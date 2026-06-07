अखिलेश यादव का श्री राम मंदिर ट्रस्ट पर बड़ा हमला: करोड़ों की धनराशि गायब होने का आरोप

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अयोध्या के श्री राम मंदिर में चढ़ाए गए चढ़ावे की करोड़ों रुपये की रकम गायब होने का आरोप लगाया है और सरकार की चुप्पी पर संदिग्ध व्यक्त किया है।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अयोध्या के श्री राम मंदिर के चढ़ावे में से करोड़ों रुपये की धनराशि गायब होने का गंभीर आरोप लगाया है। यह आरोप उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट के माध्यम से शेयर किया, जिसमें उन्होंने इसे वैश्विक सनातनी समाज की आस्था से जोड़ते हुए सरकार की चुप्पी पर संदिग्ध व्यक्ति किया। अखिलेश यादव ने कहा कि यह घटना मंदिर ट्रस्ट के लिए अत्यंत शर्मनाक है और न्यायालय से स्वयं संज्ञान लेने की मांग की जा रही है। इस आरोप के बाद विपक्षी दलों और सत्तापक्ष के बीच बौद्धिक कlagen मुड़ गए हैं, जबकि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई। मीडिया के दबाव के बाद ट्रस्ट के कई वरिष्ठ पदाधिकारी फोन उठाना बंद कर दिए हैं, जो इस मामले में गहराई से जाँच की मांग को और बढ़ा रहे हैं। अखिलेश यादव ने इसे सिर्फ एक आर्थिक घोषणा नहीं, बल्कि सनातनी समाज के भावनात्मक पहलू को छूने वाला एक सीधा और धारादार हमला बताया है। पिछले भी ऐसे आरोप आए रहे हैं लेकिन इस बार किसी प्रमुख राजनीति क नेता की मुंहब-And तेज़ शब्दों में सीधा दावा पेश करना इस मुद्दे को और गंभीर बना रहा है। अब ध्यान रहा है कि मंदिर ट्रस्ट क्या सफाई पेश करेगा और राजनीति क दवाब किस प्रकार बढ़ेगा.

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अयोध्या के श्री राम मंदिर के चढ़ावे में से करोड़ों रुपये की धनराशि गायब होने का गंभीर आरोप लगाया है। यह आरोप उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट के माध्यम से शेयर किया, जिसमें उन्होंने इसे वैश्विक सनातनी समाज की आस्था से जोड़ते हुए सरकार की चुप्पी पर संदिग्ध व्यक्ति किया। अखिलेश यादव ने कहा कि यह घटना मंदिर ट्रस्ट के लिए अत्यंत शर्मनाक है और न्यायालय से स्वयं संज्ञान लेने की मांग की जा रही है। इस आरोप के बाद विपक्षी दलों और सत्तापक्ष के बीच बौद्धिक कlagen मुड़ गए हैं, जबकि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई। मीडिया के दबाव के बाद ट्रस्ट के कई वरिष्ठ पदाधिकारी फोन उठाना बंद कर दिए हैं, जो इस मामले में गहराई से जाँच की मांग को और बढ़ा रहे हैं। अखिलेश यादव ने इसे सिर्फ एक आर्थिक घोषणा नहीं, बल्कि सनातनी समाज के भावनात्मक पहलू को छूने वाला एक सीधा और धारादार हमला बताया है। पिछले भी ऐसे आरोप आए रहे हैं लेकिन इस बार किसी प्रमुख राजनीतिक नेता की मुंहब-And तेज़ शब्दों में सीधा दावा पेश करना इस मुद्दे को और गंभीर बना रहा है। अब ध्यान रहा है कि मंदिर ट्रस्ट क्या सफाई पेश करेगा और राजनीतिक दवाब किस प्रकार बढ़ेगा





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