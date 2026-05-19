अखिलेश यादव का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर पलटवार: नीट पेपर लीक और पीडीए रणनीति पर दिया जोर

समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सीएम योगी के नमाज वाले बयान को ध्यान भटकाने की कोशिश बताया है और नीट परीक्षा विवाद पर केंद्र व राज्य सरकार को घेरा है।

उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच शब्दों का युद्ध चरम पर है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है जिसमें उन्होंने सड़कों पर नमाज पढ़ने के मुद्दे को उठाया था। अखिलेश यादव का स्पष्ट कहना है कि मुख्यमंत्री का यह बयान पूरी तरह से जनता का ध्यान वास्तविक मुद्दों से भटकाने की एक सोची-समझी साजिश है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर सड़कों पर नमाज कौन पढ़ रहा है और यदि किसी स्थान की कमी के कारण कोई ऐसा करता भी है तो इसमें इतना बड़ा विवाद क्यों खड़ा किया जा रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सार्वजनिक स्थानों के उपयोग के लिए पहले से ही नियम और कानून बने हुए हैं और प्रशासन को उनका पालन सुनिश्चित करना चाहिए, लेकिन इस मुद्दे को राजनीति क लाभ के लिए इस्तेमाल करना गलत है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार चाहती है कि जनता असली समस्याओं को भूलकर इन छोटे और सांप्रदायिक मुद्दों में उलझ जाए, परंतु समाजवादी पार्टी उनकी इस चाल में नहीं फँसेगी और वे केवल बुनियादी सवालों पर ही बात करेंगे। अखिलेश यादव ने इस चर्चा के दौरान नीट परीक्षा में हुए कथित पेपर लीक के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने इस परीक्षा विवाद को लेकर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला। सपा प्रमुख ने कहा कि नीट परीक्षा को अब लीक परीक्षा के नाम से जाना जाना चाहिए क्योंकि इसने लाखों छात्रों के भविष्य को अंधकार में डाल दिया है। उन्होंने अत्यंत कड़े शब्दों में कहा कि इस पूरी विफलता की जिम्मेदारी लेते हुए प्रधानमंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी सवाल किया कि आखिर उन्होंने पेपर लीक के मामले में अब तक कोई संतोषजनक जवाब क्यों नहीं दिया है। अखिलेश यादव का आरोप है कि जब भी विपक्ष सरकार की नाकामियों को उजागर करता है, तो सत्ता पक्ष बहस की दिशा मोड़ने के लिए कोई नया विवाद खड़ा कर देता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका मुख्य उद्देश्य छात्रों के साथ हुए अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना है और वे नीट मामले पर सरकार से जवाब मांगते रहेंगे। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने भाजपा की विचारधारा पर प्रहार करते हुए उसे सबसे अधर्मी पार्टी करार दिया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी सबका साथ लेकर चलने और सबको अपनाने में विश्वास रखती है और यही वास्तव में सनातन धर्म का मूल सार है। विपक्षी गठबंधन के भविष्य और उसके चेहरे पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार ही आज के समय में भाजपा के खिलाफ विपक्ष का असली चेहरा हैं। उन्होंने दावा किया कि जनता इन समस्याओं से त्रस्त है और यही मुद्दे आने वाले चुनावों में निर्णायक साबित होंगे। गठबंधन की मजबूती पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि अब सीटों की बात नहीं बल्कि जीत की बात होगी। उन्होंने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की और बताया कि जहां भाजपा का प्रभाव खत्म होता है, वहीं से पीडीए की शक्ति शुरू होती है। उन्होंने कहा कि भाजपा के लिए पी का मतलब केवल पार्टी है, जबकि समाजवादी पार्टी के लिए पी का अर्थ पीड़ित है। पीडीए का अर्थ केवल राजनीति क समीकरण नहीं बल्कि प्रेम, दया और अपनापन भी है। अखिलेश यादव ने विश्वास जताया कि जिस तरह पीडीए ने लोकसभा चुनावों में भाजपा को कड़ी टक्कर दी और उन्हें हराया, उसी तरह आगामी विधानसभा चुनावों में भी यह रणनीति भाजपा को सत्ता से बाहर करने में सफल होगी। उन्होंने समाज के वंचित वर्गों को एकजुट करने की बात कही और कहा कि जब तक समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय नहीं पहुँचता, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने राज्य की वर्तमान कानून व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए और कहा कि सरकार केवल बुलडोजर चलाने तक सीमित रह गई है, जबकि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी ढांचों की हालत जर्जर हो चुकी है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे सरकार के भ्रामक विमर्श में न आएं और अपने अधिकारों के लिए लड़ें.

उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच शब्दों का युद्ध चरम पर है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है जिसमें उन्होंने सड़कों पर नमाज पढ़ने के मुद्दे को उठाया था। अखिलेश यादव का स्पष्ट कहना है कि मुख्यमंत्री का यह बयान पूरी तरह से जनता का ध्यान वास्तविक मुद्दों से भटकाने की एक सोची-समझी साजिश है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर सड़कों पर नमाज कौन पढ़ रहा है और यदि किसी स्थान की कमी के कारण कोई ऐसा करता भी है तो इसमें इतना बड़ा विवाद क्यों खड़ा किया जा रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सार्वजनिक स्थानों के उपयोग के लिए पहले से ही नियम और कानून बने हुए हैं और प्रशासन को उनका पालन सुनिश्चित करना चाहिए, लेकिन इस मुद्दे को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करना गलत है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार चाहती है कि जनता असली समस्याओं को भूलकर इन छोटे और सांप्रदायिक मुद्दों में उलझ जाए, परंतु समाजवादी पार्टी उनकी इस चाल में नहीं फँसेगी और वे केवल बुनियादी सवालों पर ही बात करेंगे। अखिलेश यादव ने इस चर्चा के दौरान नीट परीक्षा में हुए कथित पेपर लीक के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने इस परीक्षा विवाद को लेकर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला। सपा प्रमुख ने कहा कि नीट परीक्षा को अब लीक परीक्षा के नाम से जाना जाना चाहिए क्योंकि इसने लाखों छात्रों के भविष्य को अंधकार में डाल दिया है। उन्होंने अत्यंत कड़े शब्दों में कहा कि इस पूरी विफलता की जिम्मेदारी लेते हुए प्रधानमंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी सवाल किया कि आखिर उन्होंने पेपर लीक के मामले में अब तक कोई संतोषजनक जवाब क्यों नहीं दिया है। अखिलेश यादव का आरोप है कि जब भी विपक्ष सरकार की नाकामियों को उजागर करता है, तो सत्ता पक्ष बहस की दिशा मोड़ने के लिए कोई नया विवाद खड़ा कर देता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका मुख्य उद्देश्य छात्रों के साथ हुए अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना है और वे नीट मामले पर सरकार से जवाब मांगते रहेंगे। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने भाजपा की विचारधारा पर प्रहार करते हुए उसे सबसे अधर्मी पार्टी करार दिया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी सबका साथ लेकर चलने और सबको अपनाने में विश्वास रखती है और यही वास्तव में सनातन धर्म का मूल सार है। विपक्षी गठबंधन के भविष्य और उसके चेहरे पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार ही आज के समय में भाजपा के खिलाफ विपक्ष का असली चेहरा हैं। उन्होंने दावा किया कि जनता इन समस्याओं से त्रस्त है और यही मुद्दे आने वाले चुनावों में निर्णायक साबित होंगे। गठबंधन की मजबूती पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि अब सीटों की बात नहीं बल्कि जीत की बात होगी। उन्होंने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की और बताया कि जहां भाजपा का प्रभाव खत्म होता है, वहीं से पीडीए की शक्ति शुरू होती है। उन्होंने कहा कि भाजपा के लिए पी का मतलब केवल पार्टी है, जबकि समाजवादी पार्टी के लिए पी का अर्थ पीड़ित है। पीडीए का अर्थ केवल राजनीतिक समीकरण नहीं बल्कि प्रेम, दया और अपनापन भी है। अखिलेश यादव ने विश्वास जताया कि जिस तरह पीडीए ने लोकसभा चुनावों में भाजपा को कड़ी टक्कर दी और उन्हें हराया, उसी तरह आगामी विधानसभा चुनावों में भी यह रणनीति भाजपा को सत्ता से बाहर करने में सफल होगी। उन्होंने समाज के वंचित वर्गों को एकजुट करने की बात कही और कहा कि जब तक समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय नहीं पहुँचता, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने राज्य की वर्तमान कानून व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए और कहा कि सरकार केवल बुलडोजर चलाने तक सीमित रह गई है, जबकि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी ढांचों की हालत जर्जर हो चुकी है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे सरकार के भ्रामक विमर्श में न आएं और अपने अधिकारों के लिए लड़ें





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