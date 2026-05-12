अजित पवार की विमान दुर्घटना: हादसा या काली शक्तियों का खेल?

अजित पवार की मौत के बाद तंत्र-मंत्र और साजिश के आरोपों ने महाराष्ट्र की राजनीति में तूफान खड़ा कर दिया है। विधायक अमोल मिटकरी और रोहित पवार के दावों और ग्रामीणों की गवाही के बीच का पूरा विश्लेषण।

महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर हलचल मच गई है जब उपमुख्यमंत्री अजित पवार की दुखद विमान दुर्घटना में हुई मृत्यु को लेकर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। घटना के लगभग 85 दिनों बाद, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक अमोल मिटकरी ने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी तस्वीरें साझा कीं, जिन्होंने पूरे राज्य में सनसनी फैला दी। इन तस्वीरों में एक खेत में कटे हुए बकरे के अवशेष और पूजा-पाठ की सामग्री दिखाई दे रही थी। मिटकरी का सीधा आरोप है कि अजित पवार की मृत्यु कोई सामान्य हादसा नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक गहरी साजिश छिपी थी। उनका दावा है कि अजित पवार के अपने गृह नगर बारामती पहुँचने से पहले, उनके खेतों और फार्महाउस पर तंत्र-मंत्र और काले जादू का सहारा लिया गया था ताकि उनके साथ कुछ बुरा घटित हो सके। यह मामला तब और गंभीर हो गया जब अजित पवार के भतीजे और विधायक रोहित पवार ने भी इसी तरह के आरोप लगाए और संकेत दिया कि यह पूरी घटना राजनीति क रंजिश का परिणाम हो सकती है। इन दावों की सत्यता की जाँच करने के लिए दैनिक भास्कर की टीम बारामती के काटेवाड़ी गाँव पहुँची, जहाँ अजित पवार का निवास और खेत स्थित हैं। वहाँ टीम की मुलाकात स्थानीय निवासियों से हुई, जिन्होंने परस्पर विरोधी बातें कहीं। गाँव के उपसरपंच और एनसीपी से जुड़े मिलिंद तुकाराम काटे ने अमोल मिटकरी के दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया। मिलिंद का कहना है कि जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, वे अजित पवार के घर या खेत की नहीं हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि एक पूजा जरूर हुई थी, लेकिन वह हादसे के 15 दिन बाद किसी अन्य खेत में की गई थी, जिसका अजित पवार के परिवार या दुर्घटना से कोई संबंध नहीं था। मिलिंद के अनुसार, आज के आधुनिक युग में लोग विज्ञान में विश्वास करते हैं और इस तरह की बातों को राजनीति क लाभ के लिए घुमाया जा रहा है। दूसरी ओर, एक अन्य किसान संजय मधुकर ने स्वीकार किया कि उन्होंने वास्तव में एक पेड़ पर बकरे का सिर लटका हुआ और नीचे नींबू-नारियल रखे हुए देखे थे, लेकिन उन्होंने भी यह बात साफ की कि इसका विमान हादसे से कोई लेना-देना नहीं है और इसे बेवजह राजनीति क रंग दिया जा रहा है। जब इस पूरे मामले पर विधायक अमोल मिटकरी से बात की गई, तो उन्होंने अपने स्टैंड पर कायम रहते हुए कहा कि बारामती उपचुनाव के दौरान उन्हें काटेवाड़ी फार्महाउस के पिछले हिस्से से ऐसी तस्वीरें मिली थीं जो जादू-टोने की ओर इशारा करती हैं। मिटकरी ने एक महत्वपूर्ण तर्क देते हुए कहा कि जिस विमान में अजित पवार सवार थे, उसे एक प्रशिक्षित और अनुभवी पायलट उड़ा रहा था, ऐसे में तकनीकी खराबी या मानवीय चूक की संभावना बहुत कम है। उन्होंने मांग की कि 26 से 28 जनवरी के बीच अजित पवार की गतिविधियों की गहन जाँच होनी चाहिए ताकि सच सामने आ सके। वहीं, रोहित पवार ने इस मामले को और अधिक विस्तार देते हुए दावा किया कि न केवल काटेवाड़ी, बल्कि बारामती और मुंबई स्थित घरों के बाहर भी काली पूजा की गई थी। उन्होंने अशोक खरात नामक व्यक्ति का जिक्र किया और कहा कि पार्टी के कुछ लोग उसके संपर्क में थे। रोहित पवार का मानना है कि अजित पवार पिछले चार महीनों से भाजपा के खिलाफ बहुत आक्रामक रुख अपनाए हुए थे और यदि शरद पवार और अजित पवार की कार्यशैली फिर से एक हो जाती, तो सत्तासीन लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ जातीं। यही कारण है कि उन्हें संदेह है कि इस रंजिश के चलते किसी बड़ी साजिश को अंजाम दिया गया। वर्तमान में यह मामला केवल एक दुर्घटना नहीं बल्कि एक बड़े राजनीति क विवाद का रूप ले चुका है। जहाँ एक तरफ ग्रामीण इसे अंधविश्वास और राजनीति क प्रोपेगेंडा बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पार्टी के भीतर के लोग इसे एक सुनियोजित हत्याकांड मान रहे हैं। उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने इस संबंध में गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है, जिससे यह उम्मीद जगी है कि केंद्र सरकार इस मामले में कोई ठोस कदम उठाएगी। यदि इन दावों में सच्चाई निकली, तो यह महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा भूचाल ला सकता है। सीसीटीवी फुटेज और विमान के ब्लैक बॉक्स की जाँच अभी भी चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि बारामती एयरपोर्ट के पास प्लेन के तेजी से गिरने का वीडियो अब भी लोगों के जेहन में है। अब सबकी नजरें इस बात पर हैं कि क्या जांच एजेंसियां इन तंत्र-मंत्र के दावों को महज कल्पना मानकर खारिज कर देंगी या फिर इस रहस्यमयी मौत के पीछे के किसी काले सच को उजागर करेंगी.

महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर हलचल मच गई है जब उपमुख्यमंत्री अजित पवार की दुखद विमान दुर्घटना में हुई मृत्यु को लेकर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। घटना के लगभग 85 दिनों बाद, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक अमोल मिटकरी ने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी तस्वीरें साझा कीं, जिन्होंने पूरे राज्य में सनसनी फैला दी। इन तस्वीरों में एक खेत में कटे हुए बकरे के अवशेष और पूजा-पाठ की सामग्री दिखाई दे रही थी। मिटकरी का सीधा आरोप है कि अजित पवार की मृत्यु कोई सामान्य हादसा नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक गहरी साजिश छिपी थी। उनका दावा है कि अजित पवार के अपने गृह नगर बारामती पहुँचने से पहले, उनके खेतों और फार्महाउस पर तंत्र-मंत्र और काले जादू का सहारा लिया गया था ताकि उनके साथ कुछ बुरा घटित हो सके। यह मामला तब और गंभीर हो गया जब अजित पवार के भतीजे और विधायक रोहित पवार ने भी इसी तरह के आरोप लगाए और संकेत दिया कि यह पूरी घटना राजनीतिक रंजिश का परिणाम हो सकती है। इन दावों की सत्यता की जाँच करने के लिए दैनिक भास्कर की टीम बारामती के काटेवाड़ी गाँव पहुँची, जहाँ अजित पवार का निवास और खेत स्थित हैं। वहाँ टीम की मुलाकात स्थानीय निवासियों से हुई, जिन्होंने परस्पर विरोधी बातें कहीं। गाँव के उपसरपंच और एनसीपी से जुड़े मिलिंद तुकाराम काटे ने अमोल मिटकरी के दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया। मिलिंद का कहना है कि जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, वे अजित पवार के घर या खेत की नहीं हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि एक पूजा जरूर हुई थी, लेकिन वह हादसे के 15 दिन बाद किसी अन्य खेत में की गई थी, जिसका अजित पवार के परिवार या दुर्घटना से कोई संबंध नहीं था। मिलिंद के अनुसार, आज के आधुनिक युग में लोग विज्ञान में विश्वास करते हैं और इस तरह की बातों को राजनीतिक लाभ के लिए घुमाया जा रहा है। दूसरी ओर, एक अन्य किसान संजय मधुकर ने स्वीकार किया कि उन्होंने वास्तव में एक पेड़ पर बकरे का सिर लटका हुआ और नीचे नींबू-नारियल रखे हुए देखे थे, लेकिन उन्होंने भी यह बात साफ की कि इसका विमान हादसे से कोई लेना-देना नहीं है और इसे बेवजह राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। जब इस पूरे मामले पर विधायक अमोल मिटकरी से बात की गई, तो उन्होंने अपने स्टैंड पर कायम रहते हुए कहा कि बारामती उपचुनाव के दौरान उन्हें काटेवाड़ी फार्महाउस के पिछले हिस्से से ऐसी तस्वीरें मिली थीं जो जादू-टोने की ओर इशारा करती हैं। मिटकरी ने एक महत्वपूर्ण तर्क देते हुए कहा कि जिस विमान में अजित पवार सवार थे, उसे एक प्रशिक्षित और अनुभवी पायलट उड़ा रहा था, ऐसे में तकनीकी खराबी या मानवीय चूक की संभावना बहुत कम है। उन्होंने मांग की कि 26 से 28 जनवरी के बीच अजित पवार की गतिविधियों की गहन जाँच होनी चाहिए ताकि सच सामने आ सके। वहीं, रोहित पवार ने इस मामले को और अधिक विस्तार देते हुए दावा किया कि न केवल काटेवाड़ी, बल्कि बारामती और मुंबई स्थित घरों के बाहर भी काली पूजा की गई थी। उन्होंने अशोक खरात नामक व्यक्ति का जिक्र किया और कहा कि पार्टी के कुछ लोग उसके संपर्क में थे। रोहित पवार का मानना है कि अजित पवार पिछले चार महीनों से भाजपा के खिलाफ बहुत आक्रामक रुख अपनाए हुए थे और यदि शरद पवार और अजित पवार की कार्यशैली फिर से एक हो जाती, तो सत्तासीन लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ जातीं। यही कारण है कि उन्हें संदेह है कि इस रंजिश के चलते किसी बड़ी साजिश को अंजाम दिया गया। वर्तमान में यह मामला केवल एक दुर्घटना नहीं बल्कि एक बड़े राजनीतिक विवाद का रूप ले चुका है। जहाँ एक तरफ ग्रामीण इसे अंधविश्वास और राजनीतिक प्रोपेगेंडा बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पार्टी के भीतर के लोग इसे एक सुनियोजित हत्याकांड मान रहे हैं। उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने इस संबंध में गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है, जिससे यह उम्मीद जगी है कि केंद्र सरकार इस मामले में कोई ठोस कदम उठाएगी। यदि इन दावों में सच्चाई निकली, तो यह महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा भूचाल ला सकता है। सीसीटीवी फुटेज और विमान के ब्लैक बॉक्स की जाँच अभी भी चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि बारामती एयरपोर्ट के पास प्लेन के तेजी से गिरने का वीडियो अब भी लोगों के जेहन में है। अब सबकी नजरें इस बात पर हैं कि क्या जांच एजेंसियां इन तंत्र-मंत्र के दावों को महज कल्पना मानकर खारिज कर देंगी या फिर इस रहस्यमयी मौत के पीछे के किसी काले सच को उजागर करेंगी





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