अतिक्रमण पर आर-पार की लड़ाई: दिल्ली में यमुनापार के उत्तर पूर्वी दिल्ली में बुलडोजर चलाए जाएंगे

पूर्वी दिल्ली में अतिक्रमण पर आर-पार की लड़ाई शुरू हो रही है। यमुनापार के उत्तर पूर्वी दिल्ली जिले में अतिक्रमण के खिलाफ सख्त अभियान शुरू हो रहा है।

पूर्वी दिल्ली में अतिक्रमण पर आर-पार की लड़ाई, हर वार्ड के 3 हॉटस्पॉट पर रोज चलेगा निगम का बुलडोजर यमुनापार के उत्तर पूर्वी दिल्ली जिले में अतिक्रमण के खिलाफ सख्त अभियान शुरू हो रहा है। शाहदरा उत्तरी जोन हर वार्ड के तीन हॉटस्पाट पर रोजाना बुलडोजर चलसौरभ पांडेय, पूर्वी दिल्ली । सड़कों पर बढ़ता कब्जा, फुटपाथों पर गायब होती जगह और रोजमर्रा के जाम से जूझती जनता, अब यमुनापार के उत्तर पूर्वी दिल्ली जिले में अतिक्रमण के खिलाफ आर-पार की लड़ाई शुरू होने जा रही है। नगर निगम के शाहदरा उत्तरी जोन ने पहली बार ऐसा सख्त प्लान तैयार किया है, जिसमें हर वार्ड के सबसे बड़े तीन हॉटस्पाट पर रोजाना बुलडोजर चलेगा और अतिक्रमण को जड़ से खत्म करने की कोशिश की जाएगी। अधिकारियों को उम्मीद है कि लगातार अभियान के चलते अतिक्रमण कारियों के हौसले ध्वस्त होंगे और अतिक्रमण पूरी तरह से रुक सकेगा। योजना के मुताबिक, प्रत्येक वार्ड में तीन ऐसे प्रमुख स्थानों की पहचान की जाएगी, जहां अतिक्रमण सबसे ज्यादा है। इन जगहों का चयन स्थानीय पार्षदों और विधायकों के सुझावों के आधार पर किया जाएगा, ताकि वास्तविक समस्या वाले इलाकों को प्राथमिकता मिल सके। इसके बाद निगम की टीमें इन हाटस्पाट्स पर रोजाना अभियान चलाकर अवैध कब्जों को हटाएंगी। अधिकारियों का कहना है कि लगातार कार्रवाई से अतिक्रमण कारियों में डर पैदा होगा और दोबारा कब्जा करने की प्रवृत्ति पर लगाम लगेगी। अब तक देखा गया है कि एक-दो दिन की कार्रवाई के बाद हालात फिर पुराने जैसे हो जाते हैं। दुकानें, रेहड़ियां और अस्थायी ढांचे दोबारा सड़कों और फुटपाथों पर कब्जा जमा लेते हैं। लेकिन इस बार रणनीति अलग है। इससे स्थायी समाधान की उम्मीद जताई जा रही है। निगम ने सभी वार्डों से ऐसे स्थानों की सूची मांगी है, जहां तत्काल कार्रवाई जरूरी है। इनमें से उन स्थानों को हाटस्पाट बनाया जाएगा जहां अतिक्रमण के चलते जाम और अव्यवस्था सबसे ज्यादा है। यह कदम प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच तालमेल की भी परीक्षा होगा। यमुनापार यूनाइटेड आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष जगदीश चौधरी का मानना है कि यदि यह योजना ईमानदारी से लागू होती है, तो उन्हें जाम और अव्यवस्था से काफी हद तक राहत मिल सकती है।-शाहदरा विधायक संजय गोयल ने कहा कि जब तक जनप्रतिनिधि अधिकारियों का साथ नहीं देंगे तब तक यह अभियान सफल नहीं हो सकता। अक्सर जनप्रतिनिधि वोट बैंक की राजनीति के चलते अतिक्रमण करने वालों के साथ खड़े हो जाते हैं जो गलत है। यह समझना होगा कि चंद लोगों का साथ देकर जनप्रतिनिधि उन हजारों लोगों की परेशानी बढ़ा देते हैं जो अतिक्रमण से जूझ रहे होते हैं। जनप्रतिनिधि अधिकारियों का साथ देंगे तो यह जरूर सफल होगा।उत्तर पूर्वी दिल्ली का इलाका शाहदरा उत्तरी जोन के अंतर्गत आता है। यहां कालोनियों की सड़कें तो चौड़ी हैं लेकिन अतिक्रमण से आधी जगह भी इनमें नहीं बची है। निगम की शाहदरा उत्तरी जोन की उपायुक्त ममता यादव ने बताया कि अतिक्रमण पर लगातार प्रहार करने के लिए यह अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। पार्षद व विधायकों ने सूची मांगी गई है। अधिकारियों का कहना है कि अगर इस जोन में यह अभियान सफल हुआ तो अन्य जोन में भी इसे चलाया जाएगा.

पूर्वी दिल्ली में अतिक्रमण पर आर-पार की लड़ाई, हर वार्ड के 3 हॉटस्पॉट पर रोज चलेगा निगम का बुलडोजर यमुनापार के उत्तर पूर्वी दिल्ली जिले में अतिक्रमण के खिलाफ सख्त अभियान शुरू हो रहा है। शाहदरा उत्तरी जोन हर वार्ड के तीन हॉटस्पाट पर रोजाना बुलडोजर चलसौरभ पांडेय, पूर्वी दिल्ली। सड़कों पर बढ़ता कब्जा, फुटपाथों पर गायब होती जगह और रोजमर्रा के जाम से जूझती जनता, अब यमुनापार के उत्तर पूर्वी दिल्ली जिले में अतिक्रमण के खिलाफ आर-पार की लड़ाई शुरू होने जा रही है। नगर निगम के शाहदरा उत्तरी जोन ने पहली बार ऐसा सख्त प्लान तैयार किया है, जिसमें हर वार्ड के सबसे बड़े तीन हॉटस्पाट पर रोजाना बुलडोजर चलेगा और अतिक्रमण को जड़ से खत्म करने की कोशिश की जाएगी। अधिकारियों को उम्मीद है कि लगातार अभियान के चलते अतिक्रमणकारियों के हौसले ध्वस्त होंगे और अतिक्रमण पूरी तरह से रुक सकेगा। योजना के मुताबिक, प्रत्येक वार्ड में तीन ऐसे प्रमुख स्थानों की पहचान की जाएगी, जहां अतिक्रमण सबसे ज्यादा है। इन जगहों का चयन स्थानीय पार्षदों और विधायकों के सुझावों के आधार पर किया जाएगा, ताकि वास्तविक समस्या वाले इलाकों को प्राथमिकता मिल सके। इसके बाद निगम की टीमें इन हाटस्पाट्स पर रोजाना अभियान चलाकर अवैध कब्जों को हटाएंगी। अधिकारियों का कहना है कि लगातार कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में डर पैदा होगा और दोबारा कब्जा करने की प्रवृत्ति पर लगाम लगेगी। अब तक देखा गया है कि एक-दो दिन की कार्रवाई के बाद हालात फिर पुराने जैसे हो जाते हैं। दुकानें, रेहड़ियां और अस्थायी ढांचे दोबारा सड़कों और फुटपाथों पर कब्जा जमा लेते हैं। लेकिन इस बार रणनीति अलग है। इससे स्थायी समाधान की उम्मीद जताई जा रही है।निगम ने सभी वार्डों से ऐसे स्थानों की सूची मांगी है, जहां तत्काल कार्रवाई जरूरी है। इनमें से उन स्थानों को हाटस्पाट बनाया जाएगा जहां अतिक्रमण के चलते जाम और अव्यवस्था सबसे ज्यादा है। यह कदम प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच तालमेल की भी परीक्षा होगा।यमुनापार यूनाइटेड आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष जगदीश चौधरी का मानना है कि यदि यह योजना ईमानदारी से लागू होती है, तो उन्हें जाम और अव्यवस्था से काफी हद तक राहत मिल सकती है।-शाहदरा विधायक संजय गोयल ने कहा कि जब तक जनप्रतिनिधि अधिकारियों का साथ नहीं देंगे तब तक यह अभियान सफल नहीं हो सकता। अक्सर जनप्रतिनिधि वोट बैंक की राजनीति के चलते अतिक्रमण करने वालों के साथ खड़े हो जाते हैं जो गलत है। यह समझना होगा कि चंद लोगों का साथ देकर जनप्रतिनिधि उन हजारों लोगों की परेशानी बढ़ा देते हैं जो अतिक्रमण से जूझ रहे होते हैं। जनप्रतिनिधि अधिकारियों का साथ देंगे तो यह जरूर सफल होगा।उत्तर पूर्वी दिल्ली का इलाका शाहदरा उत्तरी जोन के अंतर्गत आता है। यहां कालोनियों की सड़कें तो चौड़ी हैं लेकिन अतिक्रमण से आधी जगह भी इनमें नहीं बची है। निगम की शाहदरा उत्तरी जोन की उपायुक्त ममता यादव ने बताया कि अतिक्रमण पर लगातार प्रहार करने के लिए यह अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। पार्षद व विधायकों ने सूची मांगी गई है। अधिकारियों का कहना है कि अगर इस जोन में यह अभियान सफल हुआ तो अन्य जोन में भी इसे चलाया जाएगा





Dainik Jagran / 🏆 10. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

अतिक्रमण दिल्ली यमुनापार निगम बुलडोजर अस्पताल मार्केट जाम अव्यवस्था

United States Latest News, United States Headlines