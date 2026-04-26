अगला हफ्ता शेयर बाजार के लिए महत्वपूर्ण, फेड की बैठक और नतीजों पर नजर

अमेरिकी फेड की बैठक, कंपनियों के तिमाही नतीजे, ईरान-अमेरिका वार्ता और कच्चे तेल की कीमतों से शेयर बाजार की दिशा तय होगी। पिछले हफ्ते बाजार में गिरावट दर्ज की गई।

मुंबई, 26 अप्रैल। भारतीय शेयर बाजार के लिए आने वाला सप्ताह महत्वपूर्ण होने वाला है। अमेरिकी फेड रल रिजर्व की बैठक, प्रमुख कंपनियों के चौथी तिमाही के वित्तीय नतीजे, ईरान और अमेरिका के बीच चल रही वार्ता की प्रगति, कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और घरेलू आर्थिक आंकड़ों के प्रकाशन से बाजार की दिशा तय होगी। निवेश कों को इन सभी कारकों पर बारीकी से नजर रखनी होगी। अमेरिकी फेड रल रिजर्व की ब्याज दर निर्धारण बैठक 28 और 29 अप्रैल को होने वाली है। यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब भू-राजनीतिक तनावों के कारण कच्चे तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर बनी हुई हैं। ईरान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता फिलहाल रुकी हुई है, और इस वार्ता से जुड़ी किसी भी नई जानकारी का बाजार पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। कच्चे तेल की कीमतों में अस्थिरता निवेश कों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है, क्योंकि यह मुद्रास्फीति और आर्थिक विकास को प्रभावित कर सकती है। इसके अतिरिक्त, बाजार में सूचीबद्ध कई कंपनियां अगले सप्ताह अपने चौथी तिमाही के नतीजे जारी करेंगी, जिनमें एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, कोल इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, एसबीआई कार्ड्स, एडब्ल्यूएल एग्री बिजनेस, इटरनल, मारुति सुजुकी, अदाणी पावर, एसीसी, अदाणी एंटरप्राइजेज और गोदरेज एग्रोवेट शामिल हैं। इन कंपनियों के प्रदर्शन से बाजार के रुझान को समझने में मदद मिलेगी। सरकार 28 अप्रैल को औद्योगिक उत्पादन और विनिर्माण उत्पादन के आंकड़े जारी करेगी, जो आर्थिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण संकेतक होगा। इन आंकड़ों से निवेश कों को अर्थव्यवस्था की सेहत का अंदाजा लगेगा। पिछले सप्ताह भारतीय शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 1,829.

33 अंक या 2.33 प्रतिशत गिरकर 76,664.21 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 455.60 अंक या 1.87 प्रतिशत की गिरावट के साथ 23,897.95 पर समाप्त हुआ। आईटी शेयरों में भारी बिकवाली देखी गई, जिसके कारण निफ्टी आईटी इंडेक्स में 10.31 प्रतिशत की गिरावट आई। इसके अलावा, निफ्टी ऑटो, निफ्टी सर्विसेज, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, निफ्टी प्राइवेट बैंक, निफ्टी रियल्टी और निफ्टी मेटल इंडेक्स भी लाल निशान में बंद हुए। हालांकि, निफ्टी एनर्जी, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी मीडिया और निफ्टी हेल्थकेयर इंडेक्स में बढ़त दर्ज की गई। बाजार में यह गिरावट वैश्विक स्तर पर अस्थिरता और नकारात्मक धारणा के कारण आई है। निवेशकों को सावधानी बरतने और बाजार के रुझानों पर नजर रखने की सलाह दी जाती है। आने वाले सप्ताह में बाजार की चाल इन सभी कारकों पर निर्भर करेगी। निवेशकों को अपने निवेश पोर्टफोलियो को संतुलित रखने और जोखिम प्रबंधन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। बाजार में उतार-चढ़ाव को देखते हुए, लंबी अवधि के निवेश पर ध्यान केंद्रित करना बेहतर होगा





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