अदालतें सत्य की खोज इंजन: झारखंड हाई कोर्ट की अहम टिप्पणी

झारखंड हाई कोर्ट ने बोकारो की लापता युवती के मामले में सुनवाई करते हुए अदालतों की भूमिका पर प्रकाश डाला, कहा कि वे सत्य की खोज करने वाले सर्च इंजन की तरह हैं। अदालत ने डीएनए टेस्ट और पुलिस की लापरवाही पर भी चिंता व्यक्त की।

झारखंड उच्च न्यायालय ने बोकारो की एक लापता युवती के मामले की सुनवाई करते हुए आपराधिक न्याय प्रणाली में अदालतों की भूमिका पर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। जस्टिस एसएन प्रसाद और जस्टिस संजय प्रसाद की एक खंडपीठ ने कहा कि अदालतें सत्य की खोज करने वाले एक सर्च इंजन की तरह होती हैं।

लापता युवती की मां द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए, पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि न्यायपालिका का प्राथमिक कर्तव्य सत्य का पता लगाना और न्याय सुनिश्चित करना है, न कि केवल दो विरोधी पक्षों के बीच किसी विवाद का समाधान करना। पीठ ने सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि संपूर्ण न्यायिक प्रणाली का अस्तित्व ही वास्तविक सत्य को जानने और उजागर करने के लिए है। अदालतों को उपलब्ध प्रक्रियात्मक और कानूनी साधनों का उपयोग करते हुए सक्रिय रूप से सत्य की खोज करनी चाहिए। केवल सत्य की ही जीत होनी चाहिए, और जब किसी मामले में गंभीर संदेह उत्पन्न होता है, तो अदालतें केवल मूकदर्शक या निष्क्रिय दर्शक बनकर नहीं रह सकतीं।

अदालत ने संदेहों को दूर करने के उद्देश्य से नए सिरे से डीएनए परीक्षण का आदेश दिया। अदालत ने निर्देश दिया कि नामकुम स्थित मिलिट्री अस्पताल में अगले 48 घंटों के भीतर युवती के माता-पिता के डीएनए नमूने फिर से लिए जाएं। इन नमूनों को कंकाल के नमूनों के साथ कोलकाता स्थित केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला भेजा जाना है। इसकी जांच रिपोर्ट एक सीलबंद लिफाफे में अदालत में पेश की जाएगी। रिम्स को प्राथमिकता के आधार पर कंकाल अवशेषों का पोस्टमार्टम करने का निर्देश दिया गया है।

अदालत ने कहा कि पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) स्वयं इस जांच की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करें। मामले की अगली सुनवाई सात मई को निर्धारित है। उस दिन पुलिस महानिरीक्षक (आईजी), उप महानिरीक्षक (डीआईजी), पुलिस अधीक्षक (एसपी) और विशेष जांच दल (एसआईटी) की टीम को अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है।

यह टिप्पणी तब की गई जब खंडपीठ बोकारो से लापता एक युवती के मामले में बरामद कंकाल अवशेषों की पहचान से जुड़े संदेह पर विचार कर रही थी। इस दौरान, अदालत ने पाया कि गुमशुदगी की शिकायत दर्ज होने के 10 दिन बाद प्राथमिकी दर्ज की गई थी। गिरफ्तार किए गए आरोपी को अप्रैल 2026 में गिरफ्तार किया गया था, जबकि उसका नाम पहले ही सामने आ चुका था।

अदालत ने इस बात पर खेद व्यक्त किया कि अदालत के हस्तक्षेप के बाद ही जांच में गति आई। पीठ ने पुलिस के आचरण को गंभीर लापरवाहीपूर्ण बताया। अदालत को सूचित किया गया कि पूर्व एसआईटी के सदस्यों सहित 28 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है।

यह मामला बोकारो के पिंडराजोरा थाना क्षेत्र में 2025 में एक युवती के लापता होने से संबंधित है। जुलाई 2025 में गुमशुदगी की सूचना (सनहा) दर्ज होने के बावजूद, प्राथमिकी दर्ज करने में देरी हुई और महीनों तक जांच में कोई प्रगति नहीं हुई। इससे पहले, उच्च न्यायालय ने धीमी जांच पर चिंता जताई थी और मामले को सीबीआई को सौंपने का सुझाव दिया था। अदालत के हस्तक्षेप के बाद, एक नई एसआईटी का गठन किया गया, और 11 अप्रैल 2026 को एक आरोपी की निशानदेही पर कंकाल अवशेष बरामद किए गए





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