अजीत अगरकर का कार्यकाल बढ़ा, जून 2027 तक बने रहेंगे मुख्य चयनकर्ता

BCCI ने मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा दिया है। जून 2027 तक वे इस पद पर बने रहेंगे। इस दौरान भारतीय टीम ने टी20 वर्ल्ड कप 2024, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीता है। वहीं, सूर्यकुमार यादव के प्रदर्शन पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ( BCCI ) ने मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर के कार्यकाल को विस्तार देने का फैसला किया है। जून 2026 में उनका मौजूदा कार्यकाल समाप्त हो रहा था, जिसे अब एक साल के लिए बढ़ाकर जून 2027 तक कर दिया गया है। यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब भारतीय क्रिकेट टीम ने हाल के वर्षों में कई महत्वपूर्ण आईसीसी टूर्नामेंटों में शानदार प्रदर्शन किया है। बीसीसीआई के अधिकारियों का मानना है कि अजीत अगरकर के नेतृत्व में टीम के बदलाव की प्रक्रिया बहुत सहज रही है और उन्होंने कई साहसिक और महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।

अजीत अगरकर का कार्यकाल 'सुनहरा' साबित हुआ है, जिसमें भारतीय टीम ने आईसीसी खिताबों की हैट्रिक लगाई है। 'द इंडियन एक्सप्रेस' की रिपोर्ट के अनुसार, उनके मुख्य चयनकर्ता रहते हुए भारत ने टी20 वर्ल्ड कप 2024, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीता है। इसके अतिरिक्त, टीम इंडिया 2023 में खेले गए वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल तक भी पहुंची थी। चूंकि अगला वनडे वर्ल्ड कप 2027 में आयोजित होना है, इसलिए बीसीसीआई की सर्वोच्च प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि अजीत अगरकर मुख्य चयनकर्ता के रूप में टीम के साथ बने रहें। बोर्ड के पदाधिकारी जल्द ही आईपीएल मैचों के दौरान उनसे मिलकर इस विस्तार पर औपचारिक चर्चा करेंगे।

जहां एक ओर अजीत अगरकर की स्थिति मजबूत हुई है, वहीं टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव के भविष्य पर अनिश्चितता के बादल छाए हुए हैं। भले ही भारत ने उनकी कप्तानी में टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब बचाया हो, लेकिन एक बल्लेबाज के तौर पर उनका प्रदर्शन लगातार गिरता जा रहा है। टी20 वर्ल्ड कप के महत्वपूर्ण मैचों में सूर्या का बल्ला पूरी तरह खामोश रहा। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज के खिलाफ क्रमशः केवल 18-18 रन बनाए। सेमीफाइनल में उन्होंने 11 रन बनाए, और न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल जैसे अहम मुकाबले में वे खाता भी नहीं खोल सके। साल 2025 भी उनके लिए काफी निराशाजनक रहा था, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 120 से नीचे चला गया था।

सूर्यकुमार यादव का टी20 भविष्य अब पूरी तरह से उनके व्यक्तिगत प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। हालांकि वे मुख्य कोच गौतम गंभीर की पहली पसंद बने हुए हैं, और गौतम गंभीर का अपना कार्यकाल भी 2028 तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन चयन समिति सूर्या की बढ़ती उम्र को लेकर चिंतित है। 2028 के लॉस एंजिल्स ओलंपिक और ऑस्ट्रेलिया में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के समय सूर्या की उम्र लगभग 38 साल के करीब होगी। ऐसे में, इंग्लैंड और आयरलैंड के आगामी दौरे उनके लिए निर्णायक साबित होंगे। बीसीसीआई अब प्रदर्शन के आधार पर ही उनकी कप्तानी और टीम में उनकी जगह का फैसला लेगा, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी जैसे कई युवा खिलाड़ी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं





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