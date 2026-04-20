अडानी पावर के शेयरों में भारी उछाल, रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा स्टॉक, जानें क्या है नया टारगेट

अडानी पावर के शेयरों ने लगातार छठे दिन बढ़त दर्ज करते हुए नया रिकॉर्ड बनाया है। ब्रोकरेज फर्मों ने कप-एंड-हैंडल पैटर्न और परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में कंपनी के विस्तार के चलते शेयर के लिए नए अपसाइड टारगेट जारी किए हैं।
गर्मियों का आगमन होते ही शेयर बाजार में बिजली क्षेत्र की कंपनियों ने धूम मचा दी है, जिसमें अडानी ग्रुप की प्रमुख कंपनी अडानी पावर के शेयरों ने निवेश कों को मालामाल करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। पिछले छह कारोबारी सत्रों से लगातार तेजी का रुख अपनाते हुए इस शेयर ने न केवल नया रिकॉर्ड बनाया है, बल्कि यह अपने सर्वकालिक उच्च स्तर (ऑल-टाइम हाई) पर कारोबार कर रहा है। निवेश कों के लिए यह एक सुखद संकेत है कि कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन अब 3.
95 लाख करोड़ रुपये के स्तर को छू चुका है। हालिया आंकड़ों के अनुसार, सोमवार को इंट्राडे ट्रेडिंग के दौरान शेयर ने 3.45 प्रतिशत की शानदार बढ़त के साथ 205.25 रुपये का आंकड़ा पार किया। लंबी अवधि के निवेश के दृष्टिकोण से देखें तो इस मल्टीबैगर स्टॉक ने बीते तीन वर्षों में 420 प्रतिशत और पांच वर्षों में 1074 प्रतिशत का रिटर्न देकर निवेशकों का भरोसा जीता है। बीएसई पर भारी ट्रेडिंग वॉल्यूम के साथ इस शेयर में सक्रियता बनी हुई है, जो बाजार में इसकी बढ़ती मांग को दर्शाता है। तकनीकी चार्ट और मूविंग एवरेज के नजरिए से अडानी पावर का प्रदर्शन बेहद मजबूत नजर आ रहा है। यह शेयर वर्तमान में अपने 10, 20, 30, 50, 100 और 200 दिनों के मूविंग एवरेज से काफी ऊपर कारोबार कर रहा है, जो इसकी अपट्रेंड की स्थिति को मजबूती प्रदान करता है। हालांकि, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यानी RSI का स्तर 86.2 के करीब है, जो ओवरबॉट स्थिति का संकेत देता है और सावधानी बरतने का इशारा करता है। बाजार के विशेषज्ञ और ब्रोकरेज फर्म इस शेयर को लेकर काफी आशावादी हैं। आनंद राठी के जिगर एस पटेल और बोनान्ज़ा पोर्टफोलियो के विराट जगद जैसे जानकारों का मानना है कि कप-एंड-हैंडल पैटर्न से ब्रेकआउट मिलने के बाद यह शेयर अल्पावधि में 215 से 220 रुपये के लक्ष्य तक पहुंच सकता है। विशेषज्ञों ने निवेशकों को 183 रुपये का स्टॉप लॉस बनाए रखने की सलाह दी है, ताकि बाजार के संभावित उतार-चढ़ाव से बचाव किया जा सके। अडानी पावर की इस तेजी के पीछे बुनियादी कारण केवल गर्मियों की मांग नहीं है, बल्कि कंपनी की भविष्योन्मुखी रणनीतियां भी हैं। फरवरी 2026 में अडानी एटॉमिक एनर्जी लिमिटेड की स्थापना के बाद कंपनी ने परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश किया है, जो इसे स्वच्छ ऊर्जा के भविष्य के साथ जोड़ता है। बर्नस्टीन जैसी अंतरराष्ट्रीय ब्रोकरेज फर्मों ने भी अडानी पावर को भारत के परमाणु कार्यक्रम का प्रमुख लाभार्थी माना है। कंपनी का बेहद कम लोन-इक्विटी रेशियो (0.3) इसकी वित्तीय मजबूती को दर्शाता है। यह स्पष्ट है कि कंपनी न केवल पारंपरिक बिजली उत्पादन में अग्रणी है, बल्कि ग्रीन एनर्जी और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भी अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। हालांकि, बाजार में निवेश जोखिम के अधीन होता है, इसलिए विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी निवेश निर्णय से पहले निवेशकों को अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए ताकि वे अपनी जोखिम क्षमता के अनुसार निर्णय ले सकें। अडानी पावर का वर्तमान रुझान कंपनी के प्रति निवेशकों के बढ़ते विश्वास को पूरी तरह से प्रदर्शित करता है और आने वाले समय में इसके और अधिक ऊंचाइयों पर पहुंचने की प्रबल संभावनाएं बनी हुई हैं
अडानी पावर शेयर बाजार मल्टीबैगर स्टॉक ऊर्जा क्षेत्र निवेश