अधिक मास 2026: भगवान विष्णु की कृपा पाने के अचूक उपाय और महत्वपूर्ण नियम

साल 2026 के अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु की आराधना कैसे करें, कौन से उपाय लाभकारी हैं और किन नियमों का पालन करना चाहिए, इसकी विस्तृत जानकारी।

हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति में समय की गणना का विशेष महत्व है और इसी गणना के आधार पर साल 2026 में अधिक मास का आगमन हो रहा है। पंचांग की गणना के अनुसार, इस वर्ष अधिक मास की शुरुआत 17 मई, रविवार से हो चुकी है और इसका समापन 15 जून, सोमवार को होगा। इस विशेष अवधि को पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह पूरा महीना जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस महीने की आध्यात्मिक शक्ति इतनी प्रबल होती है कि इस दौरान किए गए जप, तप और दान का फल अन्य सामान्य महीनों की तुलना में दस गुना अधिक प्राप्त होता है। यह समय केवल पूजा-पाठ का नहीं, बल्कि आत्म-चिंतन और आध्यात्मिक उन्नति का भी है। इस पवित्र महीने में भगवान विष्णु की आराधना करने से जीवन के समस्त कष्टों का निवारण होता है और व्यक्ति को मानसिक शांति व सुख-समृद्धि की प्राप्ति होती है। अधिक मास के आने का मुख्य कारण सूर्य और चंद्र की गणनाओं में अंतर होना है। हिंदू पंचांग चंद्रमा की गति पर आधारित होता है, जबकि सौर वर्ष सूर्य की गति पर। इन दोनों गणनाओं के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए लगभग हर तीसरे वर्ष एक अतिरिक्त महीना जोड़ा जाता है, जिसे अधिक मास या मलमास कहा जाता है। हालांकि इसे कुछ स्थानों पर मलमास कहा जाता है, लेकिन जब इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, तो यह पुरुषोत्तम मास बन जाता है। इस दौरान भक्तों के लिए यह सुनहरा अवसर होता है कि वे अपनी भक्ति और साधना के माध्यम से ईश्वर के करीब पहुंच सकें। भगवान विष्णु के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास रखने वाले जातकों के लिए यह महीना जीवन की दिशा बदलने वाला सिद्ध हो सकता है। इस पावन अवसर पर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं, जिनका पालन करने से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। पहला महत्वपूर्ण उपाय है जल का दान। चूंकि यह महीना भीषण गर्मी के समय आता है, इसलिए प्यासे लोगों और पशु-पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। मिट्टी के मटकों में शीतल जल भरकर दान करने से विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दूसरा उपाय तुलसी पूजन का है। तुलसी का पौधा भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस महीने प्रतिदिन तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें और शाम के समय घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मकता का संचार होता है। इसके अलावा, पीले रंग का विशेष महत्व है। भगवान विष्णु को पीला रंग प्रिय है, इसलिए जरूरतमंदों को पीले वस्त्र, हल्दी, चने की दाल या केले का दान करना चाहिए। इससे आर्थिक तंगी दूर होती है और सौभाग्य में वृद्धि होती है। मंत्र साधना भी अधिक मास का एक अनिवार्य हिस्सा है। रोजाना ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना मन को शांत करता है और एकाग्रता बढ़ाता है। श्रीमद्भागवत कथा का श्रवण और भगवद गीता का पाठ करने से व्यक्ति को जीवन के वास्तविक उद्देश्य का ज्ञान होता है। दान के संदर्भ में, अन्न, वस्त्र और धन का वितरण करना इस महीने की सबसे बड़ी विशेषता है। जब हम दूसरों की सहायता करते हैं, तो वह पुण्य सीधे हमारे जीवन में सुख और शांति के रूप में वापस आता है। अधिक मास के दौरान कुछ कड़े नियमों का पालन करना भी आवश्यक माना गया है। इस महीने में तामसिक भोजन, जैसे मांस और मदिरा का सेवन पूरी तरह वर्जित है। इसके साथ ही झूठ बोलने, क्रोध करने, दूसरों का अपमान करने और किसी को मानसिक या शारीरिक कष्ट पहुँचाने से बचना चाहिए। आध्यात्मिक शुद्धि के लिए सात्विक जीवन जीना अनिवार्य है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, अधिक मास में विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, जनेऊ और अन्य मांगलिक कार्यों को टालना चाहिए क्योंकि यह समय सांसारिक उत्सवों के बजाय आध्यात्मिक साधना के लिए निर्धारित है। जो व्यक्ति इन नियमों का पालन करते हुए भक्ति भाव से इस महीने को व्यतीत करता है, वह न केवल इस जन्म में बल्कि आध्यात्मिक स्तर पर भी उन्नति करता है। इस प्रकार, अधिक मास 2026 हमें अनुशासन, त्याग और भक्ति का मार्ग दिखाकर हमारे जीवन को आलोकित करने का अवसर प्रदान करता है.

हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति में समय की गणना का विशेष महत्व है और इसी गणना के आधार पर साल 2026 में अधिक मास का आगमन हो रहा है। पंचांग की गणना के अनुसार, इस वर्ष अधिक मास की शुरुआत 17 मई, रविवार से हो चुकी है और इसका समापन 15 जून, सोमवार को होगा। इस विशेष अवधि को पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह पूरा महीना जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस महीने की आध्यात्मिक शक्ति इतनी प्रबल होती है कि इस दौरान किए गए जप, तप और दान का फल अन्य सामान्य महीनों की तुलना में दस गुना अधिक प्राप्त होता है। यह समय केवल पूजा-पाठ का नहीं, बल्कि आत्म-चिंतन और आध्यात्मिक उन्नति का भी है। इस पवित्र महीने में भगवान विष्णु की आराधना करने से जीवन के समस्त कष्टों का निवारण होता है और व्यक्ति को मानसिक शांति व सुख-समृद्धि की प्राप्ति होती है। अधिक मास के आने का मुख्य कारण सूर्य और चंद्र की गणनाओं में अंतर होना है। हिंदू पंचांग चंद्रमा की गति पर आधारित होता है, जबकि सौर वर्ष सूर्य की गति पर। इन दोनों गणनाओं के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए लगभग हर तीसरे वर्ष एक अतिरिक्त महीना जोड़ा जाता है, जिसे अधिक मास या मलमास कहा जाता है। हालांकि इसे कुछ स्थानों पर मलमास कहा जाता है, लेकिन जब इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, तो यह पुरुषोत्तम मास बन जाता है। इस दौरान भक्तों के लिए यह सुनहरा अवसर होता है कि वे अपनी भक्ति और साधना के माध्यम से ईश्वर के करीब पहुंच सकें। भगवान विष्णु के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास रखने वाले जातकों के लिए यह महीना जीवन की दिशा बदलने वाला सिद्ध हो सकता है। इस पावन अवसर पर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं, जिनका पालन करने से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। पहला महत्वपूर्ण उपाय है जल का दान। चूंकि यह महीना भीषण गर्मी के समय आता है, इसलिए प्यासे लोगों और पशु-पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। मिट्टी के मटकों में शीतल जल भरकर दान करने से विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दूसरा उपाय तुलसी पूजन का है। तुलसी का पौधा भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस महीने प्रतिदिन तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें और शाम के समय घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मकता का संचार होता है। इसके अलावा, पीले रंग का विशेष महत्व है। भगवान विष्णु को पीला रंग प्रिय है, इसलिए जरूरतमंदों को पीले वस्त्र, हल्दी, चने की दाल या केले का दान करना चाहिए। इससे आर्थिक तंगी दूर होती है और सौभाग्य में वृद्धि होती है। मंत्र साधना भी अधिक मास का एक अनिवार्य हिस्सा है। रोजाना ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना मन को शांत करता है और एकाग्रता बढ़ाता है। श्रीमद्भागवत कथा का श्रवण और भगवद गीता का पाठ करने से व्यक्ति को जीवन के वास्तविक उद्देश्य का ज्ञान होता है। दान के संदर्भ में, अन्न, वस्त्र और धन का वितरण करना इस महीने की सबसे बड़ी विशेषता है। जब हम दूसरों की सहायता करते हैं, तो वह पुण्य सीधे हमारे जीवन में सुख और शांति के रूप में वापस आता है। अधिक मास के दौरान कुछ कड़े नियमों का पालन करना भी आवश्यक माना गया है। इस महीने में तामसिक भोजन, जैसे मांस और मदिरा का सेवन पूरी तरह वर्जित है। इसके साथ ही झूठ बोलने, क्रोध करने, दूसरों का अपमान करने और किसी को मानसिक या शारीरिक कष्ट पहुँचाने से बचना चाहिए। आध्यात्मिक शुद्धि के लिए सात्विक जीवन जीना अनिवार्य है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, अधिक मास में विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, जनेऊ और अन्य मांगलिक कार्यों को टालना चाहिए क्योंकि यह समय सांसारिक उत्सवों के बजाय आध्यात्मिक साधना के लिए निर्धारित है। जो व्यक्ति इन नियमों का पालन करते हुए भक्ति भाव से इस महीने को व्यतीत करता है, वह न केवल इस जन्म में बल्कि आध्यात्मिक स्तर पर भी उन्नति करता है। इस प्रकार, अधिक मास 2026 हमें अनुशासन, त्याग और भक्ति का मार्ग दिखाकर हमारे जीवन को आलोकित करने का अवसर प्रदान करता है





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