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अधिकारी नहीं उठा रहे फोन? अब इन नंबरों पर करें कॉल, बिजली संकट पर धौंस के बाद बड़ा एक्शन

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अधिकारी नहीं उठा रहे फोन? अब इन नंबरों पर करें कॉल, बिजली संकट पर धौंस के बाद बड़ा एक्शन
Current AffairsElectricityComplaint
📆23-05-2026 09:17:00
📰Dainik Jagran
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डीएम की नाराजगी के बाद हापुड़ में बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों के लिए एक नया कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। उपभोक्ता अब अधिकारियों के फोन नहीं उठाने की शिकायत नहीं करेंगे। पीएनबी के आदेश पर रेक ऑपरेटर 91933-19903 और 0122-4051508 पर हुआ जारी हुआ है। साथ ही पहले से संचालित प्रदेश स्तरीय नंबर - 1912 भी काम करेगी।

अधिकारी नहीं उठा रहे फोन तो अब इन नंबरों पर मिलाएं कॉल, बिजली संकट पर DM की सख्ती के बाद बड़ा एक्शन डीएम की नाराजगी के बाद हापुड़ में बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों के लिए एक नया कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। अब उपभोक्ता 91933-19903 और 0122-4051508बीजली शिकायतों के लिए जारी हुए नए हेल्पलाइन नंबर बिजली संकट की मार झेल रहे उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। अब उनकी अधिकारियों के फोन नहीं उठाने की शिकायत नहीं रहेगी। डीएम के आदेश पर पावर काॅरपोरेशन ने कंट्रोल रूम तैयार किया है। जहां पर उपभोक्ताओं की शिकायत दिनरात सुनी जाएंगी। भीषण बिजली संकट के बीच उपभोक्ताओं की बड़ी शिकायत समुचित जानकारी का नहीं हो पाना था। अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक फोन नहीं उठाते थे। इस पर डीएम ने नाराजगी जाहिर की थी। डीएम की सख्ती के बाद पावर काॅरपोरेशन ने कंट्रोल रूम बनाकर नंबर लोगों के लिए जारी कर दिया है। उपभोक्ता कंट्रोल रूम के नंबर - 91933-19903 और 0122-4051508 पर शिकायत कर सकते हैं। इसके साथ ही पहले से संचालित प्रदेश स्तरीय नंबर - 1912 यथावत काम करता रहेगा।हापुड़ में RTO का बड़ा एक्शन, 2 बसें सीज; एंबुलेंस और ऑटो समेत 92 वाहनों के चाला.

अधिकारी नहीं उठा रहे फोन तो अब इन नंबरों पर मिलाएं कॉल, बिजली संकट पर DM की सख्ती के बाद बड़ा एक्शन डीएम की नाराजगी के बाद हापुड़ में बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों के लिए एक नया कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। अब उपभोक्ता 91933-19903 और 0122-4051508बीजली शिकायतों के लिए जारी हुए नए हेल्पलाइन नंबर बिजली संकट की मार झेल रहे उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। अब उनकी अधिकारियों के फोन नहीं उठाने की शिकायत नहीं रहेगी। डीएम के आदेश पर पावर काॅरपोरेशन ने कंट्रोल रूम तैयार किया है। जहां पर उपभोक्ताओं की शिकायत दिनरात सुनी जाएंगी। भीषण बिजली संकट के बीच उपभोक्ताओं की बड़ी शिकायत समुचित जानकारी का नहीं हो पाना था। अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक फोन नहीं उठाते थे। इस पर डीएम ने नाराजगी जाहिर की थी। डीएम की सख्ती के बाद पावर काॅरपोरेशन ने कंट्रोल रूम बनाकर नंबर लोगों के लिए जारी कर दिया है। उपभोक्ता कंट्रोल रूम के नंबर - 91933-19903 और 0122-4051508 पर शिकायत कर सकते हैं। इसके साथ ही पहले से संचालित प्रदेश स्तरीय नंबर - 1912 यथावत काम करता रहेगा।हापुड़ में RTO का बड़ा एक्शन, 2 बसें सीज; एंबुलेंस और ऑटो समेत 92 वाहनों के चाला

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