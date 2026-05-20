अगला कोई चुनाव पहले सेमीफाइनल! 26 मई को निकाय चुनाव होने हैं, जो पंजाब विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है

पंजाब के 105 स्थानीय निकाय के लिए 26 मई को चुनाव है. निकाय चुनावों को 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है. निकाय चुनाव केवल मेयर या पार्षद चुनने का तरीका नहीं है, बल्कि यह पंजाब की राजनीति का थर्मामीटर है. निकाय चुनावों से पंजाब के सियासी माहौल का पता चल सकेगा साथ ही नामांकन वापस लिए जाने के बाद उम्मीदवारों के अंतिम आंकड़े सामने आ सकेंगे. पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव है. निचले स्तरों के चुनाव निकाय चुनाव के नतीजों से प्रदेश के सियासी माहौल का पता चल सकेगा. जिसमें राजनीतिक दलों को अपने-अपने हिसाब से निकाय के चुनावों को केबिल बताना है

पंजाब के 105 स्थानीय निकाय के लिए 26 मई को चुनाव है. इन चुनावों को पंजाब के 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है.

सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी के लिए अपने सियासी साख को बचाए रखना के चुनाव और बीजेपी अब पंजाब में सरकार बनाने का सपना देख रही है. बीजेपी और अन्य राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है, ताकि चुनाव से पहले जीत मिल सके और उसका फायदा विधानसभा चुनाव में पार्टियों को मिले.

निकाय चुनाव सभी दलों के लिए इसलिए अहम हैं, क्योंकि ये चुनाव सीधे तौर पर एक करोड़ से ज्यादा शहरी मतदाताओं से जुड़े हुए हैं. 105 नगर निकाय में 8 नगर निगम, 76 नगर कौंसिल (नगर पालिका), और 21 नगर पंचायत के लिए चुनाव है. निकाय चुनाव केवल मेयर या पार्षद चुनने का तरीका नहीं है, बल्कि यह पंजाब की राजनीति का थर्मामीटर है.

निकाय चुनावों से पंजाब के सियासी माहौल का पता चल सकेगा साथ ही नामांकन वापस लिए जाने के बाद उम्मीदवारों के अंतिम आंकड़े सामने आ सकेंगे. पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव है, जिसके चलते निकाय चुनाव को 2027 के सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है. अगर नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे, तो पार्टी के भीतर असंतोष बढ़ सकता है और विधायकों पर परफॉर्मेंस का दबाव दोगुना हो जाएगा.

शहरी इलाकों में कांग्रेस का पारंपरिक वोट बैंक रहा है. इन चुनावों में अगर कांग्रेस अच्छा करती है, तो वह 90 विधानसभा में खुद को 'आप' के एकमाता-एक VBA को रूप में स्थापित कर लेगी. शिरमणि अकाली दल इस समय अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है, पार्टी के भीतर अंतर्कलह और नेतृत्व संकट जगजाहिर है.

इससे निकाय चुनावों में अगर अकाली दल खाता खोलने या सम्मानजनक सीटें पाने में नाकाम रहता है, तो कम से कम 40-50 विधानसभा सीटों पर उसका और esposure खतरे में पड़ जाएग





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