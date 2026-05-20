अदनान सामी ने RSS प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की, ट्रोलिंग पर रिएक्ट किया

अदनान सामी ने कुछ समय पहले RSS प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की थी. सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया गया. जवाब देते हुए सिंगर ने कहा कि वे दूसरों की सोच से प्रभावित नहीं होते और केवल भगवान के प्रति जवाबदेह हैं. उन्होंने अब ट्रोलिंग पर रिएक्ट किया है. सिंगर ने साफ कहा कि उन्हें लोगों की सोच से फर्क नहीं पड़ता. वो भगवान के सिवा किसी और को जवाबदेह नहीं हैं.

अदनान सामी ने कुछ समय पहले RSS प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की थी. सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया गया. जवाब देते हुए सिंगर ने कहा कि वे दूसरों की सोच से प्रभावित नहीं होते और केवल भगवान के प्रति जवाबदेह हैं.

फेमस सिंगर अदनान सामी ने इसी साल फरवरी में RSS प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की थी. इंस्टा पर अदनान ने फोटो शेयर कर अपना एक्सपीरियंस साझा किया था. उन्होंने कमेंट में मोहन भागवत को शानदार शख्सियत बताया था. कई लोगों को अदनान का मोहन भागवत से मिलना रास नहीं आया था.

उन्होंने सिंगर को जमकर ट्रोल किया था. अदनान ने अब ट्रोलिंग पर रिएक्ट किया है. सिंगर ने साफ कहा कि उन्हें लोगों की सोच से फर्क नहीं पड़ता. वो भगवान के सिवा किसी और को जवाबदेह नहीं हैं.

न्यूज 18 संग बातचीत में अदनान बोले- मैं आजाद आत्मा हूं. सौभाग्य से मैंने अपने सभी फिल्टर्स खो दिए हैं. इसलिए जो मेरा मन करता है वहीं करता हूं. मैं भगवान के सिवा किसी को जवाबदेह नहीं हूं.

अगर कोई मेरे साथ अच्छे से रहेगा, तो मैं भी उसके साथ अच्छे से पेश आऊंगा. इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो शख्स कौन है. मैं दूसरों के विचारों के आधार पर किसी को जज नहीं करूंगा. जाहिर तौर पर, अगर मैं किसी के बारे में कुछ नहीं जानता तो उसे क्यों जज करूंगा.

अदनान के मुताबिक, ज्यादातार लोग उनके बारे में अच्छे से नहीं जानते. अक्सर लोग गलत छवि के आधार पर जज करने लगते हैं. उनके एक गाने और थोड़ी सी जानकारी को देखकर उन्हें लगता है वो जजमेंट पास कर सकते हैं. लेकिन दुख की बात है कि वे सब फैंटेसी दुनिया में जी रहे हैं.

अदनान ने बताया कि वो दुनिया देख चुके हैं. कई जगहों पर रहे हैं. उनके अलग-अलग एक्सपोजर और एक्सपीरियंस रहे हैं. वो पढ़े लिखे परिवार से आते हैं.

इसलिए अपने हर फैसले को गहराई से सोचते हैं. RSS के इवेंट में दिखे सेलेब्स, अदनान सामी बोले- सारी गलतफहमी... गद्दार का बेटा...

', अदनान सामी के PAK नागरिकता छोड़ने पर सुने कैसे-कैसे ताने, बेटे ने बताया सिंगर ने सोशल मीडिया पर दोष मढ़ते हुए कहा कि इसकी वजह से लोग तुरंत निष्कर्ष निकाल लेते हैं. उन्हें लगता है लोगों को जज करने से पहले पूरी डिटेल जान लेनी चाहिए. उन्होंने बताया कि अब वो दूसरों की राय की परवाह नहीं करते. अदनान के मुताबिक, उन्होंने दूसरों के लिए लिमिट तय कर रखी है. उन्हें ट्रोल करने वाले लोग उनके फैंस नहीं हैं





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