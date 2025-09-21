अगले सप्ताह खुलेंगे 28 आईपीओ, जानिए सभी की डिटेल्स

अगले सप्ताह शेयर बाजार में 28 आईपीओ आने वाले हैं, जिनमें 17 एसएमई और 11 मेनबोर्ड के आईपीओ शामिल हैं। इन आईपीओ की पूरी जानकारी यहां दी गई है, जिसमें खुलने और बंद होने की तारीखें, प्राइस बैंड और कैटेगरी शामिल हैं। निवेशकों को निवेश करने से पहले सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है।

नई दिल्ली। अगले सप्ताह, निवेश कों के लिए बाजार में कई अवसर खुलने वाले हैं, क्योंकि 28 आरंभिक सार्वजनिक पेशकश ( आईपीओ ) आने वाले हैं। इनमें से 17 आईपीओ लघु और मध्यम उद्यम ( एसएमई ) श्रेणी के होंगे, जबकि शेष 11 मुख्य बोर्ड पर सूचीबद्ध होंगे। ये आईपीओ सोमवार से शुरू होने वाले हैं, जिससे निवेश कों को विभिन्न क्षेत्रों में निवेश करने का मौका मिलेगा। 22 सितंबर, सोमवार को चार सार्वजनिक निर्गम खुलने जा रहे हैं, जो बाजार में हलचल पैदा कर सकते हैं। निवेश कों को सलाह दी जाती है कि वे इन आईपीओ में निवेश करने से

पहले अच्छी तरह से शोध करें और अपनी जोखिम लेने की क्षमता का आकलन करें। विभिन्न कंपनियों द्वारा पेश किए जा रहे इन आईपीओ में निवेश करने से पहले, निवेशकों को कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन, व्यवसाय मॉडल और भविष्य की संभावनाओं का मूल्यांकन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, उन्हें आईपीओ की कीमत, निर्गम का आकार और बाजार की स्थिति जैसे कारकों पर भी विचार करना चाहिए। विशेषज्ञों का मानना है कि इन आईपीओ के बाजार में आने से शेयर बाजार में तेजी आ सकती है और निवेशकों को अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं।\आगे इन सभी आईपीओ की विस्तृत जानकारी दी गई है। इन आईपीओ में प्राइम केबल, सॉल्वेक्स एडिबल्स, गणेश कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स, भारत रोहन एयरबोर्न, एप्टस फार्मा, ट्रू कलर्स, मैट्रिक्स जियो सॉल्यूशंस, एनएसबी बीपीओ सॉल्यूशंस, सोलरवर्ल्ड एनर्जी सॉल्यूशंस, इकोलाइन एक्जिम, जारो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, शेषासाई टेक्नोलॉजीज, आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स, सिस्टेमैटिक इंडस्ट्रीज, जस्टो रियलफिनटेक, जैन रिसोर्स रीसाइक्लिंग, रिद्धि डिस्प्ले इक्विपमेंट्स, गुरुनानक एग्रीकल्चर इंडिया, प्ररुह टेक्नोलॉजीज, बीएमडब्ल्यू वेंचर्स, ईपैक प्रीफैब टेक्नोलॉजीज, टेल्गे प्रोजेक्ट्स, जिनकुशल इंडस्ट्रीज, ट्रुअल्ट बायोएनर्जी, चैटरबॉक्स टेक्नोलॉजीज, भाविक एंटरप्राइजेज और डीएसएम फ्रेश फूड्स शामिल हैं। सभी आईपीओ की लिस्टिंग की तारीखें और मूल्य बैंड भी यहाँ दिए गए हैं, जिससे निवेशकों को निर्णय लेने में मदद मिलेगी। इन आईपीओ में निवेश करने से पहले, निवेशकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे कंपनी के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लें और अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लें। एसएमई श्रेणी के आईपीओ में निवेश करने से पहले निवेशकों को अधिक सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि इनमें जोखिम अधिक हो सकता है।\आईपीओ बाजार में निवेशकों के लिए विभिन्न प्रकार के अवसर प्रदान करते हैं, लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि शेयर बाजार में निवेश जोखिम से भरा होता है। इसलिए, निवेशकों को निवेश करने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए और अपने निवेश लक्ष्यों और जोखिम सहनशीलता का आकलन करना चाहिए। शेयर बाजार में निवेश करते समय, निवेशकों को दीर्घकालिक दृष्टिकोण रखना चाहिए और अल्पकालिक बाजार उतार-चढ़ाव से प्रभावित नहीं होना चाहिए। निवेशकों को बाजार की खबरों और रुझानों पर भी नजर रखनी चाहिए।\(अस्वीकरण: यहां आगामी आईपीओ की जानकारी दी गई है, निवेश की सलाह नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।





Dainik Jagran / 🏆 10. in İN हमने इस समाचार को संक्षेप में प्रस्तुत किया है ताकि आप इसे तुरंत पढ़ सकें। यदि आप समाचार में रुचि रखते हैं, तो आप पूरा पाठ यहां पढ़ सकते हैं। और पढो:

आईपीओ शेयर बाजार निवेश एसएमई मेनबोर्ड प्राइम केबल सॉल्वेक्स एडिबल्स गणेश कंज्यूमर प्रोडक्ट्स अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स भारत रोहन एयरबोर्न

इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें

Similar News:आप इससे मिलती-जुलती खबरें भी पढ़ सकते हैं जिन्हें हमने अन्य समाचार स्रोतों से एकत्र किया है।

दिल्ली टूरिज़्म का म्यूज़िकल धमाका, 27-28 सितंबर को डांडिया फेस्टिवल की धूमदिल्ली टूरिज़्म का म्यूज़िकल धमाका, 27-28 सितंबर को डांडिया फेस्टिवल की मचेगी धूम, ऑनलाइन करें रजिस्टर

और पढो »

Countries With Lowest Quality Of Life: বাংলাদেশ ৩, পাকিস্তান ১৪! ভারত কত নম্বরে? বসবাসের জন্য কতটা যোগ্য আমাদের দেশ...Countries With Lowest Quality Of Life Rankings 2025: Bangladesh 3, Pakistan Under Top 15, India Ranks 28

और पढो »

आईफोन 17 सीरीज की शुरुआती सफलता के कारण 2025 में सालाना आधार पर एप्पल की बिक्री में 28 प्रतिशत की वृद्धि होगी : विश्लेषकआईफोन 17 सीरीज की शुरुआती सफलता के कारण 2025 में सालाना आधार पर एप्पल की बिक्री में 28 प्रतिशत की वृद्धि होगी : विश्लेषक

और पढो »

Weekly Career Horoscope 22 to 28 September 2025: इस हफ्ते मीन राशि वालों का करियर पर रहेगा फोकसकरियर राशिफल के अनुसार सितंबर महीने का आखिरी सप्ताह कुछ राशियों के लिए काफी अच्छा माना जा रहा है। वहीं कुछ जातक कार्यक्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। ऐसे में चलिए ऐस्ट्रॉलजर आनंद सागर पाठक जी astropatri.

और पढो »

Weekly Finance Horoscope 22 to 28 September 2025: सोच-समझकर खर्चा करें मकर वाले, पढ़ें वित्त राशिफलवित्त राशिफल में माना जा रहा है कि 22 से 28 सितंबर तक का यह सप्ताह कुछ राशियों के लिए आर्थिक मामलों में उतार-चढ़ाव से भरा रह सकता है। वहीं कुछ जातकों को खर्चे पर कंट्रोल करने की सलाह दी जाती है। चलिए ऐस्ट्रॉलजर आनंद सागर पाठक जी astropatri.

और पढो »

ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम ने की अपने 28 साल पुराने रिकॉर्ड की बराबरी, गेंदबाजों पर टूटा कहरभारत के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम ने अपने 28 साल पुराने रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। भारत के खिलाफ मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 412 रन का स्कोर खड़ा किया।

और पढो »