्ष्यालु और घटिया मानसिकता वाले लोग उनके विरुद्ध अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि शायद उन लोगों के अपने घरों में ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई होंगी, जिसकी खुन्नस वे एक प्रतिष्ठित परिवार पर निकाल रहे हैं। उन्होंने समाज को याद दिलाया कि हर घर में बेटियां और बहनें होती हैं और महिलाओं का सम्मान करना हर नागरिक का प्राथमिक कर्तव्य होना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि अदिति का अपमान वास्तव में देश की हर एक बेटी का अपमान है। इस पूरे प्रकरण ने एक बार फिर राजनीतिक चर्चाओं में महिलाओं के सम्मान और सोशल मीडिया के दुरुपयोग के मुद्दे को गरमा दिया है। सपा नेताओं का मानना है कि जब राजनीतिक विमर्श तथ्यों और मुद्दों से हटकर व्यक्तिगत चरित्रहनन की ओर मुड़ जाता है, तो यह लोकतंत्र के लिए एक खतरनाक संकेत है। उन्होंने मांग की है कि इस तरह के कृत्यों को रोकने के लिए कड़े कानून बनाए जाएं ताकि भविष्य में किसी भी महिला की गरिमा के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ न हो सके

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Dainik Bhaskar /  🏆 19. in İN

अदिति यादव अखिलेश यादव कानपुर साइबर क्राइम समाजवादी पार्टी एफआईआर

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-06-11 21:25:58