अजीत अगरकर का कार्यकाल रिन्यू: आईसीसी टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन का मिला इनाम

भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर का अनुबंध नवीनीकृत किया गया है। अक्तूबर 2023 से मार्च 2026 के बीच चार आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने और तीन खिताब जीतने के शानदार प्रदर्शन को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।

भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर का कार्यकाल रिन्यू कर दिया गया है, जिससे चयन समिति में स्थिरता बनी रहेगी। यह फैसला अगरकर की अगुआई में चयन समिति के शानदार प्रदर्शन को देखते हुए लिया गया है। अक्तूबर 2023 से मार्च 2026 के बीच, अगरकर की अध्यक्षता वाली समिति ने भारतीय टीम को चार आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल तक पहुंचाया, जिनमें से तीन में ऐतिहासिक जीत हासिल की। इसमें दो टी20 वर्ल्ड कप खिताब और एक चैंपियंस ट्रॉफी जीत शामिल है। इस प्रभावशाली रिकॉर्ड को देखते हुए, उनके अनुबंध का नवीनीकरण लगभग तय माना जा रहा था, और बीसीसीआई ने इस निर्णय पर मुहर लगा दी है।

बीसीसीआई के एक वरिष्ठ सूत्र ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि अजीत अगरकर ने स्वयं अनुबंध विस्तार की मांग नहीं की थी। चयन समिति के सदस्य अधिकतम चार साल तक ही इस पद पर रह सकते हैं, इसलिए यह एक नवीनीकरण है, न कि कोई नया विस्तार। सूत्रों के अनुसार, अगरकर का हमेशा से मानना रहा है कि उनके काम का मूल्यांकन उनके प्रदर्शन के आधार पर ही होना चाहिए, और वही उनके भविष्य का फैसला करे। उनके नेतृत्व में, चयन समिति ने कई साहसी और दूरदर्शी निर्णय लिए हैं। इनमें विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे वरिष्ठ खिलाड़ियों के टेस्ट क्रिकेट से भविष्य को सुचारू रूप से संभालने की रणनीति, और मोहम्मद शमी जैसे अनुभवी तेज गेंदबाज की अनुपस्थिति में युवा गेंदबाजों को पर्याप्त अवसर प्रदान करना शामिल है। टी20 वर्ल्ड कप जैसे महत्वपूर्ण टूर्नामेंटों में शुभमन गिल जैसे स्थापित खिलाड़ी को बाहर कर, फॉर्म में चल रहे ईशान किशन को मौका देना भी एक ऐसा ही बड़ा और साहसिक कदम था, जिसने टीम के संतुलन को मजबूत किया।

बीसीसीआई का मुख्य ध्यान अब 2027 में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप पर है, और इसके लिए टीम में स्थिरता बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगरकर के कार्यकाल का नवीनीकरण यह सुनिश्चित करता है कि चयन प्रक्रिया में निरंतरता बनी रहेगी, जिससे टीम को एक लंबी और सुविचारित योजना के तहत तैयार किया जा सकेगा। मुख्य कोच गौतम गंभीर के साथ अजीत अगरकर की जुगलबंदी अब तक काफी हद तक सफल रही है, हालाँकि घर में टेस्ट मैचों में मिली हार एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर भविष्य में ध्यान देने की आवश्यकता होगी। यह उम्मीद की जाती है कि आने वाले समय में अगरकर के नेतृत्व वाली समिति इस चुनौती का भी सफलतापूर्वक सामना करेगी और भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। यह नवीनीकरण न केवल टीम के लिए बल्कि चयन समिति के लिए भी एक सकारात्मक संकेत है, जो भविष्य की प्रतियोगिताओं के लिए एक मजबूत आधार तैयार करेगा





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