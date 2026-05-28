अजमेर दुर्घटना: श्रीरामपुरा गांव में कार में आग लगने से एक परिवार के चार सदस्य निधन

राजस्थान अजमेर में बोराड़ा थाना क्षेत्र के श्रीरामपुरा गांव में एक कार में आग लगने से पूर्व सरपंच सहित एक ही परिवार के चार लोगों की मृत्यु हो गई। पुलिस और एफएसएल टीम जांच कर रही है।

राजस्थान के अजमेर जिले की बोराड़ा थाना क्षेत्र के श्रीरामपुरा गांव में गुरुवार सुबह करीब 5:30 बजे एक दुर्भाग्यप्रद घटना घटी। एक कार में आग लगने से एक ही परिवार के चार सदस्य जिंदा जलकर मारे गए। मृतकों की पहचान पूर्व सरपंच रामसिंह चौधरी, पूर्व सरपंच पूसी देवी, उनकी पत्नी सुरज्ञान देवी और भांजी महिमा के रूप में होने पर पusta है। सूत्रों के अनुसार, पूसी देवी को सीने में दर्द की शिकायत के बाद परिवार स्थानीय अस्पताल ले जा रहा था। रास्ते में स्कॉर्पियो कार में अचानक आग भड़क उठी, जिससे सभी चारों ने खत्मा हो गए। शुरुआती जांच में वैकल्पिक के तौर पर विद्युत शार्ट सर्किट या कार में तकनीकी खराबी की संभावना जताई जा रही है। पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है। एफएसएल (fire and safety team) ने भी जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, यह घटना एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना मानी जा रही है। श्रीरामपुरा गांव में मातम का माहौल है, जहाँ परिवार के सभी सदस्यों की मृत्यु से पूरे समुदाय गहरी दुःख की अनुभव कर रहा है। मरने वाली सुरज्ञान देवी अजमेर जिला परिषद की सदस्य भी थीं। जमीन पर पहुंचे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने राहत और बचाव कार्यों का निरीक्षण किया। अधिक जांच के लिए कार के रिकॉर्ड और साक्षात्मक किया जा रहा है.

राजस्थान के अजमेर जिले की बोराड़ा थाना क्षेत्र के श्रीरामपुरा गांव में गुरुवार सुबह करीब 5:30 बजे एक दुर्भाग्यप्रद घटना घटी। एक कार में आग लगने से एक ही परिवार के चार सदस्य जिंदा जलकर मारे गए। मृतकों की पहचान पूर्व सरपंच रामसिंह चौधरी, पूर्व सरपंच पूसी देवी, उनकी पत्नी सुरज्ञान देवी और भांजी महिमा के रूप में होने पर पusta है। सूत्रों के अनुसार, पूसी देवी को सीने में दर्द की शिकायत के बाद परिवार स्थानीय अस्पताल ले जा रहा था। रास्ते में स्कॉर्पियो कार में अचानक आग भड़क उठी, जिससे सभी चारों ने खत्मा हो गए। शुरुआती जांच में वैकल्पिक के तौर पर विद्युत शार्ट सर्किट या कार में तकनीकी खराबी की संभावना जताई जा रही है। पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है। एफएसएल (fire and safety team) ने भी जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, यह घटना एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना मानी जा रही है। श्रीरामपुरा गांव में मातम का माहौल है, जहाँ परिवार के सभी सदस्यों की मृत्यु से पूरे समुदाय गहरी दुःख की अनुभव कर रहा है। मरने वाली सुरज्ञान देवी अजमेर जिला परिषद की सदस्य भी थीं। जमीन पर पहुंचे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने राहत और बचाव कार्यों का निरीक्षण किया। अधिक जांच के लिए कार के रिकॉर्ड और साक्षात्मक किया जा रहा है





News Nation / 🏆 15. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

अजमेर दुर्घटना कार में आग श्रीरामपुरा गांव बोराड़ा थाना पूर्व सरपंच

United States Latest News, United States Headlines