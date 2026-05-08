अदालत ने अंतरिम आदेश पारित करते हुए रोक दी नई नियुक्तियों: आरओ-एआरओ भर्ती परीक्षा-2023: वादियों ने कहा प्रारंभिक परीक्षा में असफल होने से मुख्य परीक्षा से बाहर

इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ खंडपीठ ने समीक्षा अधिकारी (आरओ) और सहायक समीक्षा अधिकारी (एआरओ) भर्ती परीक्षा-2023 में आरक्षण लागू किए जाने को लेकर उठे विवाद में अंतरिम आदेश पारित करते हुए अगली सुनवाई तक नई नियुक्तियों पर रोक लगा दी है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 12 मई को तय की है। इस आदेश में न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ के सदस्य थे। विशेष अपील में एकल पीठ के एक फरवरी 2026 के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया गया था। अपीलकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता आलोक मिश्रा ने अदालत में पक्ष रखते हुए कहा कि याचिकाकर्ता अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के अभ्यर्थी हैं और प्रारंभिक परीक्षा में उन्हें ऐसे अंक प्राप्त हुए हैं, जो सामान्य वर्ग से मुख्य परीक्षा के लिए चयनित कम से कम 25 अभ्यर्थियों से अधिक हैं। इसके बावजूद उन्हें प्रारंभिक परीक्षा में असफल घोषित कर मुख्य परीक्षा से बाहर कर दिया गया। हालांकि, राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) की ओर से याचिका का विरोध करते हुए अदालत को बताया गया कि आरओ-एआरओ भर्ती परीक्षा-2023 के तहत अधिकांश सफल अभ्यर्थियों को पहले ही नियुक्ति दी जा चुकी है।

उद्बोधन संवाददाता, जागरण, लखनऊ। इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ खंडपीठ ने समीक्षा अधिकारी (आरओ) और सहायक समीक्षा अधिकारी (एआरओ) भर्ती परीक्षा-2023 में आरक्षण लागू किए जाने को लेकर उठे विवाद में अंतरिम आदेश पारित करते हुए अगली सुनवाई तक नई नियुक्तियों पर रोक लगा दी है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 12 मई को तय की है। इस आदेश में न्याय मूर्ति राजन राय और न्याय मूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ के सदस्य थे। विशेष अपील में एकल पीठ के एक फरवरी 2026 के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया गया था। अपीलकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता आलोक मिश्रा ने अदालत में पक्ष रखते हुए कहा कि याचिकाकर्ता अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के अभ्यर्थी हैं और प्रारंभिक परीक्षा में उन्हें ऐसे अंक प्राप्त हुए हैं, जो सामान्य वर्ग से मुख्य परीक्षा के लिए चयनित कम से कम 25 अभ्यर्थियों से अधिक हैं। इसके बावजूद उन्हें प्रारंभिक परीक्षा में असफल घोषित कर मुख्य परीक्षा से बाहर कर दिया गया। हालांकि, राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) की ओर से याचिका का विरोध करते हुए अदालत को बताया गया कि आरओ-एआरओ भर्ती परीक्षा-2023 के तहत अधिकांश सफल अभ्यर्थियों को पहले ही नियुक्ति दी जा चुकी है.

उद्बोधन संवाददाता, जागरण, लखनऊ। इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ खंडपीठ ने समीक्षा अधिकारी (आरओ) और सहायक समीक्षा अधिकारी (एआरओ) भर्ती परीक्षा-2023 में आरक्षण लागू किए जाने को लेकर उठे विवाद में अंतरिम आदेश पारित करते हुए अगली सुनवाई तक नई नियुक्तियों पर रोक लगा दी है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 12 मई को तय की है। इस आदेश में न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ के सदस्य थे। विशेष अपील में एकल पीठ के एक फरवरी 2026 के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया गया था। अपीलकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता आलोक मिश्रा ने अदालत में पक्ष रखते हुए कहा कि याचिकाकर्ता अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के अभ्यर्थी हैं और प्रारंभिक परीक्षा में उन्हें ऐसे अंक प्राप्त हुए हैं, जो सामान्य वर्ग से मुख्य परीक्षा के लिए चयनित कम से कम 25 अभ्यर्थियों से अधिक हैं। इसके बावजूद उन्हें प्रारंभिक परीक्षा में असफल घोषित कर मुख्य परीक्षा से बाहर कर दिया गया। हालांकि, राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) की ओर से याचिका का विरोध करते हुए अदालत को बताया गया कि आरओ-एआरओ भर्ती परीक्षा-2023 के तहत अधिकांश सफल अभ्यर्थियों को पहले ही नियुक्ति दी जा चुकी है





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